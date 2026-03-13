Шипінгова компанія Cool Carriers пов’язана з РФ і може бути причетна до контрабанди наркотиків у Європу, - Факти

За останні місяці одразу три судна шипінгової компанії Cool Carriers фігурували у справах щодо контрабанди кокаїну до країн Європи.

Як зʼясували "Факти", компанія має тісні звʼязки з РФ, а перевезення наркотиків може бути частиною гібридної агресії Кремля проти країн Заходу, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Нагадаємо, судно Cool Carriers Baltic Spirit в лютому 2026 року затримували естонські правоохоронці у звʼязку із підозрою перевезення наркотиків. Починаючи з грудня 2025 року на пляжах трьох німецьких островів — Зюльт, Фер і Амрум — знаходять пакунки з кокаїном. Аналогічний випадок стався на пляжах Данії в липні 2025 року: позначені GPS-мітками пакунки дилери могли забрати з судна Cool Explorer під прапором Панами. В жовтні 2023 року в британському порту Ширнесс поліцейські водолази вилучили 137 кілограмів кокаїну у чотирьох спортивних сумках, що були заховані під ватерлінією контейнеровоза Cool Express. Усі згадані судна належать флоту компанії Cool Carriers.

Cool Carriers має прописку та юридичну адресу на Кіпрі. Але фактично це російський бізнес, що маскується під європейський, аби уникнути санкцій та інших обмежень, повʼязаних із війною проти України.

Посаду СЕО в Cool Carriers обіймає Михайло Ганюшин — росіянин, названий на сайті кіпріотом. РосЗМІ називають Ганюшина бізнес-партнером Юлії Ковалевської, яка працює в кіпрській фірмі Venisat technology LTD, що належить російському мільярдеру Борису Ушеровичу, який у РФ фігурував у масштабних розкраданнях на закупівлях РЖД. За даними російських журналістів, через кіпрські компанії Ушеровича в Росію в обхід санкцій завозяться контрабандні товари, зокрема електроніка — тобто ті самі товари подвійного призначення, які використовує російська військова машина.

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"За послуги з таких постачань Ушерович отримав індульгенцію на кримінальне переслідування, ба більше, став бізнес-партнером російського олігарха Аркадія Ротенберга — одного зі стовпів режиму Путіна і його "гаманця". Як пише видання "Чечня free", Ганюшин міг знадобитись Ушеровичу саме для перевезення контрабанди, адже той мав у РФ офіційний шипінговий бізнес", — пишуть Факти.

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Керуючим директором групи Cool Carriers є росіянин Максим Назімок. У минулому Назімок працював на керівних посадах у великих російських банках та обіймав посаду фінансового директора Solidcore Resources plc (раніше – Polymetal) — найбільшого у Росії виробника срібла та одного з провідних золотодобувачів. Найбільшим акціонером цієї компанії є група "ІСТ" ще одного російського олігарха Олександра Несіса.

"Маємо росіян, що на своїй батьківщині працювали топ-менеджерами великих корпорацій, які контролюються російською олігархією, а відтак і спецслужбами – в путінській Росії по іншому просто не буває. Аби уникнути відповідальності і незручностей, пов'язаних із ризиком персональних санкцій, вони розʼїхались світом і позиціонують себе як "європейських" чи "арабських" бізнесменів", — йдеться в матеріалі.

Попри значні загрози, які становить діяльність Cool Carriers, ані її керівники, ані її судна не потрапили під західні санкції.

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