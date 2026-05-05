Доба на Донеччині: 3 людей загинуло, ще 7 - поранено. ФОТО

Минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 5 травня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Новотроїцькому Шахівської громади 1 людина загинула і 2 поранені. У Добропіллі 2 людини загинули і 2 поранені.

Краматорський район

У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки та адмінбудівлю; у Райгородку пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено приватний будинок і автобус. У Краматорську пошкоджено приватний будинок і автомобіль. У Катеринівці Новодонецької громади пошкоджено трактор. У Запаро-Мар'ївці Олександрівської громади пошкоджено 6 приватних будинків і крамницю. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки та 2 одиниці транспорту.

Бахмутський район

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 193 людини, у тому числі 18 дітей.

