Всього в рамках розслідування "Хімпрому" задокументовано близько 30 учасників, - Нацполіція

Наркосиндикат Хімпром: скільки залучено осіб?

Наразі задокументовано близько 30 учасників наркосиндикату "Хімпром". Робота триває.

Про це під час брифінгу заявив начальник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції Дмитро Торгало, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Наразі ми кажемо про десь 30 учасників, яких задокументовано. Але їх більше, і робота ще ведеться. Ми звітуємо про те, що дійсно в Україні є "Хімпром" вплив лідера на прізвисько "Мексиканець". І кажемо про те, що U420 - входило та входить безпосередньо у напрямок злочинної діяльності і впливу цього лідера на території України", - зазначив він.

Голова Нацполіції Вигівський заявив, що всього було затримано 250 осіб по нарколабораторіях.

"Це процес, який ми документуємо вже тривали період. Вони дотичні до цього угруповання. Це важко зв'язати, але це єдина система. Ми її бачимо. Це сотні людей. Вони часто між собою не знайомі, закладники, варщики, організатори лабораторій, а координує це один центр", - додав він.

Поки наркомафія в особі Ав*кова контролює міністра МВС, НГУ, ДПСУ, НПУ і можливо СБУ, ми наркомафію не поборемо!
22.04.2026 10:33 Відповісти
«задокументовано близько 30 учасників.» - саме задокументовано, а не засуджено. Через кілька років буде запит на екстрадицію по накатаній схемі.
22.04.2026 10:35 Відповісти
..пішла поліцейська ширма прикриття втечі поліціянтів при відстрілі терористом українців....
22.04.2026 10:36 Відповісти
Посадки де, один піздеж. Чи ви теж в долі?
22.04.2026 10:37 Відповісти
Посадок безліч. Просто сам Мексиканець проживає як зрозуміло з ніку відомо де, і звичайні структури його не дістануть. Тільки спецзагін ***, можливий і такий розвиток подій, якщо буде надто борзіти. Наші структури зараз капець небезпечні тіпи.
22.04.2026 10:45 Відповісти
Всех хоть обилетили и выпустили в Израиль или пару мелких лохов для суда оставили?
22.04.2026 10:43 Відповісти
Наркосиндикат "Хімпром" 18 заарештовано, 30 в розшуку. Із встановлених 48 осіб дві особи мають законні причини не бути мобілізованими (вік). 46 спокійно розгулюють мимо всіх ТЦК і МВС, маючи липові посвідчення про непридатність до військової служби. Системи ТЦК і ВЛК корумповано повністю. Відкрийте будь-який підручник з криміналістики і ви прочитаєте що зрощування злочинних організацій і державних структур - основна ознака МАФІЇ.
22.04.2026 10:44 Відповісти
 
 