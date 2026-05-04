Раскрыта продажа 50 тонн гуманитарной помощи на сумму более 40 млн грн в Одессе, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе раскрыт случай незаконной продажи гуманитарной помощи, которая должна была бесплатно поступать украинцам. К этому причастны бывший таможенник, представитель благотворительной организации и их сообщник-иностранец.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, прокуратура инкриминирует им незаконную продажу гуманитарной помощи с целью получения прибыли (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Что известно

Установлено, что помощь поступала из-за рубежа через благотворительные фонды. Речь шла об одежде и обуви, которые должны были бесплатно передать людям, нуждающимся в помощи. Вместо этого этот товар попадал в продажу.

С октября прошлого года по апрель 2026 года гуманитарную помощь завозили грузовиками на склады в Одессе, после чего ее перевозили на промтоварный рынок "7 километр" и реализовывали за деньги.

Чтобы создать видимость законности, оформляли документы о якобы передаче помощи между благотворительными организациями. Фактически же товар сразу направляли на продажу.

Сообщается, что таким образом реализовали более 50 тонн гуманитарной помощи, которую завозили 11 отдельными партиями. Ориентировочная стоимость товаров превышает 40 миллионов гривен.

Обыски и арест

В ходе расследования правоохранители провели более 60 обысков. Изъяты документы о ввозе и оформлении помощи, черновая бухгалтерия, мобильные телефоны и сам товар.

Подозреваемые взяты под стражу с возможностью внесения залога.

Топ комментарии
Курви ненажерливі. Як би пару повісили ст табличкою "злодій" того би не було.
04.05.2026 13:09 Ответить
Підари провладні! Коли ви вже нажретеся? Щоб ви так бідкалися і всі ваші родичі до останнього покоління, як бідкаютьця люди, у яких ви вкрали гумінатарку! 🤬
04.05.2026 13:10 Ответить
Це тільки Одеса. Нехай перевірять всі склади якими керують голови МВА та ОБА, і всі склади регіонів звідки вона заходитб в Україну. Можна почати з Львівщини.
04.05.2026 13:37 Ответить
Про запорізьких мародерів, що крали гуманітарку вагонами ще в 22-23, чомусь ніхто не згадує.
04.05.2026 14:37 Ответить
хто саме тут "провладний"? Колишній митник чи іноземець? або представник благодійної організації? І не треба нікому "бідкатись" так само, треба просто їх запроторити за грати
04.05.2026 13:13 Ответить
А що пересічні Микола, чи Петро з вулиці, розпоряджаютьця гуманітаркою, чи все д чиновники від зеленої влади? Відбілюєте?
04.05.2026 13:16 Ответить
це давня накатана багаторічна схема...ще й нові речі як секонд завозять, тому нема тут чому радіти...
04.05.2026 13:11 Ответить
На жаль "гуманітарку" крадуть у промислових масштабах...Усі. Якщо перевірити,як треба, ще конкретно медичну складову - там взагалі жах. Гіпократ у труні би перевернувся ...раз 100, а може й воскрес, щоб особисто подивитися....
04.05.2026 13:13 Ответить
Стовідсоткова зелена толерантність до корупції. Татаров - зразок для всіх крадіїв країни. Зелені невиліковні клептомани просто повторюють його перевірену схему. Вкрав, відкупився, крадешь далі...
04.05.2026 13:15 Ответить
Розкрадання гуманітарки у Запоріжжі: у справі фігурують імена "авторитету" дніпровського криміналітету Петровського та друга Арахамії Давітяна, - Кочетков
Джерело: https://censor.net/ua/n3366733
13.09.22 10:07

«Не бійтеся мріяти»: фігурантка скандалу з розкрадання запорізької гуманітарки похизувалась відпочинком на Сейшелах
Звільнена екс-заступниця голови ЗОВА Злата Некрасова, яка є однією з фігуранток скандалу з розкрадання гуманітарної допомоги, зараз проживає в Австрії.

може хтось посаджений?
так отож..........
04.05.2026 13:23 Ответить
У подруги блазня все ok, життя вдалося
04.05.2026 14:39 Ответить
Та хіба тільки в Одесі? Дивіться, цей литовський шоколад продавали в АТБ із початку повномасштабного вторгнення більше року. Не вірю, що АТБ своїми логістичними силами закуповували і возили його через Білорусь. Іще тоді продавали чимало польських консервів. А тепер, після плівок Міндіча, стало зрозуміло, що власник мережі Буткевич пов'язаний із верхівкою зеленої шоблі.
04.05.2026 14:26 Ответить
Гуманітарка була в багатьох мережах супермаркетів.
А скільки продуктів згнило, мабуть і не порахувати вже...
04.05.2026 14:42 Ответить
Ще в далекі нульові: завозиться 11 фур секонд хенду "на церкву" під виглядом гуманітарки. Одна фура - попу. Решта - на бізнес. Схема відпрацьована десятиліттями. Раніше вся гуманітарка йшла з дозволу Мінпраці та соцполітики. Мабуть і зараз ввозять через них "гуманітарні" Ferrari.
04.05.2026 15:44 Ответить
 
 