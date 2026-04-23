ПриватБанк запустив Службу інклюзивного сервісу: фінансові послуги для ветеранів можна отримати у госпіталі. ФОТОрепортаж

ПриватБанк оголосив про запуск Служби інклюзивного сервісу - нового формату обслуговування військовослужбовців і ветеранів та ветеранок, який дозволяє отримувати базові фінансові послуги безпосередньо під час лікування чи реабілітації на території медичних закладів та у громадах.

Про це під час заходу III Конференції з реінтеграції ветеранів 2026: "Від обов’язку до можливостей" оголосив голова Правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт, інформує Цензор.НЕТ.

Новий сервіс зробить доступ до базових фінансових послуг максимально простим і зручним: фахівці приїжджатимуть у лікарні, реабілітаційні центри, ветеранські простори та простори турботи у громадах, щоб підтримати клієнтів у період їхнього лікування та відновлення.

"Такі сервіси можна буде отримати у всіх регіонах, де працює ПриватБанк. Ми щиро пишаємося тим, що станемо першим банком, який має подібний сервіс. Адже підтримка ветеранів і ветеранок — для нас більше ніж соціальна відповідальність, це частина цінностей кожного окремого працівника. Особливо цінно, що у підготовці фахівців брала участь ветеранська спільнота, яка добре розуміє потреби і запити захисників і захисниць", — сказав Мікаель Бьоркнерт.

У банку підкреслюють, що це не просто новий сервіс, а частина ширшої ролі у підтримці ветеранів.

"Ми стаємо партнером як для ветерана, так і для держави, підвищуючи доступ до послуг саме там, де це найбільш потрібно нашим захисникам", - зазначив голова правління.

У межах виїзного обслуговування військові та ветерани зможуть відкривати рахунки, отримувати або перевипускати картки, проходити ідентифікацію та оновлювати дані - фактично весь базовий набір щоденних банківських операцій.

Перед запуском сервісу понад 140 співробітників пройшли спеціалізоване навчання з фокусом на травмочутливу комунікацію та розуміння потреб ветеранів за участі громадської організації "Платформа відновлення людського капіталу "РеСтарт".

