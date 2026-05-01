На Закарпатті "на гарячому" викрили двох військовослужбовців-хабарників. ФОТОрепортаж

За сприяння керівництва Чопського прикордонного загону оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки спільно зі співробітниками СБУ і УСР затримали двох військовослужбовців загону, які організували схему позачергового проїзду військовозобов’язаних через контрольний пост без відповідної перевірки.

Фігуранти забезпечували пропуск чоловіків призовного віку без належних військово-облікових документів та тих, що перебувають у розшуку, за грошову винагороду від 200 до 500 доларів США з особи, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окрім того, один з військовослужбовців передавав стороннім особам службову інформацію щодо наявності чи відсутності доручень уповноважених державних органів стосовно громадян України, а також фактів перетину ними державного кордону. За таку "послугу" він брав по 300 доларів США за особу.

У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" хабарників затримали у містах Чоп і Ужгород після отримання ними частини обумовленої суми – по 1000 доларів США кожний. У ході невідкладних слідчих дій у них вилучили грошові кошти та особисті мобільні телефони.

Військовослужбовців затримали. Їм повідомили про підозру та обрали для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 83200 і 266240 гривень.

Заходи з документування правопорушень та затримання фігурантів проводили за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Досудове розслідування триває.













Також читайте: На Закарпатті згорів готель на 1000 квадратів в курортному комплексі. ФОТОрепортаж