Выговский о "Химпроме": была коррупционная составляющая, в частности среди правоохранителей

В деле о деятельности наркогруппировки "Химпром" также присутствовала коррупционная составляющая, в частности среди сотрудников правоохранительных органов.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Нацполиция сотрудничает с СБУ и другими правоохранительными органами по делу "Химпрома".

"Что касается связей с РФ, мы это также рассматриваем. Есть некоторые аудиофайлы, в которых он (лидер группировки) говорит о взглядах и т. д.", — отметил он.

Также Выговский сказал, что группировка привлекает большие финансовые ресурсы.

Читайте: Ликвидирована сеть U420, продававшая наркотики под видом сувениров. ФОТОрепортаж

"Какие деньги он готов платить всем. Конечно, здесь есть коррупционная составляющая, как среди правоохранительных органов, в частности среди наших сотрудников, так и других субъектов, не подпадающих под нашу подсудность. Мы соответствующим правоохранительным органам предоставляем такую информацию.

Что касается полицейских, вчера провели совместную операцию с Внутренней безопасностью конкретно по тем возможным субъектам, которые помогали этому наркокартелю", — добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, 22 апреля в полиции сообщили о разоблачении участников преступного сообщества "Химпром".

Также правоохранители рассказали подробности деятельности группировки.

Читайте: Правоохранители несколько раз пытались добиться экстрадиции лидера "Химпрома", - Нацполиция