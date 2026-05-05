15 років в’язниці дали чоловіку, який зґвалтував 13 хлопчиків на Одещині. ФОТО
Розгляд справи, який тривав майже 4,5 роки, завершився обвинувальним вироком: в Одеській області до 15 років за гратами засудили 74-річного чоловіка, який ґвалтував хлопчиків.
Про це повідомили в ГУНП Одеської області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Вік жертв: від 8 до 14 років. Деяких дітей нелюд скривджував та розбещував по 5 разів поспіль.
"Чоловік заманював до своєї оселі хлопчиків віком від 8 до 14 років під приводом пограти в ігри та поїсти солодощів. Після цього він застосовував до дітей фізичну силу, ґвалтував їх, деяких неодноразово, і відпускав додому. Слідством встановлено 13 дітей, які потерпіли від злочинних дій зловмисника", - повідомили в поліції.
Встановлено, що злочинними діями конкретного спрямування обвинувачений почав займатися ще з 17-річного віку. З цілком усвідомленим бажанням став на шлях злочинності. Його 5 разів притягали до кримінальної відповідальності. Сумарно провів 20 років за ґратами за статеві злочини.
Тварюка кончена...
А може час уже припинити дебільну радянську практику поглинання більшим строком меншого? Кожен епізод по факту є окремим злочином - це ж не 13 лантухів картоплі з колгоспного поля вкрасти, правильно? От за кожен злочин - десяточка. Разом 130 - і хай сидить.
