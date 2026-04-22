Наркосиндикат "Хімпром": правоохоронці вилучили продукції на понад 75 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У поліції розповіли про діяльність злочинної організації "Хімпром", що займалася незаконним обігом наркотиків, насильницькими злочинами та шахрайством.

Про це під час брифінгу повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться не просто про окрему групу осіб, а про розгалужену злочинну схему.

"Систему, яка тривалий час здійснювала кримінальний вплив на території України, а також на території Євросоюзу. Структура причетна одразу до кількох напрямків злочинної діяльності - незаконний обіг наротиків, насильницькі злочини, шахрайство через кол-центри, а також організація масштабного проєкту U420 (збут продукції із вмістом синтетичних канабіноїдів)", - зазначив Вигівський.

Було проведено тисячі НСРД.

Під час операцій правоохоронців було вилучено:

понад 54 тис. літрів готової продукції зі змістом CBD;

понад 12 тис. джойнтів;

20 тис. таблеток сон-релакс;

понад 4 тис. банок із цукерками, желейними ведмедиками та гашишом;

майже 20 тис. літрів екстракту для кальянного табаку;

понад 3 тис. кг суміші для джойнтів та кальянної суміші;

обладнання, пакувальні матеріали, понад 300 мобільних телефонів;

понад тисячу банківських карток;

145 печаток, документи, готівку в національній та іноземній валюті на 7 млн грн;

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 75 млн грн. Наразі вилучене направлено на експертизу.





















Наразі чотирьом учасникам повідомлено про підозру, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що правоохоронці провели обшуки у мережі магазинів U420, що продавали наркотичні речовини під виглядом сувенірів.

