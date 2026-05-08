3 265 11

Алкоголь под видом дипломатического груза: раскрыта схема на сумму более 4 миллионов гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с детективами Бюро экономической безопасности раскрыли группу, которая организовала ввоз в Украину алкоголя под видом дипломатического груза с последующей продажей на внутреннем рынке.

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Шестерым участникам сообщено о подозрении в контрабанде подакцизных товаров в крупных размерах и незаконном хранении, транспортировке и сбыте алкогольных напитков.

По данным следствия, подозреваемые использовали свои связи в дипломатических учреждениях иностранных государств в Украине. Это позволяло оформлять груз как предназначенный для служебного пользования и не подлежащий налогообложению.

Под таким прикрытием в Украину ввезли алкоголь известных брендов на сумму более 4 миллионов гривен

После таможенного оформления продукцию вывозили со складов, распределяли по гаражам и складским помещениям и продавали конечным потребителям.

Таким образом алкогольная продукция передавалась на продажу, что запрещено законами Украины.

На изъятую продукцию наложен арест. Пятерым подозреваемым суд определил залог - почти 1 миллион гривен каждому.

контрабанда
Топ комментарии
+3
чергове підтвердження, що 95 квартал шоумени, розсміши тупого!
ніфіга не економісти, не математики!
ви коли вигадуєте ці байки ви б хоч поцікавилися об'ємом продажів алкоголю в україні!
4 млн, то один сільпо за день робить.

і, що ж там за алкоголь такий унікальний, що треба таки схеми будувати?
08.05.2026 11:45 Ответить
+3
Жаль немає прізвищ «дипломатів» зелених хто копіює рашистів в своїй «дипломатичній» роботі.
08.05.2026 11:46 Ответить
+3
Bushmills, Black Velvet, (здається) Paddy, в середньому безакційна ціна ~1000/1л. На 4 лями виходить 4 000 літрів. Грубо кажучи - 4 тони. Потужна робота генеральної прокуратури при мільярдних втратах України на тютюнових виробах. Цікаво, за скільки днів/тижнів вони проп'ють ці доказові матеріали? (Спишуться як такі, що вийшли з терміну придатності).
08.05.2026 12:11 Ответить
Це вони ху.....лостан копіюють, правда там наркоту ввозять, но з чогось починати треба
08.05.2026 11:40 Ответить
Ну там потенціал великий - можна почати із порнопослиці у Болгарії. А може таким чином Залужного вирішили зняти з дистанції
08.05.2026 12:28 Ответить
Нічьосє вони бухають
08.05.2026 11:50 Ответить
А я думав що "корабельні сосни" будуть возити ганчір'я і парфуми.
Подорослішали "дівчатка та хлоп'ята" навчились рахувати в стовпчик.
Що наступне - фентаніл?
Сибіга! Ау-у-у!!!
Від Вас треба менше хайпових заяв, а більше контролю за роботою дипломатичних установ.
08.05.2026 11:58 Ответить
А як вони купляли його там задешево ?
Там ціни вищі за наші....
08.05.2026 12:29 Ответить
дейнека, ти!?
08.05.2026 12:44 Ответить
Необхідний вантаж наших Зе-послів ескортниць.
08.05.2026 13:11 Ответить
Тю! Це звичайна (традиційна) практика в посольствах "для підтримки штанців" родин службовців. Ніякої "економічної загрози" така діяльність не являє. Ну провезли там десяток ящиків мимо таможні. І що? Секретарці туфлі, а дружині посла сукню...
08.05.2026 13:33
 
 