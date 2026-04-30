Екстрадовано з Естоніїї організатора схеми продажу неіснуючих авто для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські екстрадували з Естонії організатора схеми продажу неіснуючих авто для ЗСУ - щомісячні збитки військових перевищували 5 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

З початку повномасштабного вторгнення учасники злочинної організації масово розміщували в інтернеті оголошення про продаж і доставку автомобілів із Європи за заниженими цінами.

Вони діяли на різних платформах,використовували вигадані анкетні дані та представлялися митними брокерами, водіями автовозів, волонтерами та співробітниками благодійних фондів - найчастіше фондом Сергія Притули.

"Типовий випадок: військовий знайшов у соцмережі оголошення про продаж техніки за заниженою ціною, перерахував передплату, після чого його попросили надати документи та записати відеоподяку "для звітності". Техніку він так і не отримав, кошти йому не повернули, а відео використали для обману інших військових", - повідомили у поліції.

Організатором схеми є громадянин України, якого раніше вже притягували до відповідальності за кордоном і якому повідомляли про підозру в Україні за шахрайство.

Після встановлення місцеперебування фігуранта в Естонії його затримали та в межах процедури екстрадиції, у координації з Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва, передали Україні.

Наразі суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває документування інших учасників злочинної організації, які перебувають за кордоном — їх встановлення та затримання є наступним етапом роботи поліцейських.

















