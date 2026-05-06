Прикордонники викрили три спроби незаконного переправлення чоловіків за кордон. ФОТОрепортаж

Прикордонники 9 загону імені Січових Стрільців припинили три спроби незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

За даними слідства, учасники різних схем діяли з корисливих мотивів та за попередньою змовою груп осіб, передає Цензор.НЕТ.

У першому випадку правоохоронці провели заходи з виявлення правопорушника, який сприяв та забезпечив доставку "клієнта" у заздалегідь обумовлене місце з подальшим незаконним перетином держрубежу. Зловмисником виявився місцевий житель Житомира. Під час проведення санкціонованих обшуків у фігуранта кримінального провадження було вилучено транспортний засіб, засоби комунікації та інші докази протиправної діяльності.

У другому випадку житель Рівненщини, діючи з прямим умислом та з метою особистого збагачення, попередньо домовившись з іншими учасниками злочинної схеми, прибув на Житомирщину. Надалі на власному транспортному засобі він доставив двох чоловіків до визначеного місця для подальшого незаконного перетину кордону та потрапляння його "підопічних" до країн ЄС. Свої "послуги" зловмисник оцінив у 40 тисяч гривень. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили транспортний засіб та інші докази злочинної діяльності.

У третьому випадку в межах проведення процесуальних дій на Житомирщині під час передачі грошових коштів у розмірі понад 4 тисячі доларів США було затримано двох жителів Рівненщини, 2010 року народження, котрі використовували мотоцикли для перевезення чоловіків з метою подальшого незаконного переправлення їх за кордон. Зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У всіх випадках потенційних порушників державного кордону затримано.

Фігурантам кримінальних проваджень повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.









