УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4760 відвідувачів онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
796 9

Прикордонники викрили три спроби незаконного переправлення чоловіків за кордон. ФОТОрепортаж

Прикордонники 9 загону імені Січових Стрільців припинили три спроби незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

За даними слідства, учасники різних схем діяли з корисливих мотивів та за попередньою змовою груп осіб, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

У першому випадку правоохоронці провели заходи з виявлення правопорушника, який сприяв та забезпечив доставку "клієнта" у заздалегідь обумовлене місце з подальшим незаконним перетином держрубежу. Зловмисником виявився місцевий житель Житомира. Під час проведення санкціонованих обшуків у фігуранта кримінального провадження було вилучено транспортний засіб, засоби комунікації та інші докази протиправної діяльності.

У другому випадку житель Рівненщини, діючи з прямим умислом та з метою особистого збагачення, попередньо домовившись з іншими учасниками злочинної схеми, прибув на Житомирщину. Надалі на власному транспортному засобі він доставив двох чоловіків до визначеного місця для подальшого незаконного перетину кордону та потрапляння його "підопічних" до країн ЄС. Свої "послуги" зловмисник оцінив у 40 тисяч гривень. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили транспортний засіб та інші докази злочинної діяльності.

У третьому випадку в межах проведення процесуальних дій на Житомирщині під час передачі грошових коштів у розмірі понад 4 тисячі доларів США було затримано двох жителів Рівненщини, 2010 року народження, котрі використовували мотоцикли для перевезення чоловіків з метою подальшого незаконного переправлення їх за кордон. Зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У всіх випадках потенційних порушників державного кордону затримано.

Фігурантам кримінальних проваджень повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

дпсу
дпсу
дпсу
дпсу

Дивіться: Пілоти підрозділу "Фенікс" за квітень збили майже 300 російських дронів на $10 млн. ВIДЕО

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6695) ухилянти (1382) Житомирська область (1340) Рівненська область (1268)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А викрити три спроби інфільтрації ворога ці прикордонники не хочуть?!?
показати весь коментар
06.05.2026 12:12 Відповісти
У менти, прокуратуру, митниками, прикордонниками йдуть щоб заробити, а не служити, як усі вони викрикують у присязі.
показати весь коментар
06.05.2026 12:15 Відповісти
Ох уж ці прикордонники, не контрабанду ловлять(бо самі у схемі), а холопів які тікають.
показати весь коментар
06.05.2026 12:13 Відповісти
Ще й з пафосом про це заявляють, наче роблять щось суспільно важливе...
показати весь коментар
06.05.2026 12:15 Відповісти
А законно закривати кордони коли над головами кожної доби з ранку до пізньої ночі літає всяке кацапське лайно та вбиває людей?
показати весь коментар
06.05.2026 12:16 Відповісти
це, нові три спроби?
я, захоплююсь українцями.
вже третій рік поспіль все нові і нові технології ухилянства.
ні, щоб у тцк прилаштуватись, та замість себе у штурми відправляти, та мільйонерами ставати....
і кожного разу всі нові і нові семи.
то, скількох вже спіймали?
один млн? два?
і, що з ними?
а, що з організаторами?
показати весь коментар
06.05.2026 12:17 Відповісти
Ніхто не втече звідси!
показати весь коментар
06.05.2026 12:34 Відповісти
Президент Каганович нагородив бійців, які достроково виконали план хлібозаготівлі, зламавши опір наївного українського населення. Потім хвиля чисток, конфііскації, "произошла чудовищная ошибка, мине не можна на фронт, я жи свой" і так далі, по сталінських методичках.
показати весь коментар
06.05.2026 12:44 Відповісти
Сцикопіхотному роду, нема переводу.
показати весь коментар
06.05.2026 14:47 Відповісти
 
 