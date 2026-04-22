Вигівський про "Хімпром": була корупційна складова, зокрема серед правоохоронців

Наркоугруповання Хімпром: корупційна складова

У справі про діяльність наркоугруповання "Хімпром" була також корупційна складова, зокрема серед правоохоронців.

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За його словами, Нацполіції співпрацює з СБУ та іншими правоохоронними органами у справі "Хімпрому".

"Щодо коріння РФ, ми це також розглядаємо. Є деякі звукові файли, в яких він (лідер угруповання) говорить про погляди тощо", - зазначив він.

Також Вигівський сказав, що угруповання залучає великі фінансові ресурси.

"Які гроші він готовий платити всім. Звісно, тут є корупційна складова, як серед правоохоронних органів, зокрема серед наших співробітників, так і інших суб'єктів, що не підлягають до нашої підслідності. Ми відповідним правоохоронним органам надаємо таку інформацію.

Що стосується поліцейських, вчора реалізували із Внутрішньою безпекою конкретно по тих можливих суб'єктах, які допомагали цьому наркокартелю", - додав він.

+11
Як несподівано! Правоохоронці були замішані в наркоторгівлі.
22.04.2026 10:14 Відповісти
+3
Інші суб'єкти це СБУ яке історично кришує наркоту.
22.04.2026 10:21 Відповісти
+3
Хотілося б послухати де вони не замішані?
Здається без них вже не обійтися, аби злочин був безкарним.
22.04.2026 10:25 Відповісти
І тому телеграм як канал збуту наркоти не закриють ніколи.
22.04.2026 10:08 Відповісти
Вигівський, хоть чесно зізнався, що була, і по сьогодні діє серед керовників з Урядового кварталу, група осіб з правоохоронців, що щільно заробляють на торгівлі наркотою, аж до посадовців з МВС і НацПолу і ГПУ і ДБР …. Мабуть з ними, уже провили виховні бесіди, і вони говорили, балакали, всралися і заплакали!!
Обіцяли реалізувати ще якусь партію дурі і потім, через 2-4 місяці, щось там подумати!?!?!
22.04.2026 10:17 Відповісти
А війську цього немає? В пенітинціарці?
На таможні? Де саме немає кришувпльників наркотрафіку?
22.04.2026 10:27 Відповісти
Ви впевнені що серед набушників і сапівців їх немає?

Хіба наркоторгівлю не кришують і геошники які займаються ліками?
У шерембея не питали?
22.04.2026 10:29 Відповісти
Полезла правда наружу,пока не полная - типа наши правоохоронци,коллеги их краышевали,но с начальством не делились,все забирали себе и начальство ну нииичего не знало и ни о чем не подозревало,ну правда же.
22.04.2026 10:35 Відповісти
Хімпром кришував Зєлєнскій особисто і регулярно нагороджував Буркіна державними відзнаками. Мабуть за те що "літаки летять, будуть всіх бамбіть"...
22.04.2026 10:39 Відповісти
це так було завжди. поліцаї і сбу мали долю в наркоті,зброї та проституції
22.04.2026 10:57 Відповісти
Одна правоохоронна "криша" не поділила з іншою "тему" збагачення...Як завжди....На жаль ці "програми" передаються від генерала до генерала у всіх напрямках від ларька до банку, від хвойди до ВР, від дільничного до Генпрокурора....Коли біля будівель правоохоронців просто подивитися на авто - відпадуть усі запитання. Слава Україні!
22.04.2026 11:01 Відповісти
 
 