Разоблачен благотворительный фонд, разворовывавший пожертвования на ВСУ: задержаны шестеро участников преступной группы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали масштабную схему хищения благотворительных взносов на ВСУ, действовавшую на юге и востоке Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по результатам комплексных мероприятий в Днепре, Харькове, Одессе и Каменском одновременно задержаны шестеро участников преступной группы, которые присваивали пожертвования на оборону Украины.

Установлено, что фигуранты под видом волонтеров собирали средства якобы на обеспечение украинских воинов на передовой. Но на нужды фронта дельцы выделяли лишь 10% от общей суммы взносов, а остальные 90% распределяли между всеми участниками "схемы".

По данным СБУ, сделка действовала под прикрытием благотворительного фонда, который основал в Днепре местный рецидивист, находящийся под следствием за наркоторговлю. К "схеме" он привлек еще девятерых сообщников, которых для конспирации переодевал в военную форму. При этом только двое из участников сделки имели отношение к военной службе (были ветеранами).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Торговала автомобилями, ввезенными из-за границы как гуманитарная помощь для ВСУ: в Киеве задержана женщина, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сообщается, что для сбора пожертвований фигуранты рассредоточивались по разным городам, где на центральных улицах обустраивали ящики для наличных. Только по одному из эпизодов правоохранители задокументировали хищение 556 тысяч гривен благотворительной помощи.

Во время обысков в офисе фонда и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, смартфоны и черновые записи с доказательствами преступлений. Также у дельцов обнаружены деньги, собранные как пожертвования на ВСУ.

Смотрите также: Продавали гуманитарные автомобили: на Ривненщине осуждены два мужчины, машины передадут ВСУ, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сейчас руководителю фонда и пятерым его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное по предварительному сговору группой лиц во время военного положения).

Сейчас ведется следствие для привлечения к ответственности всех виновных лиц. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Отдельно подчеркиваем, что это уголовное производство касается только одного благотворительного фонда и не имеет связи с другими волонтерскими и благотворительными организациями Украины. СБУ высоко ценит волонтерское и благотворительное движение, которое существует в нашем государстве. Мы призываем граждан всячески помогать Силам безопасности и обороны, но быть внимательными, чтобы не попасть в мошеннические схемы", - отметили в СБУ.

СБУ (20421) пожертвования (45) хищения (153)
От падлюки. То коли собі залишають тридцять відсотків, то те ще добре...
17.09.2025 14:44 Ответить
"де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки" Ніколи б житті не кинув нічого в таку скриньку. Взагалі не розумію тих, хто в скриньки якісь пожертви кидає незрозуміло для кого.
Добро б ще скринька у храмі - і там написано "на храм" - ок, а просто на вулиці - це аферисти майже у 100% випадків.
17.09.2025 14:46 Ответить
І мабуть всі оті бики пузаті заброньовані....
17.09.2025 14:55 Ответить
Навіть ветерани були:
"...При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби (були ветеранами). Джерело: https://censor.net/ua/p3574600"
17.09.2025 16:23 Ответить
Такі гниди гірші за кідарасів порєбріковських.
17.09.2025 14:56 Ответить
Чим відрізняються ці шахраї від тих що збирають "на храм"? Тільки тим,що за "на храм"не саджають? Чи тим,що ці віддавали 10% у військо,а попи всі 100% собі забирають?
17.09.2025 14:58 Ответить
"храм" - це широке поняття. Це включає в себе всі видатки церкви, а не лише будівництво якоїсь споруди. Тож коли ви здаєте "на храм", то ви добровільно і свідомо віддаєте гроші на прокорм служникам культу.
А ці шахраї збирали на ЗСУ, а гроші привласнювали. В цьому і різниця. Там гроші ідуть куди задекларовано. Тут - не туди, куди задекларовано.
17.09.2025 15:15 Ответить
Якийсь фонд розкрадає гроші... Та тут прокурори САП і детективи НАБУ, маючи зарплати по 200 тисяч грн на місяць, безбожно розкрадають державний бюджет на соцдопомогу собі по 167 тисяч грн. !!! Хто за цих покидьків з картонками стояв, у тому числі на цьому сайті, вас попереджали щодо корупції і крадіжок у цих структурах. Усю шоблу треба негайно розігнати і сформувати нові органи під наглядом ЄС.
https://glavred.net/ukraine/sotrudniki-sap-i-nabu-vypisali-sebe-sotni-tysyach-posobiy-ot-gosudarstva-na-socialno-bytovye-nuzhdy-i-vyvodyat-ih-za-granicu-rassledovanie-10698860.html Співробітники САП та НАБУ виписали собі сотні тисяч допомоги від держави "на соціально-побутові потреби" та виводять їх за кордон - розслідування - Главред
17.09.2025 15:01 Ответить
Якби влада забезпечувала військо всім необхідним, то не було б таких «благодійних» фондів.
17.09.2025 15:27 Ответить
 
 