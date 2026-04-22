Наркосиндикат "Химпром": правоохранители изъяли продукции на сумму более 75 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В полиции рассказали о деятельности преступной организации "Химпром", которая занималась незаконным оборотом наркотиков, насильственными преступлениями и мошенничеством.
Об этом во время брифинга сообщил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, речь идет не просто об отдельной группе лиц, а о разветвленной преступной схеме.
"Систему, которая длительное время оказывала криминальное влияние на территории Украины, а также на территории Евросоюза. Структура причастна сразу к нескольким направлениям преступной деятельности - незаконный оборот наркотиков, насильственные преступления, мошенничество через колл-центры, а также организация масштабного проекта U420 (сбыт продукции с содержанием синтетических каннабиноидов)", - отметил Выгивский.
Обыски
Было проведено тысячи НСРД.
В ходе операций правоохранительных органов было изъято:
более 54 тыс. литров готовой продукции с содержанием CBD;
более 12 тыс. джойнтов;
20 тыс. таблеток "сон-релакс";
более 4 тыс. банок с конфетами, желейными мишками и гашишем;
почти 20 тыс. литров экстракта для кальянного табака;
более 3 тыс. кг смеси для джойнтов и кальянной смеси;
оборудование, упаковочные материалы, более 300 мобильных телефонов;
более тысячи банковских карт;
145 печатей, документы, наличные деньги в национальной и иностранной валюте на сумму 7 млн грн.
Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 75 млн грн. В настоящее время изъятое направлено на экспертизу.
На данный момент 4 участникам сообщено о подозрении, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что правоохранители провели обыски в сети магазинов U420, которые продавали наркотические вещества под видом сувениров.
До речі - а де ТОДІ був ти? "У батька, в трусах"? Чи ще й твій батько "під стіл рішки ходив..."?
вигівський, той що повинен був застрелитися, кинувся груддю на злочинців!
зараз кожного дня будуть невидані перемоги!
це ж той, хто мав би застрелитися після голосіївського стрілка?
а, ніфіга!
після такого провального пройоба, на наступний день, повалила вражаюча статистика відмінної роботи мєнтів....
