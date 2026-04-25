Атака дронів на Одещину: пошкоджено будинки та інфраструктуру, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

У ніч проти 25 квітня російські загарбники вкотре атакували Одещину безпілотниками. Під удар потрапили житлові будинки, обʼєкти припортової інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

На півдні регіону пошкоджено житлову забудову та припортову територію. На жаль, двоє людей постраждало. Їм надається необхідна медична допомога.

Внаслідок влучань пошкоджено та зруйновано три приватних житлові будинки, господарське приміщення та сім авто. Також зазнали ушкоджень обʼєкти припортової інфраструктури. Пожежі, що виникли, наразі ліквідовані.

Наслідки атаки

мМасована атака дронів на Одещину
