Новости Фото Махинации с выплатами для беженцев
1 020 6

Мошенничество под прикрытием "єДопомоги": межрегиональная группа выманивала миллионы со счетов украинцев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами раскрыли организованную группу, которая под видом государственных выплат "єДопомога" незаконно присваивала средства граждан.

По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек, преимущественно внутренне перемещенные лица.

Общая сумма ущерба достигает около 5 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

В схему были вовлечены 12 человек из нескольких регионов Украины. Среди организаторов - гражданин РФ. Участники действовали дистанционно, используя специализированное программное обеспечение.

Они размещали в соцсетях, на сайтах и в Telegram-каналах объявления о якобы получении помощи. Перейдя по ссылке, пользователи попадали на поддельные ресурсы, где вводили персональные данные и реквизиты банковских карт. Эта информация сразу передавалась через специально созданный Telegram-бот.

Получив доступ к банковским счетам, участники схемы заходили в онлайн-банкинг потерпевших и перечисляли средства на подконтрольные счета. В дальнейшем деньги выводили через криптокошельки и распределяли между собой.

Проведено 14 санкционированных обысков в разных областях, в ходе которых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства.

Одному из организаторов и его сообщнику сообщено о подозрении по факту мошенничества. В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения.

Продолжается работа по привлечению к ответственности других участников.

Жирнюче, бородате, мордасте, молоде, майку із тризубом нап'ялило...
На розмінування нах.
27.04.2026 14:37 Ответить
Краще в кабана тризуб забрюлили щоб не срамив націю.
27.04.2026 14:53 Ответить
Ці чорти обкрадали ваших батьків, забираючи всі гроші з їх пенсійних карток.
27.04.2026 14:48 Ответить
все що з буквою "Є" ЗЕЛЕНИЙ БАК" для пограбування України
27.04.2026 14:51 Ответить
І уся ця потороч мародерів та їх хати, обвішані усілякими «відзнаками» та масою «грамот» від вдячних громадян України та кєровникфв держустанов України?? З 2020 року ….!!,
Масштабна спецоперація БЕБ: як відмивали мільярди через 500 компаній
https://news.novyny.live/masshtabna-spetsoperatsiia-beb-iak-vidmivali-miliardi-cherez-500-kompanii-323802.html
Шмигаль та свириденко з особами з Урядового кварталу і єрмаком, прикривали СХЕМАТОЗИ не тільки міндічів????
А Українці, у це й же час, донатили на Захисників України, всупереч їх обкрадання Урядом, ВРУ, ГПУ, СБУ, УДО, ……
27.04.2026 14:58 Ответить
Ну просто шикарна схема - нарід злітається на пропозиції халяви як мухи на мед. Навіть не шкода таких терпіл.
А пани прокурори, як зазвичай, примазуються до напрацювань інших правоохоронних органів
27.04.2026 15:47 Ответить
 
 