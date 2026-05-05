15 лет тюрьмы дали мужчине, изнасиловавшему 13 мальчиков на Одесщине. ФОТО

Рассмотрение дела, длившееся почти 4,5 года, завершилось обвинительным приговором: в Одесской области к 15 годам лишения свободы приговорили 74-летнего мужчину, который насиловал мальчиков.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Возраст жертв: от 8 до 14 лет. Некоторых детей злодей обижал и развращал по 5 раз подряд.

"Мужчина заманивал в свой дом мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет под предлогом поиграть в игры и съесть сладости. После этого он применял к детям физическую силу, насиловал их, некоторых неоднократно, и отпускал домой. Следствием установлено 13 детей, пострадавших от преступных действий злоумышленника", - сообщили в полиции.

Установлено, что преступными действиями конкретной направленности обвиняемый начал заниматься еще с 17-летнего возраста. С вполне осознанным желанием встал на путь преступности. Его 5 раз привлекали к уголовной ответственности. Суммарно провел 20 лет за решеткой за половые преступления.

suд

Топ комментарии
+21
Хімічна кастрація?

Тварюка кончена...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:19 Ответить
+17
Це шо по року з невелисчким за кожне згвалтування?
А може час уже припинити дебільну радянську практику поглинання більшим строком меншого? Кожен епізод по факту є окремим злочином - це ж не 13 лантухів картоплі з колгоспного поля вкрасти, правильно? От за кожен злочин - десяточка. Разом 130 - і хай сидить.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:34 Ответить
+16
5 раз притягували за сексуальні злочини? І чому його не кончили на зоні, як розповідають зековськи байки? Чому його не кастрували за рішенням суду? Держава не виконує функції правосуддя? Тоді може створити виборний народний суд (трибунал)? Може вже час прийшов?
показать весь комментарий
05.05.2026 13:21 Ответить
Хімічна кастрація?

Тварюка кончена...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:19 Ответить
Увы либеральное заднепрводное законодательство не позволит.Максимум пожизненное за рецидив такого преступления и то не факт
показать весь комментарий
05.05.2026 13:23 Ответить
Був законопрект . В 19м Вова відмінив як взяв булаву
показать весь комментарий
05.05.2026 13:41 Ответить
Дедушка старый, ему всё равно...
показать весь комментарий
05.05.2026 15:16 Ответить
Там каструвати по шию треба..
показать весь комментарий
05.05.2026 13:26 Ответить
Це 89 р вийде і знову візметься за старе а довічне?
показать весь комментарий
05.05.2026 13:21 Ответить
Да надо было деда сварить на медленном огне...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:32 Ответить
А чим же це падло ґвалтувало? Шкуркою та зморщеною мошонкою?
показать весь комментарий
05.05.2026 13:35 Ответить
Посадити мерзоту на сучкуватий кілок, а щоб ще посилити його страждання - паралельно з основним покаранням включити йому записи промов зє і пісень поплавського.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:38 Ответить
Картина українського правосуддя у найстрашніших мазках реальності. А з суддями тими що зараз - нанизали йому з 17 років його віку за 53 роки - 20 років сумарної відсидки й довели до 15-ти 74-річному упирю?
показать весь комментарий
05.05.2026 13:38 Ответить
Наталія краще прочитайте справу Епштейна !
показать весь комментарий
05.05.2026 22:35 Ответить
а 6 дають якщо мусору в т@бло дати
показать весь комментарий
05.05.2026 14:03 Ответить
До чого тут тцк?? Тварюці 74 роки!

Аби впихнути тцк хоч куди.
показать весь комментарий
05.05.2026 15:16 Ответить
У 74 роки? ТЦК, ТЦК... Мені от просто цікаво, що за діти зіраз (сам старий вже пердун). Слухай пацан, мені 74, пішли пограємося у цікаві ігри і поїмо цукерок. А пішли, а чо...
показать весь комментарий
05.05.2026 15:38 Ответить
********** потрібно каструвати...але нажаль вони знаходяться на найвищих рівнях влади в усьому світі і нав'язують нормальним людям свої збочення...спробуйте розігнати підер-парад десь в демократичній країні
показать весь комментарий
05.05.2026 15:42 Ответить
 
 