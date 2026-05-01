СБУ, ГБР и Нацполиция раскрыли 8 схем уклонения от мобилизации. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины, ГБР и Национальная полиция пресекли восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций в ряде регионов. По данным следствия, за суммы до 25 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным незаконные способы уклонения от призыва — от поддельных документов до нелегального пересечения границы.
Фиктивное лечение и "инвалидность"
В Киевской и Ривненской областях разоблачены два организатора, которые оформляли уклонистов на "стационарное лечение" с последующим получением справок о тяжелых заболеваниях и инвалидности (2–3 группы).
Для реализации махинации ее организаторы привлекли знакомого посредника и семерых врачей разного профиля из западного региона Украины.
Во Львовской области разоблачена руководительница медслужбы воинской части, которая подделывала заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе из-за "тяжелых диагнозов".
По материалам производства, вместе с ней подозрение получили еще девять уклонистов, которые воспользовались "услугами" чиновницы.
"Трансфер" через границу и подпольные маршруты
В Бориспольском районе задержан сотрудник коммерческого банка, который организовывал нелегальную переправку мужчин за границу. Он:
- маскировал поездки под служебные командировки;
- подвозил клиентов к западной границе;
- инструктировал по пересечению лесными тропами.
Адвокаты, бронирование и фиктивное снятие с учета
В Полтавской области подозрение получила местная адвокатка, которая, используя личные связи, безосновательно "списывала" уклонистов с воинского учета по состоянию здоровья.
Также в регионе задержан местный житель, который предлагал военнообязанным трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры с последующим "бронированием".
Нелегальные "маршруты" и пограничная коррупция
На Запорожье разоблачены военнослужащий-контрактник и его сообщник, которые использовали служебный транспорт для переправки уклонистов вне пунктов пропуска.
В Закарпатской области задержаны два пограничника, которые, по данным следствия, за взятки пропускали автомобили с военнообязанными.
Схема побега через белорусское направление
В Харьковской области разоблачен бывший руководитель местного реабилитационного центра для наркозависимых, который предлагал потенциальным призывникам побег в ЕС через границу с Республикой Беларусь.
Уголовные производства и подозрения
В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
- ч. 3 ст. 358 (подделка официального документа, выдаваемого учреждением и предоставляющего права и освобождающего от обязанности, с целью использования его другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды);
- чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);
- ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (завершенное покушение на пособничество в дезертирстве в условиях военного положения);
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 (пособничество в уклонении военнослужащим от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
