15 лет тюрьмы дали мужчине, изнасиловавшему 13 мальчиков на Одесщине. ФОТО
Рассмотрение дела, длившееся почти 4,5 года, завершилось обвинительным приговором: в Одесской области к 15 годам лишения свободы приговорили 74-летнего мужчину, который насиловал мальчиков.
Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Возраст жертв: от 8 до 14 лет. Некоторых детей злодей обижал и развращал по 5 раз подряд.
"Мужчина заманивал в свой дом мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет под предлогом поиграть в игры и съесть сладости. После этого он применял к детям физическую силу, насиловал их, некоторых неоднократно, и отпускал домой. Следствием установлено 13 детей, пострадавших от преступных действий злоумышленника", - сообщили в полиции.
Установлено, что преступными действиями конкретной направленности обвиняемый начал заниматься еще с 17-летнего возраста. С вполне осознанным желанием встал на путь преступности. Его 5 раз привлекали к уголовной ответственности. Суммарно провел 20 лет за решеткой за половые преступления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тварюка кончена...
А може час уже припинити дебільну радянську практику поглинання більшим строком меншого? Кожен епізод по факту є окремим злочином - це ж не 13 лантухів картоплі з колгоспного поля вкрасти, правильно? От за кожен злочин - десяточка. Разом 130 - і хай сидить.
Аби впихнути тцк хоч куди.