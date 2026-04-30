Из Эстонии экстрадирован организатор схемы продажи несуществующих автомобилей для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские экстрадировали из Эстонии организатора схемы продажи несуществующих автомобилей для ВСУ - ежемесячные убытки военных превышали 5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

С начала полномасштабного вторжения участники преступной организации массово размещали в интернете объявления о продаже и доставке автомобилей из Европы по заниженным ценам.

Они действовали на различных платформах, использовали вымышленные анкетные данные и представлялись таможенными брокерами, водителями автовозов, волонтерами и сотрудниками благотворительных фондов - чаще всего фондом Сергея Притулы.

"Типичный случай: военный нашел в соцсети объявление о продаже техники по заниженной цене, перечислил предоплату, после чего его попросили предоставить документы и записать видеоблагодарность "для отчетности". Технику он так и не получил, средства ему не вернули, а видео использовали для обмана других военных", - сообщили в полиции.

Организатором схемы является гражданин Украины, которого ранее уже привлекали к ответственности за рубежом и которому сообщали о подозрении в Украине за мошенничество.

После установления местонахождения фигуранта в Эстонии его задержали и в рамках процедуры экстрадиции, в координации с Департаментом международного полицейского сотрудничества, передали Украине.

В настоящее время суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается документирование других участников преступной организации, находящихся за рубежом - их установление и задержание является следующим этапом работы полицейских.

полиция
Він єдиний хто не стримав сліз при поверненні в Україну.😂
30.04.2026 10:15 Ответить
найчастіше фондом Сергія Притули
30.04.2026 10:17 Ответить
Хмара (туча) з Покладом карлсона до України повернути навіть не намагаються, це ж не мідяки по кишеням тирити.
30.04.2026 10:18 Ответить
а десь на березі Середземного моря всплакнув хлопчик міндіч
30.04.2026 10:24 Ответить
Хоч і рожа розмита, але схоже, що і у цього починають рости пейси.
30.04.2026 11:30 Ответить
Подібний на Луганського.
30.04.2026 14:44 Ответить
 
 