2 201 14

Руководитель "Химпрома" предлагал $500 тыс., чтобы "убрали" правоохранителей, которые "мешали", - Небытов

Наркосиндикат "Химпром": Небитов рассказал об угрозах полиции

В полиции рассказали о давлении на правоохранителей, которое оказывали организаторы наркогруппировки "Химпром".

Об этом заявил во время брифинга заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Если руководители Нацполиции привыкли к определенному давлению, то наши рядовые сотрудники, которые круглосуточно документировали эту преступную деятельность, испытывают определенное давление, которое требует общественного резонанса и процессуальной оценки с нашей стороны.

Сначала это были угрозы, запугивание, информационные атаки, а также публикации в СМИ о руководителях и отдельных сотрудниках", - отметил он.

Небытов заявил, что на одной из записей фигуранты говорили о $500 тыс. за отстранение сотрудников Департамента по борьбе с наркопреступностью от работы.

"Это прямая речь лидера этой преступной группировки. Руководитель Департамента тоже получал личные угрозы в свой адрес от лидера этой преступной организации. Однако все эти угрозы, попытки подкупа, оказания влияния на нас были тщетными", - добавил заместитель главы Нацполиции.

Известно, что на записи разговора руководитель "Химпрома" Егор Буркин предлагал 500 тысяч долларов за то, чтобы "убрали" правоохранителей. Также он предлагал "за каждого по 300 тыс. долларов".

Кроме того, участники группировки обсуждали нападения за сотни тысяч долларов.

Через сеть интернет-ресурсов злоумышленники оказывали давление на правоохранителей, занимавшихся расследованием дела "Химпрома".

Топ комментарии
А прибрати "Хіміка" як Портнова - нє?
22.04.2026 11:01
Цим хімпромом вони перебили новини про тцк.
22.04.2026 11:07
22.04.2026 11:07
А прибрати "Хіміка" як Портнова - нє?
22.04.2026 11:01
22.04.2026 11:07
😂😂😂
22.04.2026 11:08
Портнова приблали його ж невдоволені клієнти. Якщо ти таких знайдеш у Хіміка, можеш замовити..
22.04.2026 11:10
Мексиканця, це вже наступний етап, якщо не заспокоїться. А Хімік у нас один і це поважна і корисна людина, айтішник)
22.04.2026 11:16
Є ше один хімік - Фірташ
22.04.2026 11:19
Україна, яку за 7 років перетворили в "Країну мрій хабарників".
22.04.2026 11:03
Цим хімпромом вони перебили новини про тцк.
Ну тобі ж це не завадили тиснути три завітні буковки і побігти в касу за премією
22.04.2026 11:12
цікаво, чому саме тепер випливла ця інформація про хімпром, саме після зашквару поліції з терористом
22.04.2026 11:09
Ємм.. вибачте, Хімпром Хімпромом, ганяти їх треба, але до чого тут Антикор та ОРД? Щось не все зрозуміло. Напишіть будь-ласка цілісну версію подій, а то з цих шматків агітаційних не все зрозуміло. На цих ресурсах когось поливали брудом? Це нормально, це опозиційні ресурси, були принаймні, їх задача критикувати. Просто не був там безліч часу.
22.04.2026 11:14
Якщо керівники Нацполіції звикли до певного тиску, (Пачками кешу тиснули на кишені?) то рядові наші працівники, які 24/7 документували цю злочинну діяльність, це певний тиск, який потербує суспільного розголосу та процесуальної оцінки з нашого боку. - в кого там монополія на насильство в державі, нагадайте будь ласка.
22.04.2026 11:33
І це б працювало далі якби не розголос народу
представте скільки ще такого нерозкритого в країні
22.04.2026 12:04
 
 