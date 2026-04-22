Вигівський про "Хімпром": була корупційна складова, зокрема серед правоохоронців
У справі про діяльність наркоугруповання "Хімпром" була також корупційна складова, зокрема серед правоохоронців.
Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, Нацполіції співпрацює з СБУ та іншими правоохоронними органами у справі "Хімпрому".
"Щодо коріння РФ, ми це також розглядаємо. Є деякі звукові файли, в яких він (лідер угруповання) говорить про погляди тощо", - зазначив він.
Також Вигівський сказав, що угруповання залучає великі фінансові ресурси.
"Які гроші він готовий платити всім. Звісно, тут є корупційна складова, як серед правоохоронних органів, зокрема серед наших співробітників, так і інших суб'єктів, що не підлягають до нашої підслідності. Ми відповідним правоохоронним органам надаємо таку інформацію.
Що стосується поліцейських, вчора реалізували із Внутрішньою безпекою конкретно по тих можливих суб'єктах, які допомагали цьому наркокартелю", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, 22 квітня у поліції повідомили про викриття учасників злочинної спільноти "Хімпром".
- Також правоохоронці розповіли подробиці діяльності угруповання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Здається без них вже не обійтися, аби злочин був безкарним.
Обіцяли реалізувати ще якусь партію дурі і потім, через 2-4 місяці, щось там подумати!?!?!
На таможні? Де саме немає кришувпльників наркотрафіку?
Хіба наркоторгівлю не кришують і геошники які займаються ліками?
У шерембея не питали?