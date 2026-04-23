ПриватБанк запустил Службу инклюзивного обслуживания: финансовые услуги для ветеранов можно получить в госпитале. ФОТОрепортаж

ПриватБанк объявил о запуске Службы инклюзивного обслуживания - нового формата обслуживания военнослужащих, ветеранов и ветеранок, который позволяет получать базовые финансовые услуги непосредственно во время лечения или реабилитации на территории медицинских учреждений и в населенных пунктах.

Об этом во время мероприятия III Конференции по реинтеграции ветеранов 2026: "От обязанности к возможностям" объявил председатель Правления ПриватБанка Микаэль Бьоркнерт, сообщает Цензор.НЕТ.

Новый сервис сделает доступ к базовым финансовым услугам максимально простым и удобным: специалисты будут приезжать в больницы, реабилитационные центры, ветеранские пространства и пространства заботы в громадах, чтобы поддержать клиентов в период их лечения и восстановления.

"Такие услуги можно будет получить во всех регионах, где работает ПриватБанк. Мы искренне гордимся тем, что станем первым банком, который предлагает подобную услугу. Ведь поддержка ветеранов — для нас больше, чем социальная ответственность, это часть ценностей каждого отдельного сотрудника. Особенно ценно, что в подготовке специалистов принимало участие ветеранское сообщество, которое хорошо понимает потребности и запросы защитников и защитниц", - сказал Микаэль Бьоркнерт.

В банке подчеркивают, что это не просто новый сервис, а часть более широкой роли в поддержке ветеранов.

"Мы становимся партнером как для ветерана, так и для государства, повышая доступ к услугам именно там, где это наиболее необходимо нашим защитникам", - отметил председатель правления.

В рамках выездного обслуживания военные и ветераны смогут открывать счета, получать или перевыпускать карты, проходить идентификацию и обновлять данные - фактически весь базовый набор повседневных банковских операций.

Перед запуском сервиса более 140 сотрудников прошли специализированное обучение с акцентом на травмочувствительную коммуникацию и понимание потребностей ветеранов при участии общественной организации "Платформа восстановления человеческого капитала "РеСтарт".

