УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14166 відвідувачів онлайн
Новини Фото Шахрайства з виплатами для біженців
1 036 6

Шахрайство під прикриттям "єДопомоги": міжрегіональна група виманювала мільйони з рахунків українців. ФОТОрепортаж

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили організовану групу, яка під виглядом державних виплат "єДопомога" заволодівала коштами громадян.

За попередніми даними, постраждали щонайменше 20 осіб, переважно внутрішньо переміщені особи.

Загальна сума збитків сягає близько 5 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

До схеми були залучені 12 осіб із кількох регіонів України. Серед організаторів - громадянин РФ. Учасники діяли дистанційно, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення.

Вони розміщували у соцмережах, на сайтах і в Telegram-каналах оголошення про нібито отримання допомоги. Перейшовши за посиланням, користувачі потрапляли на підроблені ресурси, де вводили персональні дані та реквізити банківських карток. Ця інформація одразу передавалася через спеціально створений Telegram-бот.

Отримавши доступ до банківських акаунтів, учасники схеми заходили в онлайн-банкінг потерпілих і перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Надалі гроші виводили через криптогаманці та розподіляли між собою.

Проведено 14 санкціонованих обшуків у різних областях, під час яких вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та інші докази.

Одному з організаторів і його спільнику повідомлено про підозру за фактом шахрайства. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

Триває робота щодо притягнення до відповідальності інших учасників.

ОГ
Також читайте: Справа нардепа Борта: Офіс Генпрокурора і ДБР перевіряють нові дані журналістів

Автор: 

шахрайство (1248) Офіс Генпрокурора (3823) ВПО (108) Дніпропетровська область (4929)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жирнюче, бородате, мордасте, молоде, майку із тризубом нап'ялило...
На розмінування нах.
показати весь коментар
27.04.2026 14:37 Відповісти
Краще в кабана тризуб забрюлили щоб не срамив націю.
показати весь коментар
27.04.2026 14:53 Відповісти
Ці чорти обкрадали ваших батьків, забираючи всі гроші з їх пенсійних карток.
показати весь коментар
27.04.2026 14:48 Відповісти
все що з буквою "Є" ЗЕЛЕНИЙ БАК" для пограбування України
показати весь коментар
27.04.2026 14:51 Відповісти
І уся ця потороч мародерів та їх хати, обвішані усілякими «відзнаками» та масою «грамот» від вдячних громадян України та кєровникфв держустанов України?? З 2020 року ….!!,
Масштабна спецоперація БЕБ: як відмивали мільярди через 500 компаній
https://news.novyny.live/masshtabna-spetsoperatsiia-beb-iak-vidmivali-miliardi-cherez-500-kompanii-323802.html
Шмигаль та свириденко з особами з Урядового кварталу і єрмаком, прикривали СХЕМАТОЗИ не тільки міндічів????
А Українці, у це й же час, донатили на Захисників України, всупереч їх обкрадання Урядом, ВРУ, ГПУ, СБУ, УДО, ……
показати весь коментар
27.04.2026 14:58 Відповісти
Ну просто шикарна схема - нарід злітається на пропозиції халяви як мухи на мед. Навіть не шкода таких терпіл.
А пани прокурори, як зазвичай, примазуються до напрацювань інших правоохоронних органів
показати весь коментар
27.04.2026 15:47 Відповісти
 
 