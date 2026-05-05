РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
497 2

Пилоты подразделения "Феникс" за апрель сбили почти 300 российских дронов на сумму $10 млн. ВИДЕО

Операторы пограничного подразделения "Феникс" за апрель сбили почти 300 российских беспилотников на сумму около 10 миллионов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов бойцы активно использовали дроны-перехватчики для уничтожения вражеских целей в воздухе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Уничтожение разведывательных БПЛА не позволяет оккупантам корректировать огонь по позициям Сил обороны и прифронтовым городам.

Кадрами сбивания "крыльев" противника воины поделились в своем Telegram-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБС поразили РЛС "Каста", склады и пункты дислокации врага на нескольких направлениях. ВИДЕО

Смотрите также: Артиллеристы 48-й бригады ВСУ обнаружили и уничтожили пушку рашистов во время ее боевой работы. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22700) Госпогранслужба (7101) пограничники (1692) уничтожение (9741) дроны (6996)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що?Нафта дорога і її у кацапії вдосталь.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:57 Ответить
Це приблизно півгодини експорту російської нафти.
показать весь комментарий
05.05.2026 23:54 Ответить
 
 