Шахрайство під прикриттям "єДопомоги": міжрегіональна група виманювала мільйони з рахунків українців. ФОТОрепортаж

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили організовану групу, яка під виглядом державних виплат "єДопомога" заволодівала коштами громадян.

За попередніми даними, постраждали щонайменше 20 осіб, переважно внутрішньо переміщені особи.

Загальна сума збитків сягає близько 5 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

До схеми були залучені 12 осіб із кількох регіонів України. Серед організаторів - громадянин РФ. Учасники діяли дистанційно, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення.

Вони розміщували у соцмережах, на сайтах і в Telegram-каналах оголошення про нібито отримання допомоги. Перейшовши за посиланням, користувачі потрапляли на підроблені ресурси, де вводили персональні дані та реквізити банківських карток. Ця інформація одразу передавалася через спеціально створений Telegram-бот.

Отримавши доступ до банківських акаунтів, учасники схеми заходили в онлайн-банкінг потерпілих і перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Надалі гроші виводили через криптогаманці та розподіляли між собою.

Проведено 14 санкціонованих обшуків у різних областях, під час яких вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та інші докази.

Одному з організаторів і його спільнику повідомлено про підозру за фактом шахрайства. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

Триває робота щодо притягнення до відповідальності інших учасників.

















