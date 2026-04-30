3 176 13

Після відвідин Гондурасу Мілованов став підприємцем року, - Гончаренко. ФОТО

Народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував діяльність голови наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова та  заявив про політичну заангажованість його успіху.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це йдеться в дописі Гончаренка у фейсбук.

"Тимофій Милованов, до речі, після відвідин Гондурасу став підприємцем року", - написав нардеп.

Та зауважив,  що ля отримання престижних статусів та посад в Україні сьогодні нібито не обов'язково будувати реальний бізнес чи створювати робочі місця. На думку Гончаренка, головним інгредієнтом "успіху" Милованова є публічна лояльність до керівництва держави.

Політична критика Милованова: Гончаренко про бізнес, владу та призначення

"Вам потрібно любити президента, екскерівника Офісу Президента і всю владу. Любити сильно і пристрасно. Так щоб весь фейсбук знав! І тоді піде - від Енергоатому, від Укроборонпрому, від казино, від всіх", - написав депутат.

Гончаренко також зазначив, що 27 квітня Мілованов знову не зміг відвідати ТСК, бо поїхав за кордон.

"Сподіваюсь в Гондурас", - написав нардеп.

ТСК (385) Укроборонпром (1701) Гончаренко Олексій (533) Милованов Тимофій (418)
Милованов вже надоглядав Енергоатома. Мабуть за такі "успіхи" і став підприємцем року. Підприємлива нікчема.
30.04.2026 10:14 Відповісти
У владі абсолютна більшість гондурасів, потрібна зачистка.
30.04.2026 10:19 Відповісти
Він їм і був від народження. В зелене шапіто інших не беруть. Там як не гондураси, то папуа,це м*яко кажучі.
Хоча думаю, що ми своїми зеленими гадьонишами просто ображаємо ці країни, які б вони не були
30.04.2026 10:48 Відповісти
точна ілюстрація відчуття "іспанський стид" (запевняють мовники, що в українській мові є слово "стид")
30.04.2026 10:31 Відповісти
Может аферист року,или это тандем миндич - умеров?
30.04.2026 10:39 Відповісти
Я не поняла
Його там відгондурасили чи вигондурасили ?
30.04.2026 10:40 Відповісти
цейпдрс повинен вже давно сидіти в камері з коломойшею
30.04.2026 10:42 Відповісти
Подати петицію про надання псевдо Тимоші Милованову: ОсяБєндєр!
30.04.2026 10:52 Відповісти
30.04.2026 10:56 Відповісти
интересно, какое отношение этот фрик и инфоциган имеет к предпринимательству ?

Или связи с чиновниками и ПРавительством теперь расцениваются как высшая форма Предпринимательства ?

Скорее всего этому чудику просто понадобилось пиар с целью поправить международный имидж, после недавнего скандала....
30.04.2026 11:00 Відповісти
Милованов,того,дебіл чи, не того,не дебіл?.Гівно не тоне,воно і в Гондурасі гівно.
30.04.2026 11:15 Відповісти
Аферист і мародер шобли а не підприємець
30.04.2026 13:31 Відповісти
 
 