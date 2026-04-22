Мережа U420 була одним із напрямів "роботи" наркоугруповання "Хімпром", - Нацполіція

Діяльність угруповання Хімпром: який зв’язок із U420?

Одним із напрямків угруповання "Хімпром" була мережа U420. Магазини оформлювали через 145 різних ФОПів, кожен із яких виконував окрему функцію.

Про це під час брифінгу розповів начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він нагадав, що ще у 2019 році правоохоронці повідомили про підозру 30 учасникам організації "Хімпром". Двоє його організаторів перебувають у міжнародному розшуку.

В рамках першого провадження щодо "Хімпрому" вже засуджено 19 осіб. Скеровано матеріали щодо 28 фігурантів, щодо 8 судовий розгляд досі триває.

Лідером угруповання є громадянин Росії, який виїхав за кордон, із 2019 року він перебуває у міжнародному розшуку.

Після викриття групи він перебудував діяльність так, щоб мінімізувати ризики. Злочинну групу було розділено на кілька окремих напрямків, учасники якого не були повʼязані між собою.

Перший напрям

Йдеться про безпосередньо наркозбут. Вони, по суті, одними з перших запровадили маркетплейси для продажу наркотиків та почали системно збувати їх через Telegram та даркнет. Таку методику привезли з Росії.

Угруповання готувало "хіміків", навчало їх виготовляти наротики з нуля за відеоінструкціям.

Так, лаборанти не були знайомі з перевізниками та збувачами, що дозволило забезпечити стійкійть "Хімпрому".

Другий напрям

Кол-центри для вербування закладчиків. Після початку повномасштабного вторгнення РФ організатор дав вказівку вербувати людей, які виїхали від війни до сусідніх держав, навчати їх і використовувати для того, щоб уже з-за кордону вони вербували українців на роботу закладчиками.

Згодом ті почали працювати у кол-центрах, дзвонили, зокрема, громадянам ЄС, представляючись працівниками банків або правоохоронних органів цих держав і таким чином виманили у потерпілих понад 50 млн грн.

Цуцкірідзе зазначив, що в рамках цього епізоду затримано співорганізатора та п’ятьох активних виконавців. Їм повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

Третій напрям

Також зловмисники займалися силовим тиском на опонентів та колишніх спільників, які вийшли з-під контролю.

17 квітня правоохоронці провели спецоперацію у межах документування таких дій "Хімпрому".

U420

Ще одним напрямом "Хімпрому" стала мережа U420. Магазини оформлювали через 145 різних ФОПів, кожен із яких виконував окрему функцію.

"Більшість людей, на яких оформлені ці ФОПи, - з неблагополучних верств населення. Переважна більшість з них навіть не знає, що є підприємцями", - зазначив він.

Ця схема була потрібна для ухилення від податків та щоб у разі викриття можна було перекласти всю відповідальність на формальних осіб.

Тиждень тому було проведено майже 300 обшуків, вилучено продукції з вмістом синтетичних наркотичних речовин на 75 мільйонів гривень.

Наразі вже чотирьом учасникам повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, суд обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою.

Також накладено арешт на 416 рахунків суб’єктів господарювання, задіяних у схемі і заблоковано криптовалюту майже на мільйон USDT. 

Топ коментарі
+18
Виходить що поліція контролювала ситуацію з наркоторговцями ще 2019 року. З 2019 року ганялися за організаторами, але магазинам дозволили відкритися. 2019 рік - це рік початку нескінченного )(и3@еця.
22.04.2026 09:39 Відповісти
+16
кожну годину вражаючі перемоги у боротьбі зі злочинністю!
мєнти нам дуже потрібні!
треба якомога швидше перебити тему про голосіївського стрілка!
22.04.2026 09:32 Відповісти
+5
Телеграм - головний канал збуту наркоти.
22.04.2026 09:27 Відповісти
Телеграм - головний канал збуту наркоти.
22.04.2026 09:27 Відповісти
кожну годину вражаючі перемоги у боротьбі зі злочинністю!
мєнти нам дуже потрібні!
треба якомога швидше перебити тему про голосіївського стрілка!
22.04.2026 09:32 Відповісти
Ты как всегда прав, мой троещинский друг! Только одно смущает, за мэра Киева В. Кличко ты не сообщил ничего!
22.04.2026 09:41 Відповісти
я люблю віталю!
троєщину, не люблю.
22.04.2026 09:46 Відповісти
Міндіч з шиферами та штурмами і єрмаком з татаровим, глибоко зтурбовані таками новинами??? Виходить, у них не все було шламбаумами із зеленським охоплено, з 2020 року!!??!?!
… - "Это какой-то позор"? (с)
22.04.2026 13:35 Відповісти
Виходить що поліція контролювала ситуацію з наркоторговцями ще 2019 року. З 2019 року ганялися за організаторами, але магазинам дозволили відкритися. 2019 рік - це рік початку нескінченного )(и3@еця.
22.04.2026 09:39 Відповісти
То що? Наркоугруповання "Хімпром" плавно перетвориться в штурмову бригаду "Хімпром"? Чи ето другоє?
22.04.2026 09:42 Відповісти
під апірацію "відмиття мєнтов" тепер в самі найкоротші строки розкриють всі діла і переловлять всих злочинців! ))
22.04.2026 09:58 Відповісти
З кожним роком збільшується фінансування боротьби з наркообігом але парпдокс в тому, що також з кожним роком збільшкюується обсяги реалізації наркотиків...

