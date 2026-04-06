На Тернопільщині викрили наркогрупу з мережею по всій Україні: 200 кг метадону і 20 тонн прекурсорів. ФОТОрепортаж

У Кременецькому районі Тернопільської області викрито наркосхему з повним циклом виробництва. Вилучено сотні кілограмів наркотиків, тонни прекурсорів і великі суми готівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

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Масштабні обшуки у семи регіонах

За даними слідства, учасники забезпечили повний цикл наркобізнесу - від виробництва до збуту через розгалужену мережу.

Під час 54 обшуків у семи регіонах вилучено: близько 200 кг метадону;

127 кг екстракту опію (понад 2 млн доз);

майже 20 тонн прекурсорів;

близько 20 кг канабісу;

25 кг макової соломки.

Орієнтовна вартість вилученого на "чорному ринку" - близько 700 млн грн.

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Також вилучено понад 60 тис. доларів США, 10 тис. євро та 260 тис. грн готівки, 32 золоті й 17 срібних монет, п’ять автомобілів, вогнепальну зброю, боєприпаси (зокрема магазини до АК-74), а також техніку і чорнові записи.

Підозри та затримання

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру 12 особам у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин.

Ще одній особі інкримінують організацію та утримання місць для незаконного вживання і виготовлення наркотиків. Десять підозрюваних затримано.





















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