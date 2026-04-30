После посещения Гондураса Милованов стал предпринимателем года, - Гончаренко. ФОТО

Народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал деятельность председателя наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова и заявил о политической ангажированности его успеха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Гончаренко в Facebook.

"Тимофей Милованов, кстати, после посещения Гондураса стал предпринимателем года", - написал нардеп.

При этом он отметил, что для получения престижных статусов и должностей в Украине сегодня якобы не обязательно строить реальный бизнес или создавать рабочие места. По мнению Гончаренко, главным ингредиентом "успеха" Милованова является публичная лояльность к руководству государства.

"Вам нужно любить президента, экс-руководителя Офиса президента и всю власть. Любить сильно и страстно. Так, чтобы весь Facebook знал! И тогда пойдет - от Энергоатома, от Укроборонпрома, от казино, от всех", - написал депутат.

Гончаренко также отметил, что 27 апреля Милованов снова не смог посетить ВСК, потому что уехал за границу.

"Надеюсь, в Гондурас", - написал нардеп.

