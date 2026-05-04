Раскрыта продажа 50 тонн гуманитарной помощи на сумму более 40 млн грн в Одессе, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе раскрыт случай незаконной продажи гуманитарной помощи, которая должна была бесплатно поступать украинцам. К этому причастны бывший таможенник, представитель благотворительной организации и их сообщник-иностранец.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, прокуратура инкриминирует им незаконную продажу гуманитарной помощи с целью получения прибыли (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Что известно

Установлено, что помощь поступала из-за рубежа через благотворительные фонды. Речь шла об одежде и обуви, которые должны были бесплатно передать людям, нуждающимся в помощи. Вместо этого этот товар попадал в продажу.

С октября прошлого года по апрель 2026 года гуманитарную помощь завозили грузовиками на склады в Одессе, после чего ее перевозили на промтоварный рынок "7 километр" и реализовывали за деньги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генераторы работали для бизнеса, а автомобили - продавали: раскрыты схемы незаконного использования гуманитарной помощи

Чтобы создать видимость законности, оформляли документы о якобы передаче помощи между благотворительными организациями. Фактически же товар сразу направляли на продажу.

Сообщается, что таким образом реализовали более 50 тонн гуманитарной помощи, которую завозили 11 отдельными партиями. Ориентировочная стоимость товаров превышает 40 миллионов гривен.

Обыски и арест

В ходе расследования правоохранители провели более 60 обысков. Изъяты документы о ввозе и оформлении помощи, черновая бухгалтерия, мобильные телефоны и сам товар.

Читайте: Разоблачен благотворительный фонд, который разворовывал пожертвования для ВСУ: задержаны шесть участников преступной группы, - СБУ

Подозреваемые взяты под стражу с возможностью внесения залога.









