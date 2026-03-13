Шипинговая компания Cool Carriers связана с РФ и может быть причастна к контрабанде наркотиков в Европу, - Факты

За последние месяцы сразу три судна судоходной компании Cool Carriers фигурировали в делах о контрабанде кокаина в страны Европы.

Как выяснили "Факты", компания имеет тесные связи с РФ, а перевозка наркотиков может быть частью гибридной агрессии Кремля против стран Запада, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Напомним, судно Cool Carriers Baltic Spirit в феврале 2026 года задерживали эстонские правоохранители в связи с подозрением в перевозке наркотиков. Начиная с декабря 2025 года на пляжах трех немецких островов — Зюльт, Фер и Амрум — находят пакеты с кокаином. Аналогичный случай произошел на пляжах Дании в июле 2025 года: помеченные GPS-метками пакеты дилеры могли забрать с судна Cool Explorer под флагом Панамы. В октябре 2023 года в британском порту Ширнесс полицейские водолазы изъяли 137 килограммов кокаина в четырех спортивных сумках, которые были спрятаны под ватерлинией контейнеровоза Cool Express. Все упомянутые суда принадлежат флоту компании Cool Carriers.

Cool Carriers имеет прописку и юридический адрес на Кипре. Но фактически это российский бизнес, маскирующийся под европейский, чтобы избежать санкций и других ограничений, связанных с войной против Украины.

Должность СЕО в Cool Carriers занимает Михаил Ганюшин — россиянин, названный на сайте киприотом. РосСМИ называют Ганюшина бизнес-партнером Юлии Ковалевской, которая работает в кипрской фирме Venisat technology LTD, принадлежащей российскому миллиардеру Борису Ушеровичу, который в РФ фигурировал в масштабных хищениях на закупках РЖД. По данным российских журналистов, через кипрские компании Ушеровича в Россию в обход санкций ввозятся контрабандные товары, в частности электроника — то есть те самые товары двойного назначения, которые использует российская военная машина.

"За услуги по таким поставкам Ушерович получил индульгенцию на уголовное преследование, более того, стал бизнес-партнером российского олигарха Аркадия Ротенберга — одного из столпов режима Путина и его "кошелька". Как пишет издание "Чечня free", Ганюшин мог понадобиться Ушеровичу именно для перевозки контрабанды, ведь тот имел в РФ официальный шипинговый бизнес", — пишут Факты.

Управляющим директором группы Cool Carriers является россиянин Максим Назимок. В прошлом Назимок работал на руководящих должностях в крупных российских банках и занимал должность финансового директора Solidcore Resources plc (ранее — Polymetal) — крупнейшего в России производителя серебра и одного из ведущих золотодобытчиков. Крупнейшим акционером этой компании является группа "ИСТ" еще одного российского олигарха Александра Несиса.

"У нас есть россияне, которые на своей родине работали топ-менеджерами крупных корпораций, контролируемых российской олигархией, а следовательно, и спецслужбами – в путинской России по-другому просто не бывает. Чтобы избежать ответственности и неудобств, связанных с риском персональных санкций, они разъехались по миру и позиционируют себя как "европейских" или "арабских" бизнесменов", — говорится в материале.

Несмотря на значительные угрозы, которые представляет деятельность Cool Carriers, ни ее руководители, ни ее суда не попали под западные санкции.

