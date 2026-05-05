Пілоти підрозділу "Фенікс" за квітень збили майже 300 російських дронів на $10 млн. ВIДЕО

Оператори прикордонного підрозділу "Фенікс" за квітень збили майже 300 російських безпілотників на суму близько 10 мільйонів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів бійці активно використовували дрони-перехоплювачі для знищення ворожих цілей у повітрі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Знищення розвідувальних БпЛА не дозволяє окупантам коригувати вогонь по позиціях Сил оборони та прифронтових містах.

Кадрами збиття "крил" противника воїни поділилися у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС уразили РЛС "Каста", склади та пункти дислокації ворога на кількох напрямках. ВIДЕО

Дивіться також: Артилеристи 48-ї бригади ЗСУ виявили та знищили гармату рашистів під час її бойової роботи. ВIДЕО