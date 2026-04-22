Вигівський про "Хімпром": була корупційна складова, зокрема серед правоохоронців

У справі про діяльність наркоугруповання "Хімпром" була також корупційна складова, зокрема серед правоохоронців.

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Нацполіції співпрацює з СБУ та іншими правоохоронними органами у справі "Хімпрому".

"Щодо коріння РФ, ми це також розглядаємо. Є деякі звукові файли, в яких він (лідер угруповання) говорить про погляди тощо", - зазначив він.

Також Вигівський сказав, що угруповання залучає великі фінансові ресурси.

"Які гроші він готовий платити всім. Звісно, тут є корупційна складова, як серед правоохоронних органів, зокрема серед наших співробітників, так і інших суб'єктів, що не підлягають до нашої підслідності. Ми відповідним правоохоронним органам надаємо таку інформацію.

Що стосується поліцейських, вчора реалізували із Внутрішньою безпекою конкретно по тих можливих суб'єктах, які допомагали цьому наркокартелю", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, 22 квітня у поліції повідомили про викриття учасників злочинної спільноти "Хімпром".

Також правоохоронці розповіли подробиці діяльності угруповання .

