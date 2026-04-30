Из Эстонии экстрадирован организатор схемы продажи несуществующих автомобилей для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские экстрадировали из Эстонии организатора схемы продажи несуществующих автомобилей для ВСУ - ежемесячные убытки военных превышали 5 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
С начала полномасштабного вторжения участники преступной организации массово размещали в интернете объявления о продаже и доставке автомобилей из Европы по заниженным ценам.
Они действовали на различных платформах, использовали вымышленные анкетные данные и представлялись таможенными брокерами, водителями автовозов, волонтерами и сотрудниками благотворительных фондов - чаще всего фондом Сергея Притулы.
"Типичный случай: военный нашел в соцсети объявление о продаже техники по заниженной цене, перечислил предоплату, после чего его попросили предоставить документы и записать видеоблагодарность "для отчетности". Технику он так и не получил, средства ему не вернули, а видео использовали для обмана других военных", - сообщили в полиции.
Организатором схемы является гражданин Украины, которого ранее уже привлекали к ответственности за рубежом и которому сообщали о подозрении в Украине за мошенничество.
После установления местонахождения фигуранта в Эстонии его задержали и в рамках процедуры экстрадиции, в координации с Департаментом международного полицейского сотрудничества, передали Украине.
В настоящее время суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Продолжается документирование других участников преступной организации, находящихся за рубежом - их установление и задержание является следующим этапом работы полицейских.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Джерело: https://censor.net/ua/p4000737