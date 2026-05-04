УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10853 відвідувача онлайн
Новини Фото Збагачення на гуманітарній допомозі
1 669 14

Викрито продаж 50 тонн гуманітарної допомоги на понад 40 млн грн в Одесі, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В Одесі викрито незаконний продаж гуманітарної допомоги, яка мала безоплатно надходити українцям. До цього причетні колишній митник, представник благодійної організації та їхній спільник-іноземець.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, прокуратура інкримінує їм незаконний продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Продавали гуманітарну допомогу

Що відомо

Встановлено, що допомога надходила з-за кордону через благодійні фонди. Йшлося про одяг і взуття, які мали безкоштовно передати людям, що потребують допомоги. Натомість цей товар опинявся у продажу.

Продавали гуманітарну допомогу

З жовтня минулого року по квітень 2026 року гуманітарку завозили вантажівками до складів в Одесі, після чого її перевозили на промтоварний ринок "7 кілометр" і реалізовували за гроші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генератори працювали для бізнесу, а автомобілі - продавали: викрито схеми незаконного використання гуманітарної допомоги

Щоб створити видимість законності, оформлювали документи про нібито передачу допомоги між благодійними організаціями. Фактично ж товар одразу спрямовували на продаж.

Повідомляється, що таким чином реалізували понад 50 тонн гуманітарної допомоги, яку завозили 11 окремими партіями. Орієнтовна вартість товарів перевищує 40 мільйонів гривень.

Продавали гуманітарну допомогу

Обшуки та арешт

Під час розслідування правоохоронці провели понад 60 обшуків. Вилучено документи щодо ввезення та оформлення допомоги, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та сам товар.

Читайте: Викрито благодійний фонд, який розкрадав пожертви на ЗСУ: затримано шістьох учасників злочинної групи, - СБУ

Підозрюваних взято під варту з можливістю внесення застави.

Продавали гуманітарну допомогу
Продавали гуманітарну допомогу
Продавали гуманітарну допомогу
Продавали гуманітарну допомогу
Продавали гуманітарну допомогу

Автор: 

гуманітарна допомога (1015) розкрадання (352) Офіс Генпрокурора (3845)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Курви ненажерливі. Як би пару повісили ст табличкою "злодій" того би не було.
показати весь коментар
04.05.2026 13:09 Відповісти
+12
Підари провладні! Коли ви вже нажретеся? Щоб ви так бідкалися і всі ваші родичі до останнього покоління, як бідкаютьця люди, у яких ви вкрали гумінатарку! 🤬
показати весь коментар
04.05.2026 13:10 Відповісти
+9
Це тільки Одеса. Нехай перевірять всі склади якими керують голови МВА та ОБА, і всі склади регіонів звідки вона заходитб в Україну. Можна почати з Львівщини.
показати весь коментар
04.05.2026 13:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Курви ненажерливі. Як би пару повісили ст табличкою "злодій" того би не було.
показати весь коментар
04.05.2026 13:09 Відповісти
Це тільки Одеса. Нехай перевірять всі склади якими керують голови МВА та ОБА, і всі склади регіонів звідки вона заходитб в Україну. Можна почати з Львівщини.
показати весь коментар
04.05.2026 13:37 Відповісти
Про запорізьких мародерів, що крали гуманітарку вагонами ще в 22-23, чомусь ніхто не згадує.
показати весь коментар
04.05.2026 14:37 Відповісти
Підари провладні! Коли ви вже нажретеся? Щоб ви так бідкалися і всі ваші родичі до останнього покоління, як бідкаютьця люди, у яких ви вкрали гумінатарку! 🤬
показати весь коментар
04.05.2026 13:10 Відповісти
хто саме тут "провладний"? Колишній митник чи іноземець? або представник благодійної організації? І не треба нікому "бідкатись" так само, треба просто їх запроторити за грати
показати весь коментар
04.05.2026 13:13 Відповісти
А що пересічні Микола, чи Петро з вулиці, розпоряджаютьця гуманітаркою, чи все д чиновники від зеленої влади? Відбілюєте?
показати весь коментар
04.05.2026 13:16 Відповісти
це давня накатана багаторічна схема...ще й нові речі як секонд завозять, тому нема тут чому радіти...
показати весь коментар
04.05.2026 13:11 Відповісти
На жаль "гуманітарку" крадуть у промислових масштабах...Усі. Якщо перевірити,як треба, ще конкретно медичну складову - там взагалі жах. Гіпократ у труні би перевернувся ...раз 100, а може й воскрес, щоб особисто подивитися....
показати весь коментар
04.05.2026 13:13 Відповісти
Стовідсоткова зелена толерантність до корупції. Татаров - зразок для всіх крадіїв країни. Зелені невиліковні клептомани просто повторюють його перевірену схему. Вкрав, відкупився, крадешь далі...
показати весь коментар
04.05.2026 13:15 Відповісти
Розкрадання гуманітарки у Запоріжжі: у справі фігурують імена "авторитету" дніпровського криміналітету Петровського та друга Арахамії Давітяна, - Кочетков
Джерело: https://censor.net/ua/n3366733
13.09.22 10:07

«Не бійтеся мріяти»: фігурантка скандалу з розкрадання запорізької гуманітарки похизувалась відпочинком на Сейшелах
Звільнена екс-заступниця голови ЗОВА Злата Некрасова, яка є однією з фігуранток скандалу з розкрадання гуманітарної допомоги, зараз проживає в Австрії.

може хтось посаджений?
так отож..........
показати весь коментар
04.05.2026 13:23 Відповісти
У подруги блазня все ok, життя вдалося
показати весь коментар
04.05.2026 14:39 Відповісти
Та хіба тільки в Одесі? Дивіться, цей литовський шоколад продавали в АТБ із початку повномасштабного вторгнення більше року. Не вірю, що АТБ своїми логістичними силами закуповували і возили його через Білорусь. Іще тоді продавали чимало польських консервів. А тепер, після плівок Міндіча, стало зрозуміло, що власник мережі Буткевич пов'язаний із верхівкою зеленої шоблі.
показати весь коментар
04.05.2026 14:26 Відповісти
Гуманітарка була в багатьох мережах супермаркетів.
А скільки продуктів згнило, мабуть і не порахувати вже...
показати весь коментар
04.05.2026 14:42 Відповісти
Ще в далекі нульові: завозиться 11 фур секонд хенду "на церкву" під виглядом гуманітарки. Одна фура - попу. Решта - на бізнес. Схема відпрацьована десятиліттями. Раніше вся гуманітарка йшла з дозволу Мінпраці та соцполітики. Мабуть і зараз ввозять через них "гуманітарні" Ferrari.
показати весь коментар
04.05.2026 15:44 Відповісти
 
 