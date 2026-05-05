Пілоти підрозділу "Фенікс" за квітень збили майже 300 російських дронів на $10 млн. ВIДЕО
Оператори прикордонного підрозділу "Фенікс" за квітень збили майже 300 російських безпілотників на суму близько 10 мільйонів доларів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів бійці активно використовували дрони-перехоплювачі для знищення ворожих цілей у повітрі.
Знищення розвідувальних БпЛА не дозволяє окупантам коригувати вогонь по позиціях Сил оборони та прифронтових містах.
Кадрами збиття "крил" противника воїни поділилися у своєму телеграм-каналі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Prof #608516
показати весь коментар05.05.2026 19:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alessandro Moretti
показати весь коментар05.05.2026 23:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль