После посещения Гондураса Милованов стал предпринимателем года, - Гончаренко. ФОТО
Народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал деятельность председателя наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова и заявил о политической ангажированности его успеха.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Гончаренко в Facebook.
"Тимофей Милованов, кстати, после посещения Гондураса стал предпринимателем года", - написал нардеп.
При этом он отметил, что для получения престижных статусов и должностей в Украине сегодня якобы не обязательно строить реальный бизнес или создавать рабочие места. По мнению Гончаренко, главным ингредиентом "успеха" Милованова является публичная лояльность к руководству государства.
"Вам нужно любить президента, экс-руководителя Офиса президента и всю власть. Любить сильно и страстно. Так, чтобы весь Facebook знал! И тогда пойдет - от Энергоатома, от Укроборонпрома, от казино, от всех", - написал депутат.
Гончаренко также отметил, что 27 апреля Милованов снова не смог посетить ВСК, потому что уехал за границу.
"Надеюсь, в Гондурас", - написал нардеп.
Хоча думаю, що ми своїми зеленими гадьонишами просто ображаємо ці країни, які б вони не були
Його там відгондурасили чи вигондурасили ?
Или связи с чиновниками и ПРавительством теперь расцениваются как высшая форма Предпринимательства ?
Скорее всего этому чудику просто понадобилось пиар с целью поправить международный имидж, после недавнего скандала....