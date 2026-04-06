На Тернопольщине разоблачили наркогруппировку с сетью по всей Украине: 200 кг метадона и 20 тонн прекурсоров. ФОТОрепортаж

В Кременецком районе Тернопольской области раскрыта наркосхема с полным циклом производства. Изъято сотни килограммов наркотиков, тонны прекурсоров и крупные суммы наличных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

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Масштабные обыски в семи регионах

По данным следствия, участники обеспечивали полный цикл наркобизнеса — от производства до сбыта через разветвленную сеть.

В ходе 54 обысков в семи регионах изъято: около 200 кг метадона;

127 кг экстракта опия (более 2 млн доз);

почти 20 тонн прекурсоров;

около 20 кг каннабиса;

25 кг маковой соломки.

Ориентировочная стоимость изъятого на "черном рынке" — около 700 млн грн.

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Также изъято более 60 тыс. долларов США, 10 тыс. евро и 260 тыс. грн наличными, 32 золотые и 17 серебряных монет, пять автомобилей, огнестрельное оружие, боеприпасы (в частности, магазины к АК-74), а также технику и черновые записи.

Подозрения и задержания

Под процессуальным руководством Тернопольской областной прокуратуры 12 лицам сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и сбыте наркотических средств и психотропных веществ.

Еще одному лицу инкриминируют организацию и содержание мест для незаконного употребления и изготовления наркотиков. Десять подозреваемых задержаны.





















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