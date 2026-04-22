Выговский о "Химпроме": была коррупционная составляющая, в частности среди правоохранителей
В деле о деятельности наркогруппировки "Химпром" также присутствовала коррупционная составляющая, в частности среди сотрудников правоохранительных органов.
Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, Нацполиция сотрудничает с СБУ и другими правоохранительными органами по делу "Химпрома".
"Что касается связей с РФ, мы это также рассматриваем. Есть некоторые аудиофайлы, в которых он (лидер группировки) говорит о взглядах и т. д.", — отметил он.
Также Выговский сказал, что группировка привлекает большие финансовые ресурсы.
"Какие деньги он готов платить всем. Конечно, здесь есть коррупционная составляющая, как среди правоохранительных органов, в частности среди наших сотрудников, так и других субъектов, не подпадающих под нашу подсудность. Мы соответствующим правоохранительным органам предоставляем такую информацию.
Что касается полицейских, вчера провели совместную операцию с Внутренней безопасностью конкретно по тем возможным субъектам, которые помогали этому наркокартелю", — добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, 22 апреля в полиции сообщили о разоблачении участников преступного сообщества "Химпром".
Здається без них вже не обійтися, аби злочин був безкарним.
Обіцяли реалізувати ще якусь партію дурі і потім, через 2-4 місяці, щось там подумати!?!?!
На таможні? Де саме немає кришувпльників наркотрафіку?
Хіба наркоторгівлю не кришують і геошники які займаються ліками?
У шерембея не питали?