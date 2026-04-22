1 383 15

Наркосиндикат "Химпром": правоохранители изъяли продукции на сумму более 75 млн грн

Наркокартель "Химпром": в полиции рассказали подробности

В полиции рассказали о деятельности преступной организации "Химпром", которая занималась незаконным оборотом наркотиков, насильственными преступлениями и мошенничеством.

Об этом во время брифинга сообщил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, речь идет не просто об отдельной группе лиц, а о разветвленной преступной схеме.

"Систему, которая длительное время оказывала криминальное влияние на территории Украины, а также на территории Евросоюза. Структура причастна сразу к нескольким направлениям преступной деятельности - незаконный оборот наркотиков, насильственные преступления, мошенничество через колл-центры, а также организация масштабного проекта U420 (сбыт продукции с содержанием синтетических каннабиноидов)", - отметил Выгивский.

Обыски

Было проведено тысячи НСРД.

В ходе операций правоохранительных органов было изъято:

более 54 тыс. литров готовой продукции с содержанием CBD;
более 12 тыс. джойнтов;
20 тыс. таблеток "сон-релакс";
более 4 тыс. банок с конфетами, желейными мишками и гашишем;
почти 20 тыс. литров экстракта для кальянного табака;
более 3 тыс. кг смеси для джойнтов и кальянной смеси;
оборудование, упаковочные материалы, более 300 мобильных телефонов;
более тысячи банковских карт;
145 печатей, документы, наличные деньги в национальной и иностранной валюте на сумму 7 млн грн.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 75 млн грн. В настоящее время изъятое направлено на экспертизу.

На данный момент 4 участникам сообщено о подозрении, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте: В Харькове ГБР разоблачило группировку, которую "крышевал" правоохранитель. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что правоохранители провели обыски в сети магазинов U420, которые продавали наркотические вещества под видом сувениров.

Читайте: В Украине раскрыта схема сбыта наркотиков в вейпах - изъято продукции на 17,4 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

+4
И что,построили целую криминальную империю и про них никто ничего не знал,никто в левоохоронной системе их не крышевал и не был там в доле?
22.04.2026 09:06 Ответить
+4
повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський

це ж той, хто мав би застрелитися після голосіївського стрілка?
а, ніфіга!
після такого провального пройоба, на наступний день, повалила вражаюча статистика відмінної роботи мєнтів....
22.04.2026 09:11 Ответить
+3
ніт ...алхіміки ...
22.04.2026 09:06 Ответить
Хімики?
22.04.2026 09:04 Ответить
А я ще пам'ятаю часи, коли "Дімедрол" вважався "крутою наркотою"...
22.04.2026 09:19 Ответить
В ті часи ви ядерну зброю і просрали
22.04.2026 09:41 Ответить
Какая доля?Они были клиентами.
22.04.2026 09:12 Ответить
Хоч щось працює стабільно
22.04.2026 09:09 Ответить
та, хімпром і надалі працював би стабільно, але мєнтам терміново потрібно вилазити зі свого гімна.
вигівський, той що повинен був застрелитися, кинувся груддю на злочинців!
зараз кожного дня будуть невидані перемоги!
22.04.2026 09:15 Ответить
У Зегевари свій Ківа бореться з наркотиками.
22.04.2026 09:17 Ответить
Писали шо хотів - але в нього патрони не того калібру
22.04.2026 09:18 Ответить
конкуренти зеленського
22.04.2026 09:13 Ответить
Телеграм це один великий наркомагазин
22.04.2026 09:13 Ответить
перерозподiл.
22.04.2026 09:16 Ответить
 
 