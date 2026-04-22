Новости Изготовление и сбыт наркотиков
Всего в рамках расследования "Химпрома" задокументировано около 30 участников, - Нацполиция

Наркосиндикат "Химпром": сколько человек привлечено к ответственности?

На данный момент задокументировано около 30 участников наркосиндиката "Химпром". Работа продолжается.

Об этом во время брифинга заявил начальник Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Дмитрий Торгало, сообщает Цензор.НЕТ.

"На данный момент мы говорим о примерно 30 участниках, которые задокументированы. Но их больше, и работа еще ведется. Мы сообщаем о том, что действительно в Украине существует "Химпром" под влиянием лидера по прозвищу "Мексиканец". И говорим о том, что U420 - входило и входит непосредственно в сферу преступной деятельности и влияния этого лидера на территории Украины", - отметил он.

Глава Нацполиции Выговский заявил, что всего было задержано 250 человек по нарколабораториям.

"Это процесс, который мы документируем уже длительное время. Они имеют отношение к этой группировке. Это трудно связать, но это единая система. Мы ее видим. Это сотни людей. Они часто между собой не знакомы, закладчики, варочные, организаторы лабораторий, а координирует это один центр", — добавил он.

Читайте: Выговский о "Химпроме": была коррупционная составляющая, в частности среди правоохранителей

Читайте также: Правоохранители несколько раз пытались добиться экстрадиции лидера "Химпрома", - Нацполиция

Автор: 

наркотики Нацполиция
Поки наркомафія в особі Ав*кова контролює міністра МВС, НГУ, ДПСУ, НПУ і можливо СБУ, ми наркомафію не поборемо!
22.04.2026 10:33 Ответить
«задокументовано близько 30 учасників.» - саме задокументовано, а не засуджено. Через кілька років буде запит на екстрадицію по накатаній схемі.
22.04.2026 10:35 Ответить
..пішла поліцейська ширма прикриття втечі поліціянтів при відстрілі терористом українців....
22.04.2026 10:36 Ответить
Посадки де, один піздеж. Чи ви теж в долі?
22.04.2026 10:37 Ответить
Посадок безліч. Просто сам Мексиканець проживає як зрозуміло з ніку відомо де, і звичайні структури його не дістануть. Тільки спецзагін ***, можливий і такий розвиток подій, якщо буде надто борзіти. Наші структури зараз капець небезпечні тіпи.
22.04.2026 10:45 Ответить
Всех хоть обилетили и выпустили в Израиль или пару мелких лохов для суда оставили?
22.04.2026 10:43 Ответить
Наркосиндикат "Хімпром" 18 заарештовано, 30 в розшуку. Із встановлених 48 осіб дві особи мають законні причини не бути мобілізованими (вік). 46 спокійно розгулюють мимо всіх ТЦК і МВС, маючи липові посвідчення про непридатність до військової служби. Системи ТЦК і ВЛК корумповано повністю. Відкрийте будь-який підручник з криміналістики і ви прочитаєте що зрощування злочинних організацій і державних структур - основна ознака МАФІЇ.
22.04.2026 10:44 Ответить
 
 