Выговский о "Химпроме": была коррупционная составляющая, в частности среди правоохранителей

Наркогруппировка "Химпром": коррупционная составляющая

В деле о деятельности наркогруппировки "Химпром" также присутствовала коррупционная составляющая, в частности среди сотрудников правоохранительных органов.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По его словам, Нацполиция сотрудничает с СБУ и другими правоохранительными органами по делу "Химпрома".

"Что касается связей с РФ, мы это также рассматриваем. Есть некоторые аудиофайлы, в которых он (лидер группировки) говорит о взглядах и т. д.", — отметил он.

Также Выговский сказал, что группировка привлекает большие финансовые ресурсы.

Читайте: Ликвидирована сеть U420, продававшая наркотики под видом сувениров. ФОТОрепортаж

"Какие деньги он готов платить всем. Конечно, здесь есть коррупционная составляющая, как среди правоохранительных органов, в частности среди наших сотрудников, так и других субъектов, не подпадающих под нашу подсудность. Мы соответствующим правоохранительным органам предоставляем такую информацию.

Что касается полицейских, вчера провели совместную операцию с Внутренней безопасностью конкретно по тем возможным субъектам, которые помогали этому наркокартелю", — добавил он.

Читайте: Правоохранители несколько раз пытались добиться экстрадиции лидера "Химпрома", - Нацполиция

І тому телеграм як канал збуту наркоти не закриють ніколи.
22.04.2026 10:08 Ответить
Інші суб'єкти це СБУ яке історично кришує наркоту.
22.04.2026 10:21 Ответить
Як несподівано! Правоохоронці були замішані в наркоторгівлі.
22.04.2026 10:14 Ответить
Хотілося б послухати де вони не замішані?
Здається без них вже не обійтися, аби злочин був безкарним.
22.04.2026 10:25 Ответить
Вигівський, хоть чесно зізнався, що була, і по сьогодні діє серед керовників з Урядового кварталу, група осіб з правоохоронців, що щільно заробляють на торгівлі наркотою, аж до посадовців з МВС і НацПолу і ГПУ і ДБР …. Мабуть з ними, уже провили виховні бесіди, і вони говорили, балакали, всралися і заплакали!!
Обіцяли реалізувати ще якусь партію дурі і потім, через 2-4 місяці, щось там подумати!?!?!
22.04.2026 10:17 Ответить
А війську цього немає? В пенітинціарці?
На таможні? Де саме немає кришувпльників наркотрафіку?
22.04.2026 10:27 Ответить
Ви впевнені що серед набушників і сапівців їх немає?

Хіба наркоторгівлю не кришують і геошники які займаються ліками?
У шерембея не питали?
22.04.2026 10:29 Ответить
Полезла правда наружу,пока не полная - типа наши правоохоронци,коллеги их краышевали,но с начальством не делились,все забирали себе и начальство ну нииичего не знало и ни о чем не подозревало,ну правда же.
22.04.2026 10:35 Ответить
Хімпром кришував Зєлєнскій особисто і регулярно нагороджував Буркіна державними відзнаками. Мабуть за те що "літаки летять, будуть всіх бамбіть"...
22.04.2026 10:39 Ответить
це так було завжди. поліцаї і сбу мали долю в наркоті,зброї та проституції
22.04.2026 10:57 Ответить
Одна правоохоронна "криша" не поділила з іншою "тему" збагачення...Як завжди....На жаль ці "програми" передаються від генерала до генерала у всіх напрямках від ларька до банку, від хвойди до ВР, від дільничного до Генпрокурора....Коли біля будівель правоохоронців просто подивитися на авто - відпадуть усі запитання. Слава Україні!
22.04.2026 11:01 Ответить
 
 