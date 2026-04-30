Після відвідин Гондурасу Мілованов став підприємцем року, - Гончаренко. ФОТО
Народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував діяльність голови наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова та заявив про політичну заангажованість його успіху.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Гончаренка у фейсбук.
"Тимофій Милованов, до речі, після відвідин Гондурасу став підприємцем року", - написав нардеп.
Та зауважив, що ля отримання престижних статусів та посад в Україні сьогодні нібито не обов'язково будувати реальний бізнес чи створювати робочі місця. На думку Гончаренка, головним інгредієнтом "успіху" Милованова є публічна лояльність до керівництва держави.
"Вам потрібно любити президента, екскерівника Офісу Президента і всю владу. Любити сильно і пристрасно. Так щоб весь фейсбук знав! І тоді піде - від Енергоатому, від Укроборонпрому, від казино, від всіх", - написав депутат.
Гончаренко також зазначив, що 27 квітня Мілованов знову не зміг відвідати ТСК, бо поїхав за кордон.
"Сподіваюсь в Гондурас", - написав нардеп.
Хоча думаю, що ми своїми зеленими гадьонишами просто ображаємо ці країни, які б вони не були
Його там відгондурасили чи вигондурасили ?
Или связи с чиновниками и ПРавительством теперь расцениваются как высшая форма Предпринимательства ?
Скорее всего этому чудику просто понадобилось пиар с целью поправить международный имидж, после недавнего скандала....