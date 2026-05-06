Пограничники пресекли три попытки незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОрепортаж

Пограничники 9-го отряда имени Сичевых Стрильцов пресекли три попытки незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

По данным следствия, участники различных схем действовали из корыстных побуждений и по предварительному сговору групп лиц, передает Цензор.НЕТ.

В первом случае правоохранители провели мероприятия по выявлению правонарушителя, который содействовал и обеспечил доставку "клиента" в заранее оговоренное место с последующим незаконным пересечением государственной границы. Злоумышленником оказался местный житель Житомира. Во время проведения санкционированных обысков у фигуранта уголовного производства были изъяты транспортное средство, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

Во втором случае житель Ривненской области, действуя с прямым умыслом и с целью личного обогащения, предварительно договорившись с другими участниками преступной схемы, прибыл на Житомирщину. Впоследствии на своем транспортном средстве он доставил двух мужчин в определенное место для дальнейшего незаконного пересечения границы и попадания его "подопечных" в страны ЕС. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 40 тысяч гривен. В ходе следственных действий правоохранители изъяли транспортное средство и другие доказательства преступной деятельности.

В третьем случае в рамках проведения процессуальных действий в Житомирской области во время передачи денежных средств в размере более 4 тысяч долларов США были задержаны двое жителей Ривненщины, 2010 года рождения, использовавшие мотоциклы для перевозки мужчин с целью дальнейшей незаконной переправки их за границу. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во всех случаях потенциальные нарушители государственной границы задержаны.

Фигурантам уголовных производств сообщено о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.









