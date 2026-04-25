Атака дронов на Одесскую область: повреждены дома и инфраструктура, двое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 25 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область с помощью беспилотников. Под удар попали жилые дома и объекты припортовой инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

На юге региона повреждены жилые дома и припортовая территория. К сожалению, два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате попаданий повреждены и разрушены три частных жилых дома, хозяйственное помещение и семь автомобилей. Также повреждены объекты припортовой инфраструктуры. Возникшие пожары на данный момент ликвидированы.

Последствия атаки

Массированная атака дронов на Одесскую область
