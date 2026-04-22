Наркосиндикат "Химпром": правоохранители изъяли продукции на сумму более 75 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Наркокартель "Химпром": в полиции рассказали подробности

В полиции рассказали о деятельности преступной организации "Химпром", которая занималась незаконным оборотом наркотиков, насильственными преступлениями и мошенничеством.

Об этом во время брифинга сообщил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По его словам, речь идет не просто об отдельной группе лиц, а о разветвленной преступной схеме.

"Систему, которая длительное время оказывала криминальное влияние на территории Украины, а также на территории Евросоюза. Структура причастна сразу к нескольким направлениям преступной деятельности - незаконный оборот наркотиков, насильственные преступления, мошенничество через колл-центры, а также организация масштабного проекта U420 (сбыт продукции с содержанием синтетических каннабиноидов)", - отметил Выгивский.

Обыски

Было проведено тысячи НСРД.

В ходе операций правоохранительных органов было изъято:

более 54 тыс. литров готовой продукции с содержанием CBD;
более 12 тыс. джойнтов;
20 тыс. таблеток "сон-релакс";
более 4 тыс. банок с конфетами, желейными мишками и гашишем;
почти 20 тыс. литров экстракта для кальянного табака;
более 3 тыс. кг смеси для джойнтов и кальянной смеси;
оборудование, упаковочные материалы, более 300 мобильных телефонов;
более тысячи банковских карт;
145 печатей, документы, наличные деньги в национальной и иностранной валюте на сумму 7 млн грн.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 75 млн грн. В настоящее время изъятое направлено на экспертизу.

На данный момент 4 участникам сообщено о подозрении, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что правоохранители провели обыски в сети магазинов U420, которые продавали наркотические вещества под видом сувениров.

Топ комментарии
+9
И что,построили целую криминальную империю и про них никто ничего не знал,никто в левоохоронной системе их не крышевал и не был там в доле?
22.04.2026 09:06 Ответить
+6
повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський

це ж той, хто мав би застрелитися після голосіївського стрілка?
а, ніфіга!
після такого провального пройоба, на наступний день, повалила вражаюча статистика відмінної роботи мєнтів....
22.04.2026 09:11 Ответить
+3
ніт ...алхіміки ...
22.04.2026 09:06 Ответить
Хімики?
22.04.2026 09:04 Ответить
А я ще пам'ятаю часи, коли "Дімедрол" вважався "крутою наркотою"...
22.04.2026 09:19 Ответить
В ті часи ви ядерну зброю і просрали
22.04.2026 09:41 Ответить
Це ЯК зрозуміть? Це були 80-ті роки ХХ століття. Тоді був СРСР... Ти хоч трохи думай, що мелеш...
До речі - а де ТОДІ був ти? "У батька, в трусах"? Чи ще й твій батько "під стіл рішки ходив..."?
22.04.2026 10:19 Ответить
22.04.2026 19:07 Ответить
Не зрозумів - до чого тут це?
22.04.2026 19:10 Ответить
ніт ...алхіміки ...
22.04.2026 09:06 Ответить
З олова золото/бакси/
22.04.2026 09:09 Ответить
22.04.2026 19:11 Ответить
22.04.2026 09:06 Ответить
Какая доля?Они были клиентами.
22.04.2026 09:12 Ответить
Хоч щось працює стабільно
22.04.2026 09:09 Ответить
та, хімпром і надалі працював би стабільно, але мєнтам терміново потрібно вилазити зі свого гімна.
вигівський, той що повинен був застрелитися, кинувся груддю на злочинців!
зараз кожного дня будуть невидані перемоги!
22.04.2026 09:15 Ответить
22.04.2026 09:11 Ответить
У Зегевари свій Ківа бореться з наркотиками.
22.04.2026 09:17 Ответить
22.04.2026 19:09 Ответить
Писали шо хотів - але в нього патрони не того калібру
22.04.2026 09:18 Ответить
конкуренти зеленського
22.04.2026 09:13 Ответить
Телеграм це один великий наркомагазин
22.04.2026 09:13 Ответить
перерозподiл.
22.04.2026 09:16 Ответить
це все за тих сдриснувших поліціянтів...зараз доводиться відбілючати честь мундиру...навіть здаючи свої багаторічні годивниці....
22.04.2026 10:19 Ответить
Так а цей голова їхній ,він не в Україні, я так розумію?
22.04.2026 10:39 Ответить
Стас Домбровський звертався до влади ще два роки тому. Але його послали нафуй. Бо він кидач тінь на оточення блазня.
22.04.2026 11:12 Ответить
Поки Домбровський був в схемі та отримував від Буркіна гроші, все було на мазі, поки Домбровський не почав котити бочку на Поклада, і тоді у Домбровського почались проблеми, бо трохи загрався чувак... А потім бігав рішав як спригнути з Хімпрому, взагалі дивно що його не кокнули
22.04.2026 14:43 Ответить
Нашолос був на тому, що Домбровський звинувачував зелену владу у причетності до хімпрому. Тепер це схоже на правду?
22.04.2026 15:32 Ответить
Круто. U420 - мережа роздрібних магазинів в Україні, що позиціонують себе як «кафешопи» та «сувенірні крамниці» з продукцією на основі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB канабідіолу (CBD). Працює з весни 2025 року у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Одесі та інших містах. Мережа на сайті заявляє про продаж «легальної сертифікованої продукції»
>понад 54 тис. літрів готової продукції зі змістом CBD;
В любой аптеке без рецепта.
>20 тис. таблеток сон-релакс;
В любой аптеке без рецепта.
>майже 20 тис. літрів екстракту для кальянного табаку;
>понад 3 тис. кг суміші для джойнтів та кальянної суміші;
В любой кальянной без рецепта
>обладнання, пакувальні матеріали, понад 300 мобільних телефонів;
В любом магазине без рецепта
>понад тисячу банківських карток;
>145 печаток, документи, готівку в національній та іноземній валюті на 7 млн
В любом банке, без рецепта
22.04.2026 12:33 Ответить
Зе та Буркін-Левченко це одна схема під дахом Поклада
22.04.2026 14:41 Ответить
 
 