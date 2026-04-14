Ліквідовано мережу U420, що продавала наркотики під виглядом сувенірів. ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели обшуки у мережі магазинів U420, що продавали наркотичні речовини під виглядом сувенірів.

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Документування діяльності вказаних магазинів триває з грудня 2025 року. Усі деталі будуть оприлюднені після завершення процесуальних дій", - зазначили там.

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Водночас в Офісі Генпрокурора повідомили, що розгалужена інфраструктура збуту діяла у Києві та на території Київської, Одеської, Львівської, Харківської і Дніпропетровської областей.

"Через спеціалізовані магазини продавали "сувенірну" продукцію, яка фактично містила небезпечні хімічні сполуки та могла завдати серйозної шкоди здоров’ю. Зокрема, йдеться про товари замасковані під сувенірні цигарки та напої.



Для прикриття діяльності та легалізації доходів організатори використовували понад 56 підконтрольних суб’єктів господарювання - так званих "дропів", які фактично не здійснювали реальної діяльності", - йдеться в повідомленні.

В рамках провадження проведено понад 200 обшуків у приміщеннях мережі та за місцями проживання причетних осіб, зокрема пов’язаних із мережею U420.

Дії учасників кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України. Статті стосуються тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із діяльністю злочинної організації, наркобізнесом та відмиванням коштів.

















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Що передувало?

Раніше журналісти Bihus.Info оприлюднили сюжет, в якому розповіли, що мережа магазинів U420, заклади якої масово відкриваються по всій Україні з весни 2025 року, продає особливо небезпечну психотропну речовину під виглядом "сувенірів".

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