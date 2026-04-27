Шахрайство під прикриттям "єДопомоги": міжрегіональна група виманювала мільйони з рахунків українців. ФОТОрепортаж
Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили організовану групу, яка під виглядом державних виплат "єДопомога" заволодівала коштами громадян.
За попередніми даними, постраждали щонайменше 20 осіб, переважно внутрішньо переміщені особи.
Загальна сума збитків сягає близько 5 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
До схеми були залучені 12 осіб із кількох регіонів України. Серед організаторів - громадянин РФ. Учасники діяли дистанційно, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення.
Вони розміщували у соцмережах, на сайтах і в Telegram-каналах оголошення про нібито отримання допомоги. Перейшовши за посиланням, користувачі потрапляли на підроблені ресурси, де вводили персональні дані та реквізити банківських карток. Ця інформація одразу передавалася через спеціально створений Telegram-бот.
Отримавши доступ до банківських акаунтів, учасники схеми заходили в онлайн-банкінг потерпілих і перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Надалі гроші виводили через криптогаманці та розподіляли між собою.
Проведено 14 санкціонованих обшуків у різних областях, під час яких вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та інші докази.
Одному з організаторів і його спільнику повідомлено про підозру за фактом шахрайства. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу.
Триває робота щодо притягнення до відповідальності інших учасників.
На розмінування нах.
Масштабна спецоперація БЕБ: як відмивали мільярди через 500 компаній
https://news.novyny.live/masshtabna-spetsoperatsiia-beb-iak-vidmivali-miliardi-cherez-500-kompanii-323802.html
Шмигаль та свириденко з особами з Урядового кварталу і єрмаком, прикривали СХЕМАТОЗИ не тільки міндічів????
А Українці, у це й же час, донатили на Захисників України, всупереч їх обкрадання Урядом, ВРУ, ГПУ, СБУ, УДО, ……
А пани прокурори, як зазвичай, примазуються до напрацювань інших правоохоронних органів