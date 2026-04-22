Руководитель "Химпрома" предлагал $500 тыс., чтобы "убрали" правоохранителей, которые "мешали", - Небытов
В полиции рассказали о давлении на правоохранителей, которое оказывали организаторы наркогруппировки "Химпром".
Об этом заявил во время брифинга заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Если руководители Нацполиции привыкли к определенному давлению, то наши рядовые сотрудники, которые круглосуточно документировали эту преступную деятельность, испытывают определенное давление, которое требует общественного резонанса и процессуальной оценки с нашей стороны.
Сначала это были угрозы, запугивание, информационные атаки, а также публикации в СМИ о руководителях и отдельных сотрудниках", - отметил он.
Небытов заявил, что на одной из записей фигуранты говорили о $500 тыс. за отстранение сотрудников Департамента по борьбе с наркопреступностью от работы.
"Это прямая речь лидера этой преступной группировки. Руководитель Департамента тоже получал личные угрозы в свой адрес от лидера этой преступной организации. Однако все эти угрозы, попытки подкупа, оказания влияния на нас были тщетными", - добавил заместитель главы Нацполиции.
Известно, что на записи разговора руководитель "Химпрома" Егор Буркин предлагал 500 тысяч долларов за то, чтобы "убрали" правоохранителей. Также он предлагал "за каждого по 300 тыс. долларов".
Кроме того, участники группировки обсуждали нападения за сотни тысяч долларов.
Через сеть интернет-ресурсов злоумышленники оказывали давление на правоохранителей, занимавшихся расследованием дела "Химпрома".
Что предшествовало?
представте скільки ще такого нерозкритого в країні