Отсрочка по уходу: в столице задержаны супруги-юристы и сотрудница райгосадминистрации. ФОТОрепортаж

Получить отсрочку от службы в армии и возможность выезжать за границу, оформив документы на уход за близким родственником — именно такую махинацию предлагал руководитель юридической организации вместе со своей женой.

Супруги уверяли, что "оформят" все необходимые документы для получения клиентом статуса "опекуна", сообщает Цензор.НЕТ.

К своему "бизнесу" сообщники привлекли сотрудницу управления социальной и ветеранской политики одной из столичных райгосадминистраций. Она отвечала за надлежащее оформление акта об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода.

Услуги злоумышленников пользовались высоким спросом среди военнообязанных мужчин. С клиентами работали в офисе, который находился в центральной части города. Работу начинали исключительно только после подписания договора, в котором указывались размер вознаграждения, порядок его выплаты, банковские реквизиты и другие условия.

Чтобы клиенты беспрепятственно проходили блокпосты и передвигались по городу, организаторы схемы предоставляли им фиктивные боевые повестки. Также просили оформить на них нотариальные доверенности, чтобы те могли представлять их интересы в госучреждениях. К каждому клиенту применялся индивидуальный подход.

В одном из случаев сообщники за 8 тысяч долларов сначала предложили заказчику услуги стать опекуном для его отца, но когда узнали, что тот давно умер – переиграли алгоритм действий. Он заключался в фиктивном браке со знакомой, которой сообщники оформят липовую психическую болезнь.

После этого злоумышленники сдавали все документы в райгосадминистрацию, указывая случайный адрес проживания в пределах административной территории района. Там их сообщница без надлежащей проверки и фактического выезда по адресу составляла и предоставляла документы на опекунство.

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи Оболонского управления полиции Киева провели у фигурантов более 10 санкционированных обысков. В ходе мероприятий выявили и изъяли около тысячи актов, оформленных на разных лиц, доверенности, бланки документов, в частности с необходимыми подписями, договоры с "клиентами", черновые записи, печати, денежные средства и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время всем участникам схемы объявлено о подозрении. За злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц, злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.























