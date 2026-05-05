Сутки на Донетчине: 3 человека погибли, еще 7 - ранены. ФОТО

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 5 мая рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Новотроицком Шаховской громады 1 человек погиб и 2 ранены. В Доброполье 2 человека погибли и 2 ранены.

Краматорский район

В Николаевке ранен человек, повреждены 3 многоэтажки и административное здание; в Райгородке поврежден частный дом. В Славянске ранен человек, повреждены частный дом и автобус. В Краматорске повреждены частный дом и автомобиль. В Катериновке Новодонецкой громады поврежден трактор. В Запаро-Марьевке Александровской громады повреждены 6 частных домов и магазин. В Дружковке ранен человек, повреждены 4 частных дома и 2 единицы транспорта.

Бахмутский район

В Резниковке и Свято-Покровском Сиверской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 193 человека, в том числе 18 детей.

