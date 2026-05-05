Пилоты подразделения "Феникс" за апрель сбили почти 300 российских дронов на сумму $10 млн. ВИДЕО

Операторы пограничного подразделения "Феникс" за апрель сбили почти 300 российских беспилотников на сумму около 10 миллионов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов бойцы активно использовали дроны-перехватчики для уничтожения вражеских целей в воздухе.

Уничтожение разведывательных БПЛА не позволяет оккупантам корректировать огонь по позициям Сил обороны и прифронтовым городам.

Кадрами сбивания "крыльев" противника воины поделились в своем Telegram-канале.

