Після відвідин Гондурасу Мілованов став підприємцем року, - Гончаренко. ФОТО

Народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував діяльність голови наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова та заявив про політичну заангажованість його успіху.

"Тимофій Милованов, до речі, після відвідин Гондурасу став підприємцем року", - написав нардеп.

Та зауважив, що ля отримання престижних статусів та посад в Україні сьогодні нібито не обов'язково будувати реальний бізнес чи створювати робочі місця. На думку Гончаренка, головним інгредієнтом "успіху" Милованова є публічна лояльність до керівництва держави.

"Вам потрібно любити президента, екскерівника Офісу Президента і всю владу. Любити сильно і пристрасно. Так щоб весь фейсбук знав! І тоді піде - від Енергоатому, від Укроборонпрому, від казино, від всіх", - написав депутат.

Гончаренко також зазначив, що 27 квітня Мілованов знову не зміг відвідати ТСК, бо поїхав за кордон.

"Сподіваюсь в Гондурас", - написав нардеп.

