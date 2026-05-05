15 лет тюрьмы дали мужчине, изнасиловавшему 13 мальчиков на Одесщине. ФОТО

Рассмотрение дела, длившееся почти 4,5 года, завершилось обвинительным приговором: в Одесской области к 15 годам лишения свободы приговорили 74-летнего мужчину, который насиловал мальчиков.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области.

Что известно?

Возраст жертв: от 8 до 14 лет. Некоторых детей злодей обижал и развращал по 5 раз подряд.

"Мужчина заманивал в свой дом мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет под предлогом поиграть в игры и съесть сладости. После этого он применял к детям физическую силу, насиловал их, некоторых неоднократно, и отпускал домой. Следствием установлено 13 детей, пострадавших от преступных действий злоумышленника", - сообщили в полиции.

Установлено, что преступными действиями конкретной направленности обвиняемый начал заниматься еще с 17-летнего возраста. С вполне осознанным желанием встал на путь преступности. Его 5 раз привлекали к уголовной ответственности. Суммарно провел 20 лет за решеткой за половые преступления.

