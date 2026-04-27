Мошенничество под прикрытием "єДопомоги": межрегиональная группа выманивала миллионы со счетов украинцев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами раскрыли организованную группу, которая под видом государственных выплат "єДопомога" незаконно присваивала средства граждан.

По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек, преимущественно внутренне перемещенные лица.

Общая сумма ущерба достигает около 5 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

В схему были вовлечены 12 человек из нескольких регионов Украины. Среди организаторов - гражданин РФ. Участники действовали дистанционно, используя специализированное программное обеспечение.

Они размещали в соцсетях, на сайтах и в Telegram-каналах объявления о якобы получении помощи. Перейдя по ссылке, пользователи попадали на поддельные ресурсы, где вводили персональные данные и реквизиты банковских карт. Эта информация сразу передавалась через специально созданный Telegram-бот.

Получив доступ к банковским счетам, участники схемы заходили в онлайн-банкинг потерпевших и перечисляли средства на подконтрольные счета. В дальнейшем деньги выводили через криптокошельки и распределяли между собой.

Проведено 14 санкционированных обысков в разных областях, в ходе которых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства.

Одному из организаторов и его сообщнику сообщено о подозрении по факту мошенничества. В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения.

Продолжается работа по привлечению к ответственности других участников.

















