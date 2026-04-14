Новости Распространение наркотиков
Ликвидирована сеть U420, продававшая наркотики под видом сувениров. ФОТОрепортаж

Правоохранители провели обыски в сети магазинов U420, которые продавали наркотические вещества под видом сувениров.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Документирование деятельности указанных магазинов продолжается с декабря 2025 года. Все детали будут обнародованы после завершения процессуальных действий", - отметили там.

В то же время в Офисе генпрокурора сообщили, что разветвленная инфраструктура сбыта действовала в Киеве и на территории Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областей.

"Через специализированные магазины продавали "сувенирную" продукцию, которая фактически содержала опасные химические соединения и могла нанести серьезный вред здоровью. В частности, речь идет о товарах, замаскированных под сувенирные сигареты и напитки.

Для прикрытия деятельности и легализации доходов организаторы использовали более 56 подконтрольных субъектов хозяйствования - так называемых "дропов", которые фактически не осуществляли реальной деятельности", - говорится в сообщении.

В рамках производства проведено более 200 обысков в помещениях сети и по местам проживания причастных лиц, в частности связанных с сетью U420.

Действия участников квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Статьи касаются тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с деятельностью преступной организации, наркобизнесом и отмыванием средств.

Обыски в U420: правоохранители ликвидировали сеть
Обыски в U420: правоохранители ликвидировали сеть
Обыски в U420: правоохранители ликвидировали сеть
Обыски в U420: правоохранители ликвидировали сеть
Обыски в U420: правоохранители ликвидировали сеть
Обыски в U420: правоохранители ликвидировали сеть
Обыски в U420: правоохранители ликвидировали сеть
Обыски в U420: правоохранители ликвидировали сеть

Что предшествовало?

  • Ранее журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет, в котором рассказали, что сеть магазинов U420, заведения которой массово открываются по всей Украине с весны 2025 года, продает особо опасное психотропное вещество под видом "сувениров".

+2
Вона НЕ ЛІКВІДОВАНА, закрито кілька торгівельних точок і все.
Закритою влна буде ЛИШЕ ТОДІ, коли всі до неї причетні будуть ЗАКРИТІ У В'ЯЗНИЦІ НА ДОВГИЙ ТЕРМІН УВ'ЯЗНЕННЯ!!
14.04.2026 12:17 Ответить
+2
Ларьки ніби ліквідували, а споріднені інтернет магазини й далі працюють. Таке можливо тільки якщо при владі президент-наркоман і його друг ларьочник.
14.04.2026 12:19 Ответить
+2
Якби не розслідування Бігуса, то торгували б і далі і робили вигляд, що все ОК, криша на високому рівні!!
14.04.2026 12:47 Ответить
Продукції на складі багатенько
14.04.2026 11:47 Ответить
всього рік легальної торгівлі. потужно
14.04.2026 11:48 Ответить
Нічого собі креатив
14.04.2026 11:55 Ответить
Головне питання чи понесуть покарання чиновники і посадові особи, які кришували ці лавки?
14.04.2026 12:14 Ответить
Ні !
14.04.2026 12:48 Ответить
Дах протік.
14.04.2026 12:14 Ответить
Вона НЕ ЛІКВІДОВАНА, закрито кілька торгівельних точок і все.
Закритою влна буде ЛИШЕ ТОДІ, коли всі до неї причетні будуть ЗАКРИТІ У В'ЯЗНИЦІ НА ДОВГИЙ ТЕРМІН УВ'ЯЗНЕННЯ!!
14.04.2026 12:17 Ответить
Та небуде вона закрита)
покривають і кормляться з неї як депутати так і мусорня
14.04.2026 13:07 Ответить
Щось тут мутно, "сувенірну" продукцію, яка фактично містила небезпечні хімічні сполуки, небезпечні хімічні сполуки та наркотичні це різні речі, неможливо продавати наркотичні сполуки так відкрито люди ж усвідомлюють відповідальність і ризики... в статті не вказано, які наркотичні сполуки у свої товарах продавала U420, отож думаю чергова підстава наших органів.
14.04.2026 12:18 Ответить
Результати лабораторного аналізу виявили у складі "сувенірів", куплених у мережі U420, психотропну речовину, обіг якої заборонено -- синтетичний канабіноїд, що класифікують як різновид "спайсу".

Джерело: https://censor.net/ua/n3606754
14.04.2026 12:45 Ответить
подивись на ютюбі розслідування Бігус інфо і зробиш сам висновки
14.04.2026 12:49 Ответить
Невже люди так обнагліли, щоб так відкрито в тупу наркоту продавати, вони ж мали б розуміти під якою статтею працюють)) дивно
14.04.2026 12:54 Ответить
Гарну кришу мають
14.04.2026 13:08 Ответить
Ларьки ніби ліквідували, а споріднені інтернет магазини й далі працюють. Таке можливо тільки якщо при владі президент-наркоман і його друг ларьочник.
14.04.2026 12:19 Ответить
Ну це круто, прийшли в магазини, а знайти власників і верхівку в першу чергу, то не треба ... "Як обично" продавців кошмарять, а реальних власників і хто це крутив, то вони напевно вже кордони минули. Все потрібні прекрасно знають хто є реальним власником цього бізнеса.
14.04.2026 12:28 Ответить
Варто було б також долучити до підозрюваних блогерів, які рекламували всі ці сувеніри
14.04.2026 12:29 Ответить
Мусора завжди прикривають те, що відмовляється від їх "даху"
14.04.2026 12:35 Ответить
Екіпірування в поліцейських таке що ССО позаздрить, а вони склад прийшли накрити де з охоронців лише смазливі дівчата.
14.04.2026 12:35 Ответить
Якби не розслідування Бігуса, то торгували б і далі і робили вигляд, що все ОК, криша на високому рівні!!
14.04.2026 12:47 Ответить
Це звичайна зміна даху .
14.04.2026 13:11 Ответить
 
 