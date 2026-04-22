Наркосиндикат "Хімпром": правоохоронці вилучили продукції на понад 75 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У поліції розповіли про діяльність злочинної організації "Хімпром", що займалася незаконним обігом наркотиків, насильницькими злочинами та шахрайством.

Про це під час брифінгу повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За його словами, йдеться не просто про окрему групу осіб, а про розгалужену злочинну схему.

"Систему, яка тривалий час здійснювала кримінальний вплив на території України, а також на території Євросоюзу. Структура причетна одразу до кількох напрямків злочинної діяльності - незаконний обіг наротиків, насильницькі злочини, шахрайство через кол-центри, а також організація масштабного проєкту U420 (збут продукції із вмістом синтетичних канабіноїдів)", - зазначив Вигівський.

Обшуки

Було проведено тисячі НСРД.

Під час операцій правоохоронців було вилучено:

понад 54 тис. літрів готової продукції зі змістом CBD;
понад 12 тис. джойнтів;
20 тис. таблеток сон-релакс;
понад 4 тис. банок із цукерками, желейними ведмедиками та гашишом;
майже 20 тис. літрів екстракту для кальянного табаку;
понад 3 тис. кг суміші для джойнтів та кальянної суміші;
обладнання, пакувальні матеріали, понад 300 мобільних телефонів;
понад тисячу банківських карток;
145 печаток, документи, готівку в національній та іноземній валюті на 7 млн грн;

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 75 млн грн. Наразі вилучене направлено на експертизу.

Наразі чотирьом учасникам повідомлено про підозру, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що правоохоронці провели обшуки у мережі магазинів U420, що продавали наркотичні речовини під виглядом сувенірів.

Топ коментарі
+9
И что,построили целую криминальную империю и про них никто ничего не знал,никто в левоохоронной системе их не крышевал и не был там в доле?
22.04.2026 09:06 Відповісти
+6
повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський

це ж той, хто мав би застрелитися після голосіївського стрілка?
а, ніфіга!
після такого провального пройоба, на наступний день, повалила вражаюча статистика відмінної роботи мєнтів....
22.04.2026 09:11 Відповісти
+3
ніт ...алхіміки ...
22.04.2026 09:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Хімики?
22.04.2026 09:04 Відповісти
А я ще пам'ятаю часи, коли "Дімедрол" вважався "крутою наркотою"...
22.04.2026 09:19 Відповісти
В ті часи ви ядерну зброю і просрали
показати весь коментар
22.04.2026 09:41 Відповісти
Це ЯК зрозуміть? Це були 80-ті роки ХХ століття. Тоді був СРСР... Ти хоч трохи думай, що мелеш...
До речі - а де ТОДІ був ти? "У батька, в трусах"? Чи ще й твій батько "під стіл рішки ходив..."?
22.04.2026 10:19 Відповісти
22.04.2026 19:07 Відповісти
Не зрозумів - до чого тут це?
22.04.2026 19:10 Відповісти
ніт ...алхіміки ...
22.04.2026 09:06 Відповісти
З олова золото/бакси/
22.04.2026 09:09 Відповісти
22.04.2026 19:11 Відповісти
22.04.2026 09:06 Відповісти
Какая доля?Они были клиентами.
22.04.2026 09:12 Відповісти
Хоч щось працює стабільно
22.04.2026 09:09 Відповісти
та, хімпром і надалі працював би стабільно, але мєнтам терміново потрібно вилазити зі свого гімна.
вигівський, той що повинен був застрелитися, кинувся груддю на злочинців!
зараз кожного дня будуть невидані перемоги!
22.04.2026 09:15 Відповісти
22.04.2026 09:11 Відповісти
У Зегевари свій Ківа бореться з наркотиками.
22.04.2026 09:17 Відповісти
22.04.2026 19:09 Відповісти
Писали шо хотів - але в нього патрони не того калібру
22.04.2026 09:18 Відповісти
конкуренти зеленського
22.04.2026 09:13 Відповісти
Телеграм це один великий наркомагазин
22.04.2026 09:13 Відповісти
перерозподiл.
22.04.2026 09:16 Відповісти
це все за тих сдриснувших поліціянтів...зараз доводиться відбілючати честь мундиру...навіть здаючи свої багаторічні годивниці....
22.04.2026 10:19 Відповісти
Так а цей голова їхній ,він не в Україні, я так розумію?
22.04.2026 10:39 Відповісти
Стас Домбровський звертався до влади ще два роки тому. Але його послали нафуй. Бо він кидач тінь на оточення блазня.
22.04.2026 11:12 Відповісти
Поки Домбровський був в схемі та отримував від Буркіна гроші, все було на мазі, поки Домбровський не почав котити бочку на Поклада, і тоді у Домбровського почались проблеми, бо трохи загрався чувак... А потім бігав рішав як спригнути з Хімпрому, взагалі дивно що його не кокнули
22.04.2026 14:43 Відповісти
Нашолос був на тому, що Домбровський звинувачував зелену владу у причетності до хімпрому. Тепер це схоже на правду?
22.04.2026 15:32 Відповісти
Круто. U420 - мережа роздрібних магазинів в Україні, що позиціонують себе як «кафешопи» та «сувенірні крамниці» з продукцією на основі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB канабідіолу (CBD). Працює з весни 2025 року у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Одесі та інших містах. Мережа на сайті заявляє про продаж «легальної сертифікованої продукції»
>понад 54 тис. літрів готової продукції зі змістом CBD;
В любой аптеке без рецепта.
>20 тис. таблеток сон-релакс;
В любой аптеке без рецепта.
>майже 20 тис. літрів екстракту для кальянного табаку;
>понад 3 тис. кг суміші для джойнтів та кальянної суміші;
В любой кальянной без рецепта
>обладнання, пакувальні матеріали, понад 300 мобільних телефонів;
В любом магазине без рецепта
>понад тисячу банківських карток;
>145 печаток, документи, готівку в національній та іноземній валюті на 7 млн
В любом банке, без рецепта
22.04.2026 12:33 Відповісти
Зе та Буркін-Левченко це одна схема під дахом Поклада
показати весь коментар
22.04.2026 14:41 Відповісти
 
 