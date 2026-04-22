Мережа U420 була одним із напрямів "роботи" наркоугруповання "Хімпром", - Нацполіція

Про це під час брифінгу розповів начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він нагадав, що ще у 2019 році правоохоронці повідомили про підозру 30 учасникам організації "Хімпром". Двоє його організаторів перебувають у міжнародному розшуку.

В рамках першого провадження щодо "Хімпрому" вже засуджено 19 осіб. Скеровано матеріали щодо 28 фігурантів, щодо 8 судовий розгляд досі триває.

Лідером угруповання є громадянин Росії, який виїхав за кордон, із 2019 року він перебуває у міжнародному розшуку.

Після викриття групи він перебудував діяльність так, щоб мінімізувати ризики. Злочинну групу було розділено на кілька окремих напрямків, учасники якого не були повʼязані між собою.

Перший напрям

Йдеться про безпосередньо наркозбут. Вони, по суті, одними з перших запровадили маркетплейси для продажу наркотиків та почали системно збувати їх через Telegram та даркнет. Таку методику привезли з Росії.

Угруповання готувало "хіміків", навчало їх виготовляти наротики з нуля за відеоінструкціям.

Так, лаборанти не були знайомі з перевізниками та збувачами, що дозволило забезпечити стійкійть "Хімпрому".

Другий напрям

Кол-центри для вербування закладчиків. Після початку повномасштабного вторгнення РФ організатор дав вказівку вербувати людей, які виїхали від війни до сусідніх держав, навчати їх і використовувати для того, щоб уже з-за кордону вони вербували українців на роботу закладчиками.

Згодом ті почали працювати у кол-центрах, дзвонили, зокрема, громадянам ЄС, представляючись працівниками банків або правоохоронних органів цих держав і таким чином виманили у потерпілих понад 50 млн грн.

Цуцкірідзе зазначив, що в рамках цього епізоду затримано співорганізатора та п’ятьох активних виконавців. Їм повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

Третій напрям

Також зловмисники займалися силовим тиском на опонентів та колишніх спільників, які вийшли з-під контролю.

17 квітня правоохоронці провели спецоперацію у межах документування таких дій "Хімпрому".

U420

Ще одним напрямом "Хімпрому" стала мережа U420. Магазини оформлювали через 145 різних ФОПів, кожен із яких виконував окрему функцію.

"Більшість людей, на яких оформлені ці ФОПи, - з неблагополучних верств населення. Переважна більшість з них навіть не знає, що є підприємцями", - зазначив він.

Ця схема була потрібна для ухилення від податків та щоб у разі викриття можна було перекласти всю відповідальність на формальних осіб.

Тиждень тому було проведено майже 300 обшуків, вилучено продукції з вмістом синтетичних наркотичних речовин на 75 мільйонів гривень.

Наразі вже чотирьом учасникам повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, суд обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою.

Також накладено арешт на 416 рахунків суб’єктів господарювання, задіяних у схемі і заблоковано криптовалюту майже на мільйон USDT.

