15 років в’язниці дали чоловіку, який зґвалтував 13 хлопчиків на Одещині. ФОТО

Розгляд справи, який тривав майже 4,5 роки, завершився обвинувальним вироком: в Одеській області до 15 років за гратами засудили 74-річного чоловіка, який ґвалтував хлопчиків.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області.

Що відомо?

Вік жертв: від 8 до 14 років. Деяких дітей нелюд скривджував та розбещував по 5 разів поспіль.

"Чоловік заманював до своєї оселі хлопчиків віком від 8 до 14 років під приводом пограти в ігри та поїсти солодощів. Після цього він застосовував до дітей фізичну силу, ґвалтував їх, деяких неодноразово, і відпускав додому. Слідством встановлено 13 дітей, які потерпіли від злочинних дій зловмисника", - повідомили в поліції.

Встановлено, що злочинними діями конкретного спрямування обвинувачений почав займатися ще з 17-річного віку. З цілком усвідомленим бажанням став на шлях злочинності. Його 5 разів притягали до кримінальної відповідальності. Сумарно провів 20 років за ґратами за статеві злочини.

