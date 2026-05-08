Алкоголь под видом дипломатического груза: раскрыта схема на сумму более 4 миллионов гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с детективами Бюро экономической безопасности раскрыли группу, которая организовала ввоз в Украину алкоголя под видом дипломатического груза с последующей продажей на внутреннем рынке.
Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Шестерым участникам сообщено о подозрении в контрабанде подакцизных товаров в крупных размерах и незаконном хранении, транспортировке и сбыте алкогольных напитков.
По данным следствия, подозреваемые использовали свои связи в дипломатических учреждениях иностранных государств в Украине. Это позволяло оформлять груз как предназначенный для служебного пользования и не подлежащий налогообложению.
Под таким прикрытием в Украину ввезли алкоголь известных брендов на сумму более 4 миллионов гривен
После таможенного оформления продукцию вывозили со складов, распределяли по гаражам и складским помещениям и продавали конечным потребителям.
Таким образом алкогольная продукция передавалась на продажу, что запрещено законами Украины.
На изъятую продукцию наложен арест. Пятерым подозреваемым суд определил залог - почти 1 миллион гривен каждому.
ніфіга не економісти, не математики!
ви коли вигадуєте ці байки ви б хоч поцікавилися об'ємом продажів алкоголю в україні!
4 млн, то один сільпо за день робить.
і, що ж там за алкоголь такий унікальний, що треба таки схеми будувати?
Подорослішали "дівчатка та хлоп'ята" навчились рахувати в стовпчик.
Що наступне - фентаніл?
Сибіга! Ау-у-у!!!
Від Вас треба менше хайпових заяв, а більше контролю за роботою дипломатичних установ.
Там ціни вищі за наші....