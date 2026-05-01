СБУ, ГБР и Нацполиция раскрыли 8 схем уклонения от мобилизации. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины, ГБР и Национальная полиция пресекли восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций в ряде регионов. По данным следствия, за суммы до 25 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным незаконные способы уклонения от призыва — от поддельных документов до нелегального пересечения границы.

Фиктивное лечение и "инвалидность"

В Киевской и Ривненской областях разоблачены два организатора, которые оформляли уклонистов на "стационарное лечение" с последующим получением справок о тяжелых заболеваниях и инвалидности (2–3 группы).

Для реализации махинации ее организаторы привлекли знакомого посредника и семерых врачей разного профиля из западного региона Украины.

Во Львовской области разоблачена руководительница медслужбы воинской части, которая подделывала заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе из-за "тяжелых диагнозов".

По материалам производства, вместе с ней подозрение получили еще девять уклонистов, которые воспользовались "услугами" чиновницы.

"Трансфер" через границу и подпольные маршруты

В Бориспольском районе задержан сотрудник коммерческого банка, который организовывал нелегальную переправку мужчин за границу. Он:

маскировал поездки под служебные командировки;

подвозил клиентов к западной границе;

инструктировал по пересечению лесными тропами.

Адвокаты, бронирование и фиктивное снятие с учета

В Полтавской области подозрение получила местная адвокатка, которая, используя личные связи, безосновательно "списывала" уклонистов с воинского учета по состоянию здоровья.

Также в регионе задержан местный житель, который предлагал военнообязанным трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры с последующим "бронированием".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан псевдогенерал, который вымогал $15 тыс. за "решение" вопросов с ВВК. ФОТОрепортаж

Нелегальные "маршруты" и пограничная коррупция

На Запорожье разоблачены военнослужащий-контрактник и его сообщник, которые использовали служебный транспорт для переправки уклонистов вне пунктов пропуска.

В Закарпатской области задержаны два пограничника, которые, по данным следствия, за взятки пропускали автомобили с военнообязанными.

Схема побега через белорусское направление

В Харьковской области разоблачен бывший руководитель местного реабилитационного центра для наркозависимых, который предлагал потенциальным призывникам побег в ЕС через границу с Республикой Беларусь.

Уголовные производства и подозрения

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 358 (подделка официального документа, выдаваемого учреждением и предоставляющего права и освобождающего от обязанности, с целью использования его другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды);

чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (завершенное покушение на пособничество в дезертирстве в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 (пособничество в уклонении военнослужащим от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": $15 000 за решение ВЛК: в Кривом Роге директору и волонтеру благотворительного фонда сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж













