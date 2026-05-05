Пілоти підрозділу "Фенікс" за квітень збили майже 300 російських дронів на $10 млн. ВIДЕО

Оператори прикордонного підрозділу "Фенікс" за квітень збили майже 300 російських безпілотників на суму близько 10 мільйонів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів бійці активно використовували дрони-перехоплювачі для знищення ворожих цілей у повітрі.

Знищення розвідувальних БпЛА не дозволяє окупантам коригувати вогонь по позиціях Сил оборони та прифронтових містах.

Кадрами збиття "крил" противника воїни поділилися у своєму телеграм-каналі.

армія рф (20910) ДПСУ Держприкордонслужба (6691) прикордонники (1229) знищення (10051) дрони (8024)
І що?Нафта дорога і її у кацапії вдосталь.
05.05.2026 19:57 Відповісти
Це приблизно півгодини експорту російської нафти.
05.05.2026 23:54 Відповісти
 
 