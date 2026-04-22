Всього в рамках розслідування "Хімпрому" задокументовано близько 30 учасників, - Нацполіція

Наразі задокументовано близько 30 учасників наркосиндикату "Хімпром". Робота триває.

Про це під час брифінгу заявив начальник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції Дмитро Торгало, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ми кажемо про десь 30 учасників, яких задокументовано. Але їх більше, і робота ще ведеться. Ми звітуємо про те, що дійсно в Україні є "Хімпром" вплив лідера на прізвисько "Мексиканець". І кажемо про те, що U420 - входило та входить безпосередньо у напрямок злочинної діяльності і впливу цього лідера на території України", - зазначив він.

Голова Нацполіції Вигівський заявив, що всього було затримано 250 осіб по нарколабораторіях.

"Це процес, який ми документуємо вже тривали період. Вони дотичні до цього угруповання. Це важко зв'язати, але це єдина система. Ми її бачимо. Це сотні людей. Вони часто між собою не знайомі, закладники, варщики, організатори лабораторій, а координує це один центр", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, 22 квітня у поліції повідомили про викриття учасників злочинної спільноти "Хімпром".

