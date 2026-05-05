Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
СБУ ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації: є затримані. ФОТОрепортаж

Служба безпеки, ДБР та Національна поліція заблокували п’ять нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

"Ціна питання"

Як зазначається, за суми від 5 до 20 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

організатори схем для ухилянтів

Схема на Київщині

Так, на Київщині співробітники столичного главку СБУ затримали посадовця місцевої філії Державного підприємства "Ліси України", який фіктивно влаштовував ухилянтів до себе з подальшим "бронюванням".

  • За матеріалами справи, він торгував вакантними посадами в підпорядкованому йому підрозділі пожежної охорони держустанови.
  • Також в столичному регіоні викрито 4-х ділків, які через знайомих в ТЦК безпідставно оформили відстрочки більше сотні військовозобов’язаним.
  • Для цього фігуранти "на папері" влаштовували своїх клієнтів на місцеві підприємства критичної інфраструктури.

Інші схеми

В Івано-Франківській області підозру отримали керівник регіонального депо Укрзалізниці та його заступник, які призначали ухилянтів на посади з обслуговування рухомого складу.

  • Утім, "новоприбулі" працівники не з’являлись на робочих місцях, при цьому одержували зарплату і навіть премії, якими "ділились" з роботодавцями.
  • На Черкащині викрито прикордонника, який намагався підкупити своє керівництво. За хабар він сподівався "непомітно" залишити місце служби.

Також зазначається, що у Вінницькій області затримано рецидивіста, якого раніше вже викрили на організації незаконної міграції.

  • Відбуваючи умовний термін, він забезпечував ухилянтів "кортежем" у напрямку південного кордону. Спочатку їхав "водій-розвідник", який відстежував блокпости, а за ним – авто з клієнтами.

Підозри

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 4 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище);
  • ч. 3 ст. 369 (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або наданні неправомірної вигоди службовій особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

міністра мусорів клименка затримали ? )

чи ця схема ухилення недоторкана зельоними гнидами?
05.05.2026 15:16 Відповісти
Коли схему ухилення чотириразового ухилянта перевірять?
05.05.2026 15:18 Відповісти
Показуха, рука руку миє. Он слухайте Гнапа, каже, в Одесі пов'язали їх тільки тому, що пограбували митника, що віз данину до СБУ. І наводить докази. Все повернуть і нікого не посадять, он Крупа де, сидить?
05.05.2026 16:33 Відповісти
 
 