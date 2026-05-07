Не задекларировал Porsche, Mercedes и недвижимость на сумму почти 4,3 млн грн: вручено подозрение экс-директору КП Харьковского горсовета

підозра

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю коммунального предприятия в Харькове в связи с возможным внесением недостоверных сведений в декларацию. По данным следствия, чиновник не указал имущество и автомобили общей стоимостью почти 4,3 млн грн.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему директору специализированного коммунального предприятия Харьковского городского совета во внесении недостоверных сведений в декларацию.

Речь идет о ежегодной декларации за 2023 год. По данным следствия, чиновник скрыл часть имущества и активов, подлежащих обязательному декларированию.

Что не указал чиновник?

В частности, в декларации не были указаны

  • жилой дом и
  • два земельных участка на территории садоводческого товарищества "Коробов Хутор" в Харьковской области, находящиеся в собственности его жены.
  •  два автомобиля, которыми он пользовался, - Porsche Cayenne и Mercedes-Benz CL63 AMG.

Общая стоимость незадекларированных активов составляет почти 4,3 млн грн.

Бывшему чиновнику инкриминируют умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

гарно жити не заборониш! а ви нарід воюйте за цих *********!
07.05.2026 14:03 Ответить
Відпоацювпти треба всіх капешникіа, там такі бабки скирдують, що треба не спати, не срати, а тільки скирдувати.
07.05.2026 14:04 Ответить
КП.. це що ж за комунальне підрпиємство? Те що лпікується підмітанням парків, впорфдкування клумб? Чи яке КП?
07.05.2026 14:11 Ответить
імя, сєстра, імя.....
07.05.2026 14:13 Ответить
І що, конфіскують та посадять? Ні!
Це чергову кістку кинули народу, мовляв, боремося...
Така практика "відкупу" працює десятки років, тому нічого не зміниться.
Як крали, так і продовжать це робити.
07.05.2026 14:16 Ответить
Глянув на фото, не дочитавши, подумав що то Зеленський
07.05.2026 14:22 Ответить
А кажуть, що комуналка це збитково.
07.05.2026 16:14 Ответить
Не читав про Карєйка)Понти - це всьо)
07.05.2026 18:39 Ответить
 
 