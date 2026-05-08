Алкоголь под видом дипломатического груза: раскрыта схема на сумму более 4 миллионов гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с детективами Бюро экономической безопасности раскрыли группу, которая организовала ввоз в Украину алкоголя под видом дипломатического груза с последующей продажей на внутреннем рынке.

Шестерым участникам сообщено о подозрении в контрабанде подакцизных товаров в крупных размерах и незаконном хранении, транспортировке и сбыте алкогольных напитков.

По данным следствия, подозреваемые использовали свои связи в дипломатических учреждениях иностранных государств в Украине. Это позволяло оформлять груз как предназначенный для служебного пользования и не подлежащий налогообложению.

Под таким прикрытием в Украину ввезли алкоголь известных брендов на сумму более 4 миллионов гривен

После таможенного оформления продукцию вывозили со складов, распределяли по гаражам и складским помещениям и продавали конечным потребителям.

Таким образом алкогольная продукция передавалась на продажу, что запрещено законами Украины.

На изъятую продукцию наложен арест. Пятерым подозреваемым суд определил залог - почти 1 миллион гривен каждому.















