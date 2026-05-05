УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4986 відвідувачів онлайн
Новини Фото Зґвалтування дітей Вироки за зґвалтування
6 733 21

15 років в’язниці дали чоловіку, який зґвалтував 13 хлопчиків на Одещині. ФОТО

Розгляд справи, який тривав майже 4,5 роки, завершився обвинувальним вироком: в Одеській області до 15 років за гратами засудили 74-річного чоловіка, який ґвалтував хлопчиків.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Вік жертв: від 8 до 14 років. Деяких дітей нелюд скривджував та розбещував по 5 разів поспіль.

"Чоловік заманював до своєї оселі хлопчиків віком від 8 до 14 років під приводом пограти в ігри та поїсти солодощів. Після цього він застосовував до дітей фізичну силу, ґвалтував їх, деяких неодноразово, і відпускав додому. Слідством встановлено 13 дітей, які потерпіли від злочинних дій зловмисника", - повідомили в поліції.

Встановлено, що злочинними діями конкретного спрямування обвинувачений почав займатися ще з 17-річного віку. З цілком усвідомленим бажанням став на шлях злочинності. Його 5 разів притягали до кримінальної відповідальності. Сумарно провів 20 років за ґратами за статеві злочини.

суд

Також читайте: Ворог ударив по порту Одеси: пошкоджене судно під прапором Островів Кука

Автор: 

зґвалтування (422) Одеса (5810) Одеська область (4022) суд (11863) в’язниця (446) Одеський район (607)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Хімічна кастрація?

Тварюка кончена...
показати весь коментар
05.05.2026 13:19 Відповісти
+16
Це шо по року з невелисчким за кожне згвалтування?
А може час уже припинити дебільну радянську практику поглинання більшим строком меншого? Кожен епізод по факту є окремим злочином - це ж не 13 лантухів картоплі з колгоспного поля вкрасти, правильно? От за кожен злочин - десяточка. Разом 130 - і хай сидить.
показати весь коментар
05.05.2026 13:34 Відповісти
+15
5 раз притягували за сексуальні злочини? І чому його не кончили на зоні, як розповідають зековськи байки? Чому його не кастрували за рішенням суду? Держава не виконує функції правосуддя? Тоді може створити виборний народний суд (трибунал)? Може вже час прийшов?
показати весь коментар
05.05.2026 13:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хімічна кастрація?

Тварюка кончена...
показати весь коментар
05.05.2026 13:19 Відповісти
Увы либеральное заднепрводное законодательство не позволит.Максимум пожизненное за рецидив такого преступления и то не факт
показати весь коментар
05.05.2026 13:23 Відповісти
Був законопрект . В 19м Вова відмінив як взяв булаву
показати весь коментар
05.05.2026 13:41 Відповісти
Дедушка старый, ему всё равно...
показати весь коментар
05.05.2026 15:16 Відповісти
5 раз притягували за сексуальні злочини? І чому його не кончили на зоні, як розповідають зековськи байки? Чому його не кастрували за рішенням суду? Держава не виконує функції правосуддя? Тоді може створити виборний народний суд (трибунал)? Може вже час прийшов?
показати весь коментар
05.05.2026 13:21 Відповісти
Там каструвати по шию треба..
показати весь коментар
05.05.2026 13:26 Відповісти
Це 89 р вийде і знову візметься за старе а довічне?
показати весь коментар
05.05.2026 13:21 Відповісти
Да надо было деда сварить на медленном огне...
показати весь коментар
05.05.2026 13:32 Відповісти
Це шо по року з невелисчким за кожне згвалтування?
А може час уже припинити дебільну радянську практику поглинання більшим строком меншого? Кожен епізод по факту є окремим злочином - це ж не 13 лантухів картоплі з колгоспного поля вкрасти, правильно? От за кожен злочин - десяточка. Разом 130 - і хай сидить.
показати весь коментар
05.05.2026 13:34 Відповісти
А чим же це падло ґвалтувало? Шкуркою та зморщеною мошонкою?
показати весь коментар
05.05.2026 13:35 Відповісти
Посадити мерзоту на сучкуватий кілок, а щоб ще посилити його страждання - паралельно з основним покаранням включити йому записи промов зє і пісень поплавського.
показати весь коментар
05.05.2026 13:38 Відповісти
Картина українського правосуддя у найстрашніших мазках реальності. А з суддями тими що зараз - нанизали йому з 17 років його віку за 53 роки - 20 років сумарної відсидки й довели до 15-ти 74-річному упирю?
показати весь коментар
05.05.2026 13:38 Відповісти
Наталія краще прочитайте справу Епштейна !
показати весь коментар
05.05.2026 22:35 Відповісти
а 6 дають якщо мусору в т@бло дати
показати весь коментар
05.05.2026 14:03 Відповісти
До чого тут тцк?? Тварюці 74 роки!

Аби впихнути тцк хоч куди.
показати весь коментар
05.05.2026 15:16 Відповісти
У 74 роки? ТЦК, ТЦК... Мені от просто цікаво, що за діти зіраз (сам старий вже пердун). Слухай пацан, мені 74, пішли пограємося у цікаві ігри і поїмо цукерок. А пішли, а чо...
показати весь коментар
05.05.2026 15:38 Відповісти
********** потрібно каструвати...але нажаль вони знаходяться на найвищих рівнях влади в усьому світі і нав'язують нормальним людям свої збочення...спробуйте розігнати підер-парад десь в демократичній країні
показати весь коментар
05.05.2026 15:42 Відповісти
 
 