Ви резонно запитаєте а нашо тоді така поліція? І будете абсолютно праві
22.04.2026 09:59 Відповісти
За даними Служби безпеки України, наркокартель «Хімпром» почав свою діяльність в Україні ще з 2014 року.

Початок діяльності (2014): Угруповання виникло в Російській Федерації, але вже з 2014 року почало створювати мережу в Україні для продажу синтетичних наркотиків за криптовалюту.
Переїзд керівництва (2016-2017): Після масових затримань у РФ у 2017 році основні учасники перемістилися до України, де налагодили дистанційне керування бізнесом. Зокрема, лідер картелю Єгор Буркін переїхав до України у 2016 році та отримав паспорт на ім'я Єгора Левченка.
Публічне викриття (2019): У березні 2019 року правоохоронці провели масштабну спецоперацію, вперше публічно заявивши про ліквідацію потужної мережі «Хімпрому», яка на той момент діяла в Україні вже понад чотири роки.
22.04.2026 10:00 Відповісти
Те що Мексиканцю кинули врешті решт підозру і прикрили всю їх мережу, це перемога здорових сил. Тому що це один з маркетів, який системно скуповував посадовців, в тому числі серед силовиків і взагалі небезпечна непідконтрольна іноземна структура.
22.04.2026 10:27 Відповісти
Думаю, цьому неслабо посприяв головний наркоборець Ківа, земля йому скловатою.
Аваков тоді був не в курсах, ні в якому разі...
22.04.2026 11:12 Відповісти
самі відкрили , тепер самі виявляють, цирк продовжується
22.04.2026 10:08 Відповісти
Молоді! Реально, їх треба гнати звідси, це найбільш деструктивна іноземна команда походженням з держави-агресора, яка намагається монополізувати ринок і повибивати наші вітчизняні маркети. Які чесно платять податки в тіньовий фонд, підтримують населення, і взагалі, вони поганці але наші. І для яких має значення шмат землі і район який вони тримають. І хоча з економічних причин ми почали мегапотужну експансію в інші країни, більшість магазинів зберігають тут представництво і мають наміри повернутись, ніхто остаточно не тікає. Немає структури більш національно-орієнтованої ніж вітчизняний даркнет. До речи певні послуги силам оборони він теж робить, на відміну від цих іноземців.
22.04.2026 10:16 Відповісти
Перші підозри в 19-му, а мережу знайшли в 26-му? Потужна ефективність.
22.04.2026 11:03 Відповісти
Думаю, цю історію викотили на світ божий саме зараз не випадково.
Поки не зрозуміло, щобуде з фігурантами.
Здається, будуть суди, вироки із можливістю застави, поступове зменшення застави, домашній арешт, зникнення з медійного поля цієї історії, зникнення фігурантів.
Бабла у наркоторговців вистачить!
Як на мене, їх треба знищувати, а не саджати.
22.04.2026 11:34 Відповісти
У 2014-му стартує активність "Хімпрому" в Україні. Тільки в Україні https://regionews.ua/ukr/dossier/levchenko-burkin-egor-vasilevich-14032024 Єгор Буркін став Єгором Левченком (а за іншим паспортом ще й Артемом Єрмолаєвим)
З 2023 року в Україні запровадженні санкції проти буркіна
https://regionews.ua/ukr/articles/1730729633-mefedron-v-bokserskih-grushah-ta-chaynih-paketikah-stalo-vidomo-yak-pratsyuvav-narkokartel-himprom https://regionews.ua/ukr/news/ukraine/1730813591-zasnovnik-narkokartelyu-himprom-egor-burkin-levchenko-suditsya-iz-zelenskim-cherez-sanktsiyi...
на дворі 2026 рік, а віз і нині там...
22.04.2026 12:20 Відповісти
Буркін-левченко підтянув Порох а осідлав Зеля з Покладом, це що виходить Зеля сам на себе вийшов?


22.04.2026 14:32 Відповісти
Нагорода від Зе Буркіну-Левченко, керівнику Хімпрома. Як тобі таке Іллон Маск?

22.04.2026 14:37 Відповісти
СХОЖЕ НА 3.14ЗДЕЖ ось наказ https://www.president.gov.ua/documents/8502022-45229
22.04.2026 21:49 Відповісти
Мережа U420 була одним із..... ІНШІ олєжка татаров НАКАЗАВ НЕ ЗДАВАТИ))))
22.04.2026 21:46 Відповісти
То ,виходить поліція все знала і була соучасником Хімпрому??? Бо ,нічого не робила...А ми платили їм зарплати...
23.04.2026 06:41 Відповісти
Якби не Бігус, то працювало б воно все і далі...
23.04.2026 08:53 Відповісти
 
 