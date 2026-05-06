Пограничники пресекли три попытки незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОрепортаж
797 9

Пограничники пресекли три попытки незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОрепортаж

Пограничники 9-го отряда имени Сичевых Стрильцов пресекли три попытки незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

По данным следствия, участники различных схем действовали из корыстных побуждений и по предварительному сговору групп лиц, передает Цензор.НЕТ.

В первом случае правоохранители провели мероприятия по выявлению правонарушителя, который содействовал и обеспечил доставку "клиента" в заранее оговоренное место с последующим незаконным пересечением государственной границы. Злоумышленником оказался местный житель Житомира. Во время проведения санкционированных обысков у фигуранта уголовного производства были изъяты транспортное средство, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

Во втором случае житель Ривненской области, действуя с прямым умыслом и с целью личного обогащения, предварительно договорившись с другими участниками преступной схемы, прибыл на Житомирщину. Впоследствии на своем транспортном средстве он доставил двух мужчин в определенное место для дальнейшего незаконного пересечения границы и попадания его "подопечных" в страны ЕС. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 40 тысяч гривен. В ходе следственных действий правоохранители изъяли транспортное средство и другие доказательства преступной деятельности.

В третьем случае в рамках проведения процессуальных действий в Житомирской области во время передачи денежных средств в размере более 4 тысяч долларов США были задержаны двое жителей Ривненщины, 2010 года рождения, использовавшие мотоциклы для перевозки мужчин с целью дальнейшей незаконной переправки их за границу. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во всех случаях потенциальные нарушители государственной границы задержаны.

Фигурантам уголовных производств сообщено о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

А викрити три спроби інфільтрації ворога ці прикордонники не хочуть?!?
06.05.2026 12:12 Ответить
У менти, прокуратуру, митниками, прикордонниками йдуть щоб заробити, а не служити, як усі вони викрикують у присязі.
06.05.2026 12:15 Ответить
Ох уж ці прикордонники, не контрабанду ловлять(бо самі у схемі), а холопів які тікають.
06.05.2026 12:13 Ответить
Ще й з пафосом про це заявляють, наче роблять щось суспільно важливе...
06.05.2026 12:15 Ответить
А законно закривати кордони коли над головами кожної доби з ранку до пізньої ночі літає всяке кацапське лайно та вбиває людей?
06.05.2026 12:16 Ответить
це, нові три спроби?
я, захоплююсь українцями.
вже третій рік поспіль все нові і нові технології ухилянства.
ні, щоб у тцк прилаштуватись, та замість себе у штурми відправляти, та мільйонерами ставати....
і кожного разу всі нові і нові семи.
то, скількох вже спіймали?
один млн? два?
і, що з ними?
а, що з організаторами?
06.05.2026 12:17 Ответить
Ніхто не втече звідси!
06.05.2026 12:34 Ответить
Президент Каганович нагородив бійців, які достроково виконали план хлібозаготівлі, зламавши опір наївного українського населення. Потім хвиля чисток, конфііскації, "произошла чудовищная ошибка, мине не можна на фронт, я жи свой" і так далі, по сталінських методичках.
06.05.2026 12:44 Ответить
Сцикопіхотному роду, нема переводу.
06.05.2026 14:47 Ответить
 
 