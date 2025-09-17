УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11370 відвідувачів онлайн
Новини Фото Розкрадання коштів Збагачення на гуманітарній допомозі
2 462 9

Викрито благодійний фонд, який розкрадав пожертви на ЗСУ: затримано шістьох учасників злочинної групи, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні та сході України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за результатами комплексних заходів у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському одночасно затримано шістьох учасників злочинної групи, які привласнювали пожертви на оборону України.

Встановлено, що фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на забезпечення українських воїнів на передовій. Утім, на потреби фронту ділки виділяли лише 10% від загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками "схеми".

За даними СБУ, оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, який перебуває під слідством за наркоторгівлю. До "схеми" він залучив ще дев’ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби (були ветеранами).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група військових нелегально продала понад 27 тисяч літрів пального на Київщині, - ДБР. ФОТО

Викрито благодійний фонд на розкраданні пожертв на ЗСУ

Повідомляється, що для збору пожертв фігуранти розосереджувалися по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки. Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги.

Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, смартфони та чорнові записи із доказами злочинів. Також у ділків виявлено гроші, зібрані як пожертви на ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Торгувала автомобілями, ввезеними з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ: у Києві затримано жінку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Наразі керівнику фонду і пʼятьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану).

Нині триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми з конфіскацією майна.

Викрито благодійний фонд на розкраданні пожертв на ЗСУ

"Окремо підкреслюємо, що це кримінальне провадження стосується лише одного благодійного фонду і не має звʼязку з іншими волонтерськими і благодійними організаціями України. СБУ високо цінує волонтерський та благодійний рух, який існує у нашій державі. Ми закликаємо громадян усіляко допомагати Силам безпеки та оборони, але бути уважними, щоб не потрапити у шахрайські схеми", - наголосили в СБУ.

Викрито благодійний фонд на розкраданні пожертв на ЗСУ
Викрито благодійний фонд на розкраданні пожертв на ЗСУ
Викрито благодійний фонд на розкраданні пожертв на ЗСУ
Викрито благодійний фонд на розкраданні пожертв на ЗСУ
Викрито благодійний фонд на розкраданні пожертв на ЗСУ
Викрито благодійний фонд на розкраданні пожертв на ЗСУ
Викрито благодійний фонд на розкраданні пожертв на ЗСУ
Викрито благодійний фонд на розкраданні пожертв на ЗСУ

Автор: 

СБУ (13366) пожертви (55) розкрадання (278)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От падлюки. То коли собі залишають тридцять відсотків, то те ще добре...
показати весь коментар
17.09.2025 14:44 Відповісти
"де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки" Ніколи б житті не кинув нічого в таку скриньку. Взагалі не розумію тих, хто в скриньки якісь пожертви кидає незрозуміло для кого.
Добро б ще скринька у храмі - і там написано "на храм" - ок, а просто на вулиці - це аферисти майже у 100% випадків.
показати весь коментар
17.09.2025 14:46 Відповісти
І мабуть всі оті бики пузаті заброньовані....
показати весь коментар
17.09.2025 14:55 Відповісти
Навіть ветерани були:
"...При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби (були ветеранами). Джерело: https://censor.net/ua/p3574600"
показати весь коментар
17.09.2025 16:23 Відповісти
Такі гниди гірші за кідарасів порєбріковських.
показати весь коментар
17.09.2025 14:56 Відповісти
Чим відрізняються ці шахраї від тих що збирають "на храм"? Тільки тим,що за "на храм"не саджають? Чи тим,що ці віддавали 10% у військо,а попи всі 100% собі забирають?
показати весь коментар
17.09.2025 14:58 Відповісти
"храм" - це широке поняття. Це включає в себе всі видатки церкви, а не лише будівництво якоїсь споруди. Тож коли ви здаєте "на храм", то ви добровільно і свідомо віддаєте гроші на прокорм служникам культу.
А ці шахраї збирали на ЗСУ, а гроші привласнювали. В цьому і різниця. Там гроші ідуть куди задекларовано. Тут - не туди, куди задекларовано.
показати весь коментар
17.09.2025 15:15 Відповісти
Якийсь фонд розкрадає гроші... Та тут прокурори САП і детективи НАБУ, маючи зарплати по 200 тисяч грн на місяць, безбожно розкрадають державний бюджет на соцдопомогу собі по 167 тисяч грн. !!! Хто за цих покидьків з картонками стояв, у тому числі на цьому сайті, вас попереджали щодо корупції і крадіжок у цих структурах. Усю шоблу треба негайно розігнати і сформувати нові органи під наглядом ЄС.
https://glavred.net/ukraine/sotrudniki-sap-i-nabu-vypisali-sebe-sotni-tysyach-posobiy-ot-gosudarstva-na-socialno-bytovye-nuzhdy-i-vyvodyat-ih-za-granicu-rassledovanie-10698860.html Співробітники САП та НАБУ виписали собі сотні тисяч допомоги від держави "на соціально-побутові потреби" та виводять їх за кордон - розслідування - Главред
показати весь коментар
17.09.2025 15:01 Відповісти
Якби влада забезпечувала військо всім необхідним, то не було б таких «благодійних» фондів.
показати весь коментар
17.09.2025 15:27 Відповісти
 
 