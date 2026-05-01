На Закарпатье "на горячем" разоблачили двух военнослужащих-взяточников. ФОТОрепортаж

При содействии руководства Чопского пограничного отряда оперативники отдела внутренней и собственной безопасности совместно с сотрудниками СБУ и УСР задержали двух военнослужащих отряда, организовавших схему внеочередного пропуска военнообязанных через контрольный пост без надлежащей проверки.

Фигуранты обеспечивали пропуск мужчин призывного возраста без надлежащих военно-учетных документов и тех, кто находится в розыске, за денежное вознаграждение от 200 до 500 долларов США с человека, сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, один из военнослужащих передавал посторонним лицам служебную информацию о наличии или отсутствии поручений уполномоченных государственных органов в отношении граждан Украины, а также о фактах пересечения ими государственной границы. За такую "услугу" он брал по 300 долларов США с человека.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом" взяточников задержали в городах Чоп и Ужгород после получения ими части оговоренной суммы – по 1000 долларов США каждый. В ходе неотложных следственных действий у них изъяли денежные средства и личные мобильные телефоны.

Военнослужащих задержали. Им сообщили о подозрении и избрали для них меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 83 200 и 266 240 гривен.

Мероприятия по документированию правонарушений и задержанию фигурантов проводились под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Досудебное расследование продолжается.













Читайте также: На Закарпатье сгорела гостиница площадью 1000 квадратных метров в курортном комплексе. ФОТОрепортаж