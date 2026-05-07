Не задекларировал Porsche, Mercedes и недвижимость на сумму почти 4,3 млн грн: вручено подозрение экс-директору КП Харьковского горсовета
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю коммунального предприятия в Харькове в связи с возможным внесением недостоверных сведений в декларацию. По данным следствия, чиновник не указал имущество и автомобили общей стоимостью почти 4,3 млн грн.
Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему директору специализированного коммунального предприятия Харьковского городского совета во внесении недостоверных сведений в декларацию.
Речь идет о ежегодной декларации за 2023 год. По данным следствия, чиновник скрыл часть имущества и активов, подлежащих обязательному декларированию.
Что не указал чиновник?
В частности, в декларации не были указаны
- жилой дом и
- два земельных участка на территории садоводческого товарищества "Коробов Хутор" в Харьковской области, находящиеся в собственности его жены.
- два автомобиля, которыми он пользовался, - Porsche Cayenne и Mercedes-Benz CL63 AMG.
Общая стоимость незадекларированных активов составляет почти 4,3 млн грн.
Бывшему чиновнику инкриминируют умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Це чергову кістку кинули народу, мовляв, боремося...
Така практика "відкупу" працює десятки років, тому нічого не зміниться.
Як крали, так і продовжать це робити.