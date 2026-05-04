Викрито продаж 50 тонн гуманітарної допомоги на понад 40 млн грн в Одесі, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
В Одесі викрито незаконний продаж гуманітарної допомоги, яка мала безоплатно надходити українцям. До цього причетні колишній митник, представник благодійної організації та їхній спільник-іноземець.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, прокуратура інкримінує їм незаконний продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Що відомо
Встановлено, що допомога надходила з-за кордону через благодійні фонди. Йшлося про одяг і взуття, які мали безкоштовно передати людям, що потребують допомоги. Натомість цей товар опинявся у продажу.
З жовтня минулого року по квітень 2026 року гуманітарку завозили вантажівками до складів в Одесі, після чого її перевозили на промтоварний ринок "7 кілометр" і реалізовували за гроші.
Щоб створити видимість законності, оформлювали документи про нібито передачу допомоги між благодійними організаціями. Фактично ж товар одразу спрямовували на продаж.
Повідомляється, що таким чином реалізували понад 50 тонн гуманітарної допомоги, яку завозили 11 окремими партіями. Орієнтовна вартість товарів перевищує 40 мільйонів гривень.
Обшуки та арешт
Під час розслідування правоохоронці провели понад 60 обшуків. Вилучено документи щодо ввезення та оформлення допомоги, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та сам товар.
Підозрюваних взято під варту з можливістю внесення застави.
Джерело: https://censor.net/ua/n3366733
13.09.22 10:07
може хтось посаджений?
так отож..........
А скільки продуктів згнило, мабуть і не порахувати вже...