Отсрочка по уходу: в столице задержаны супруги-юристы и сотрудница райгосадминистрации. ФОТОрепортаж

Получить отсрочку от службы в армии и возможность выезжать за границу, оформив документы на уход за близким родственником — именно такую махинацию предлагал руководитель юридической организации вместе со своей женой.

Супруги уверяли, что "оформят" все необходимые документы для получения клиентом статуса "опекуна", сообщает Цензор.НЕТ.

К своему "бизнесу" сообщники привлекли сотрудницу управления социальной и ветеранской политики одной из столичных райгосадминистраций. Она отвечала за надлежащее оформление акта об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода.

Услуги злоумышленников пользовались высоким спросом среди военнообязанных мужчин. С клиентами работали в офисе, который находился в центральной части города. Работу начинали исключительно только после подписания договора, в котором указывались размер вознаграждения, порядок его выплаты, банковские реквизиты и другие условия.

Чтобы клиенты беспрепятственно проходили блокпосты и передвигались по городу, организаторы схемы предоставляли им фиктивные боевые повестки. Также просили оформить на них нотариальные доверенности, чтобы те могли представлять их интересы в госучреждениях. К каждому клиенту применялся индивидуальный подход.

В одном из случаев сообщники за 8 тысяч долларов сначала предложили заказчику услуги стать опекуном для его отца, но когда узнали, что тот давно умер – переиграли алгоритм действий. Он заключался в фиктивном браке со знакомой, которой сообщники оформят липовую психическую болезнь.

После этого злоумышленники сдавали все документы в райгосадминистрацию, указывая случайный адрес проживания в пределах административной территории района. Там их сообщница без надлежащей проверки и фактического выезда по адресу составляла и предоставляла документы на опекунство.

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи Оболонского управления полиции Киева провели у фигурантов более 10 санкционированных обысков. В ходе мероприятий выявили и изъяли около тысячи актов, оформленных на разных лиц, доверенности, бланки документов, в частности с необходимыми подписями, договоры с "клиентами", черновые записи, печати, денежные средства и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время всем участникам схемы объявлено о подозрении. За злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц, злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

суд
суд
суд
суд
суд
суд
суд
суд
суд

Організоване злочинна група осіб з використанням посадових повноважень, під час дії Особливого періоду та воєнного стану в Україні!!
Перешкоджання та зрив проведення мобілізаційних заходів на користь окупантам!! Це уже стаття ККУ:

Стаття 111. Державна зрада - Кримінальний кодекс України

protocol.ua › ... › Стаття 111. Державна зрада



1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності ...
24.04.2026 12:56 Ответить
це зараз схоже найприбутковіший "бізнес" в Україні - відмазати від мобілізації будь- яким шляхом. Проте найцікавіше зовсім інше, ніхто з причетних до цих схем, не отримує реального строку, всі відбуваються умовним покаранням і невеличким штрафом. Заробляють усі, хто можуть, роблять показники прокурори і т.д., ну вкінці звичайно, судді і прокурори ще й зароблять за потрібні схемщикам рішення суду.
24.04.2026 13:05 Ответить
 
 