СБУ, ДБР і Нацполіція викрили 8 схем ухилення від мобілізації. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України, ДБР та Національна поліція заблокували вісім нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у низці регіонів. За даними слідства, за суми до 25 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним незаконні способи уникнення призову — від підроблених документів до нелегального перетину кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Фіктивне лікування і "інвалідність"

У Київській та Рівненській областях викрито двох організаторів, які оформлювали ухилянтів на "стаціонарне лікування" з подальшим отриманням довідок про тяжкі захворювання та інвалідність (2–3 групи).

Для реалізації оборудки її організатори залучили знайомого посередника та сімох лікарів різного профілю із західного регіону України.

У Львівській області викрито керівницю медслужби військової частини, яка підробляла висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби через "тяжкі діагнози".

За матеріалами провадження, разом з нею підозру отримали ще дев’ять ухилянтів, які скористалися "послугами" посадовиці.

"Трансфер" через кордон і підпільні маршрути

У Бориспільському районі затримано працівника комерційного банку, який організовував нелегальне переправлення чоловіків за кордон. Він:

маскував поїздки під службові відрядження;

підвозив клієнтів до західного кордону;

інструктував щодо перетину лісовими стежками.

Адвокати, бронювання і фіктивне списання з обліку

На Полтавщині підозру отримала місцева адвокатка, яка використовуючи особисті зв’язки, безпідставно "списувала" ухилянтів з військового обліку за станом здоров’я.

Також у регіоні затримано місцевого мешканця, який пропонував військовозобов’язаним працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим "бронюванням".

Нелегальні "маршрути" та прикордонна корупція

У Запоріжжі викрито військовослужбовця-контрактника та його спільника, які використовували службовий транспорт для переправлення ухилянтів поза пунктами пропуску.

У Закарпатській області затримано двох прикордонників, які, за даними слідства, за хабарі пропускали автомобілі з військовозобов’язаними.

Схема втечі через білоруський напрямок

На Харківщині викрито колишнього керівника місцевого реабілітаційного центру для наркозалежних, який пропонував потенційним призовникам втечу до ЄС через кордон з республікою Білорусь.

Кримінальні провадження і підозри

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 358 (підроблення офіційного документа, який видається установою та надає права і звільняє від обов’язку з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди);

чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (закінчений замах на пособництво у дезертирстві в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 (пособництво в ухиленні військовослужбовцем від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

