СБУ ликвидировала еще 5 схем уклонения от мобилизации: есть задержанные. ФОТОрепортаж

Служба безопасности, ГБР и Национальная полиция пресекли пять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций в различных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Цена вопроса"

Как отмечается, за суммы от 5 до 20 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Схема на Киевщине

Так, в Киевской области сотрудники столичного главка СБУ задержали должностное лицо местного филиала Государственного предприятия "Ліси України", которое фиктивно устраивало уклонистов к себе с последующим "бронированием".

По материалам дела, он торговал вакантными должностями в подчиненном ему подразделении пожарной охраны госучреждения.

Также в столичном регионе разоблачены 4 дельца, которые через знакомых в ТЦК безосновательно оформили отсрочки более чем сотне военнообязанных.

Для этого фигуранты "на бумаге" устраивали своих клиентов на местные предприятия критической инфраструктуры.

Другие схемы

В Ивано-Франковской области подозрение получили руководитель регионального депо "Укрзалізниці" и его заместитель, которые назначали уклонистов на должности по обслуживанию подвижного состава.

Впрочем, "новоприбывшие" работники не появлялись на рабочих местах, при этом получали зарплату и даже премии, которыми "делились" с работодателями.

В Черкасской области разоблачен пограничник, который пытался подкупить свое руководство. За взятку он надеялся "незаметно" покинуть место службы.

Также отмечается, что в Винницкой области задержан рецидивист, которого ранее уже уличили в организации незаконной миграции.

Отбывая условный срок, он обеспечивал уклонистов "кортежем" в направлении южной границы. Сначала ехал "водитель-разведчик", который отслеживал блокпосты, а за ним – авто с клиентами.

Подозрения

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 4 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение);

ч. 3 ст. 369 (пособничество в принятии предложения, обещания или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

