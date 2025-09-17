Разоблачен благотворительный фонд, разворовывавший пожертвования на ВСУ: задержаны шестеро участников преступной группы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали масштабную схему хищения благотворительных взносов на ВСУ, действовавшую на юге и востоке Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по результатам комплексных мероприятий в Днепре, Харькове, Одессе и Каменском одновременно задержаны шестеро участников преступной группы, которые присваивали пожертвования на оборону Украины.

Установлено, что фигуранты под видом волонтеров собирали средства якобы на обеспечение украинских воинов на передовой. Но на нужды фронта дельцы выделяли лишь 10% от общей суммы взносов, а остальные 90% распределяли между всеми участниками "схемы".

По данным СБУ, сделка действовала под прикрытием благотворительного фонда, который основал в Днепре местный рецидивист, находящийся под следствием за наркоторговлю. К "схеме" он привлек еще девятерых сообщников, которых для конспирации переодевал в военную форму. При этом только двое из участников сделки имели отношение к военной службе (были ветеранами).

Сообщается, что для сбора пожертвований фигуранты рассредоточивались по разным городам, где на центральных улицах обустраивали ящики для наличных. Только по одному из эпизодов правоохранители задокументировали хищение 556 тысяч гривен благотворительной помощи.

Во время обысков в офисе фонда и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, смартфоны и черновые записи с доказательствами преступлений. Также у дельцов обнаружены деньги, собранные как пожертвования на ВСУ.

Сейчас руководителю фонда и пятерым его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное по предварительному сговору группой лиц во время военного положения).

Сейчас ведется следствие для привлечения к ответственности всех виновных лиц. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Отдельно подчеркиваем, что это уголовное производство касается только одного благотворительного фонда и не имеет связи с другими волонтерскими и благотворительными организациями Украины. СБУ высоко ценит волонтерское и благотворительное движение, которое существует в нашем государстве. Мы призываем граждан всячески помогать Силам безопасности и обороны, но быть внимательными, чтобы не попасть в мошеннические схемы", - отметили в СБУ.
















