Відстрочка через догляд: у столиці затримано подружжя юристів та працівницю райдержадміністрації. ФОТОрепортаж

Отримати відстрочку від служби в армії та можливість виїжджати за кордон, оформивши документи по догляду за близьким родичем – саме таку махінацію пропонував керівник юридичної організації разом зі своєю дружиною.

Подружжя запевняло, що "зробить" всі необхідні документи для отримання клієнтом статусу "опікуна", інформує Цензор.НЕТ.

До свого "бізнесу" спільники залучили співробітницю управління соціальної та ветеранської політики однієї із столичних райдержадміністрацій. Вона відповідала за належне оформлення акту про встановлення факту здійснення особою постійного догляду.

Послуги зловмисників мали високий попит серед військовозобов’язаних чоловіків. З клієнтами працювали в офісі, розташованому у центральній частині міста. Роботу починали виключно лише після підписання договору, в якому зазначалися розмір винагороди, порядок її виплати, банківські реквізити та інші умови.

Щоб клієнти безперешкодно минали блокпости та пересувалися містом, організатори схеми надавали їм фіктивні бойові повістки. Також просили оформити на них нотаріальні довіреності, щоб ті могли представляти їхні інтересу в держустановах. До кожного клієнта мали індивідуальний підхід.

В одному з випадків спільники за 8 тисяч доларів спочатку запропонували замовнику послуги стати опікуном для його батька, але коли дізналися, що той давно помер – переграли алгоритм дій. Він полягав на фіктивному одруженні зі знайомою, якій спільники оформлять липову психічну хворобу.

Після того, зловмисники віддавали всі документи до райдержадміністрації, вказуючи рандомну адресу проживання в межах адміністративної території району. Там їх спільниця без належної перевірки та фактичного виїзду за адресою складала та надавала документи на опікунство.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі Оболонського управління поліції Києва провели у фігурантів понад 10 санкціонованих обшуків. В межах заходів виявили та вилучили близько тисячі актів, оформлених на різних осіб, довіреності, бланки документів, зокрема з необхідними підписами, договори з "клієнтами", чорнові записи, печатки, грошові кошти та інші докази протиправної діяльності.

Наразі усім учасникам схеми оголошено про підозру. За зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.























