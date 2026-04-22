Всего в рамках расследования "Химпрома" задокументировано около 30 участников, - Нацполиция

На данный момент задокументировано около 30 участников наркосиндиката "Химпром". Работа продолжается.

Об этом во время брифинга заявил начальник Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Дмитрий Торгало, сообщает Цензор.НЕТ.

"На данный момент мы говорим о примерно 30 участниках, которые задокументированы. Но их больше, и работа еще ведется. Мы сообщаем о том, что действительно в Украине существует "Химпром" под влиянием лидера по прозвищу "Мексиканец". И говорим о том, что U420 - входило и входит непосредственно в сферу преступной деятельности и влияния этого лидера на территории Украины", - отметил он.

Глава Нацполиции Выговский заявил, что всего было задержано 250 человек по нарколабораториям.

"Это процесс, который мы документируем уже длительное время. Они имеют отношение к этой группировке. Это трудно связать, но это единая система. Мы ее видим. Это сотни людей. Они часто между собой не знакомы, закладчики, варочные, организаторы лабораторий, а координирует это один центр", — добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, 22 апреля в полиции сообщили о разоблачении участников преступного сообщества "Химпром".

