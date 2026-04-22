Наркосиндикат "Химпром": правоохранители изъяли продукции на сумму более 75 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В полиции рассказали о деятельности преступной организации "Химпром", которая занималась незаконным оборотом наркотиков, насильственными преступлениями и мошенничеством.

Об этом во время брифинга сообщил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, речь идет не просто об отдельной группе лиц, а о разветвленной преступной схеме.

"Систему, которая длительное время оказывала криминальное влияние на территории Украины, а также на территории Евросоюза. Структура причастна сразу к нескольким направлениям преступной деятельности - незаконный оборот наркотиков, насильственные преступления, мошенничество через колл-центры, а также организация масштабного проекта U420 (сбыт продукции с содержанием синтетических каннабиноидов)", - отметил Выгивский.

Обыски

Было проведено тысячи НСРД.

В ходе операций правоохранительных органов было изъято:

более 54 тыс. литров готовой продукции с содержанием CBD;

более 12 тыс. джойнтов;

20 тыс. таблеток "сон-релакс";

более 4 тыс. банок с конфетами, желейными мишками и гашишем;

почти 20 тыс. литров экстракта для кальянного табака;

более 3 тыс. кг смеси для джойнтов и кальянной смеси;

оборудование, упаковочные материалы, более 300 мобильных телефонов;

более тысячи банковских карт;

145 печатей, документы, наличные деньги в национальной и иностранной валюте на сумму 7 млн грн.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 75 млн грн. В настоящее время изъятое направлено на экспертизу.





















На данный момент 4 участникам сообщено о подозрении, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что правоохранители провели обыски в сети магазинов U420, которые продавали наркотические вещества под видом сувениров.

