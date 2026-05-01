СБУ, ДБР і Нацполіція викрили 8 схем ухилення від мобілізації. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України, ДБР та Національна поліція заблокували вісім нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у низці регіонів. За даними слідства, за суми до 25 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним незаконні способи уникнення призову — від підроблених документів до нелегального перетину кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Фіктивне лікування і "інвалідність"
У Київській та Рівненській областях викрито двох організаторів, які оформлювали ухилянтів на "стаціонарне лікування" з подальшим отриманням довідок про тяжкі захворювання та інвалідність (2–3 групи).
Для реалізації оборудки її організатори залучили знайомого посередника та сімох лікарів різного профілю із західного регіону України.
У Львівській області викрито керівницю медслужби військової частини, яка підробляла висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби через "тяжкі діагнози".
За матеріалами провадження, разом з нею підозру отримали ще дев’ять ухилянтів, які скористалися "послугами" посадовиці.
"Трансфер" через кордон і підпільні маршрути
У Бориспільському районі затримано працівника комерційного банку, який організовував нелегальне переправлення чоловіків за кордон. Він:
- маскував поїздки під службові відрядження;
- підвозив клієнтів до західного кордону;
- інструктував щодо перетину лісовими стежками.
Адвокати, бронювання і фіктивне списання з обліку
На Полтавщині підозру отримала місцева адвокатка, яка використовуючи особисті зв’язки, безпідставно "списувала" ухилянтів з військового обліку за станом здоров’я.
Також у регіоні затримано місцевого мешканця, який пропонував військовозобов’язаним працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим "бронюванням".
Нелегальні "маршрути" та прикордонна корупція
У Запоріжжі викрито військовослужбовця-контрактника та його спільника, які використовували службовий транспорт для переправлення ухилянтів поза пунктами пропуску.
У Закарпатській області затримано двох прикордонників, які, за даними слідства, за хабарі пропускали автомобілі з військовозобов’язаними.
Схема втечі через білоруський напрямок
На Харківщині викрито колишнього керівника місцевого реабілітаційного центру для наркозалежних, який пропонував потенційним призовникам втечу до ЄС через кордон з республікою Білорусь.
Кримінальні провадження і підозри
Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
- ч. 3 ст. 358 (підроблення офіційного документа, який видається установою та надає права і звільняє від обов’язку з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди);
- чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);
- ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (закінчений замах на пособництво у дезертирстві в умовах воєнного стану);
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 (пособництво в ухиленні військовослужбовцем від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
