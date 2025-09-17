Викрито благодійний фонд, який розкрадав пожертви на ЗСУ: затримано шістьох учасників злочинної групи, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні та сході України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за результатами комплексних заходів у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському одночасно затримано шістьох учасників злочинної групи, які привласнювали пожертви на оборону України.

Встановлено, що фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на забезпечення українських воїнів на передовій. Утім, на потреби фронту ділки виділяли лише 10% від загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками "схеми".

За даними СБУ, оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, який перебуває під слідством за наркоторгівлю. До "схеми" він залучив ще дев’ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби (були ветеранами).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група військових нелегально продала понад 27 тисяч літрів пального на Київщині, - ДБР. ФОТО

Повідомляється, що для збору пожертв фігуранти розосереджувалися по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки. Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги.

Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, смартфони та чорнові записи із доказами злочинів. Також у ділків виявлено гроші, зібрані як пожертви на ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Торгувала автомобілями, ввезеними з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ: у Києві затримано жінку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Наразі керівнику фонду і пʼятьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану).

Нині триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми з конфіскацією майна.

"Окремо підкреслюємо, що це кримінальне провадження стосується лише одного благодійного фонду і не має звʼязку з іншими волонтерськими і благодійними організаціями України. СБУ високо цінує волонтерський та благодійний рух, який існує у нашій державі. Ми закликаємо громадян усіляко допомагати Силам безпеки та оборони, але бути уважними, щоб не потрапити у шахрайські схеми", - наголосили в СБУ.















