Из Эстонии экстрадирован организатор схемы продажи несуществующих автомобилей для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские экстрадировали из Эстонии организатора схемы продажи несуществующих автомобилей для ВСУ - ежемесячные убытки военных превышали 5 миллионов гривен.

С начала полномасштабного вторжения участники преступной организации массово размещали в интернете объявления о продаже и доставке автомобилей из Европы по заниженным ценам.

Они действовали на различных платформах, использовали вымышленные анкетные данные и представлялись таможенными брокерами, водителями автовозов, волонтерами и сотрудниками благотворительных фондов - чаще всего фондом Сергея Притулы.

"Типичный случай: военный нашел в соцсети объявление о продаже техники по заниженной цене, перечислил предоплату, после чего его попросили предоставить документы и записать видеоблагодарность "для отчетности". Технику он так и не получил, средства ему не вернули, а видео использовали для обмана других военных", - сообщили в полиции.

Организатором схемы является гражданин Украины, которого ранее уже привлекали к ответственности за рубежом и которому сообщали о подозрении в Украине за мошенничество.

После установления местонахождения фигуранта в Эстонии его задержали и в рамках процедуры экстрадиции, в координации с Департаментом международного полицейского сотрудничества, передали Украине.

В настоящее время суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается документирование других участников преступной организации, находящихся за рубежом - их установление и задержание является следующим этапом работы полицейских.

















