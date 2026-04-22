Сеть U420 была одним из направлений "работы" наркогруппировки "Химпром", - Нацполиция

Об этом во время брифинга рассказал начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Он напомнил, что еще в 2019 году правоохранители сообщили о подозрении 30 участникам организации "Химпром". Двое его организаторов находятся в международном розыске.

В рамках первого производства по делу "Химпрома" уже осуждены 19 человек. Направлены материалы по 28 фигурантам, в отношении 8 судебное разбирательство до сих пор продолжается.

Лидером группировки является гражданин России, который выехал за границу, с 2019 года он находится в международном розыске.

После разоблачения группы он перестроил деятельность так, чтобы минимизировать риски. Преступная группа была разделена на несколько отдельных направлений, участники которых не были связаны между собой.

Первое направление

Речь идет непосредственно о сбыте наркотиков. Они, по сути, одними из первых внедрили маркетплейсы для продажи наркотиков и начали системно сбывать их через Telegram и даркнет. Такую методику привезли из России.

Группировка готовила "химиков", обучала их изготавливать наркотики с нуля по видеоинструкциям.

Таким образом, лабораторные работники не были знакомы с перевозчиками и сбытчиками, что позволило обеспечить устойчивость "Химпрома".

Второе направление

Колл-центры для вербовки закладчиков. После начала полномасштабного вторжения РФ организатор дал указание вербовать людей, которые уехали от войны в соседние государства, обучать их и использовать для того, чтобы уже из-за границы они вербовали украинцев на работу закладчиками.

Впоследствии те начали работать в колл-центрах, звонили, в частности, гражданам ЕС, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов этих государств и таким образом выманили у потерпевших более 50 млн грн.

Цуцкиридзе отметил, что в рамках этого эпизода задержаны соорганизатор и пять активных исполнителей. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах в составе преступной организации.

Третье направление

Также злоумышленники занимались силовым давлением на оппонентов и бывших сообщников, которые вышли из-под контроля.

17 апреля правоохранители провели спецоперацию в рамках документирования таких действий "Химпрома".

U420

Еще одним направлением "Химпрома" стала сеть U420. Магазины оформляли через 145 различных ФОП, каждый из которых выполнял отдельную функцию.

"Большинство людей, на которых оформлены эти ФОП, - из неблагополучных слоев населения. Подавляющее большинство из них даже не знает, что является предпринимателями", - отметил он.

Эта схема была нужна для уклонения от налогов и для того, чтобы в случае разоблачения можно было переложить всю ответственность на формальных лиц.

Неделю назад было проведено почти 300 обысков, изъято продукции с содержанием синтетических наркотических веществ на 75 миллионов гривен.

На данный момент уже четырем участникам сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств, совершенных по предварительному сговору группой лиц, суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей.

Также наложен арест на 416 счетов субъектов хозяйствования, вовлеченных в схему, и заблокирована криптовалюта почти на миллион USDT.

