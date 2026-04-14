Ликвидирована сеть U420, продававшая наркотики под видом сувениров. ФОТОрепортаж
Правоохранители провели обыски в сети магазинов U420, которые продавали наркотические вещества под видом сувениров.
Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Документирование деятельности указанных магазинов продолжается с декабря 2025 года. Все детали будут обнародованы после завершения процессуальных действий", - отметили там.
В то же время в Офисе генпрокурора сообщили, что разветвленная инфраструктура сбыта действовала в Киеве и на территории Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областей.
"Через специализированные магазины продавали "сувенирную" продукцию, которая фактически содержала опасные химические соединения и могла нанести серьезный вред здоровью. В частности, речь идет о товарах, замаскированных под сувенирные сигареты и напитки.
Для прикрытия деятельности и легализации доходов организаторы использовали более 56 подконтрольных субъектов хозяйствования - так называемых "дропов", которые фактически не осуществляли реальной деятельности", - говорится в сообщении.
В рамках производства проведено более 200 обысков в помещениях сети и по местам проживания причастных лиц, в частности связанных с сетью U420.
Действия участников квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Статьи касаются тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с деятельностью преступной организации, наркобизнесом и отмыванием средств.
Что предшествовало?
- Ранее журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет, в котором рассказали, что сеть магазинов U420, заведения которой массово открываются по всей Украине с весны 2025 года, продает особо опасное психотропное вещество под видом "сувениров".
Закритою влна буде ЛИШЕ ТОДІ, коли всі до неї причетні будуть ЗАКРИТІ У В'ЯЗНИЦІ НА ДОВГИЙ ТЕРМІН УВ'ЯЗНЕННЯ!!
покривають і кормляться з неї як депутати так і мусорня
