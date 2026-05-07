УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8957 відвідувачів онлайн
Новини Декларування недостовірної інформації
977 8

Не задекларував Porsche, Mercedes та нерухомість на майже 4,3 млн грн: вручено підозру ексдиректору КП Харківської міськради

підозра

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику комунального підприємства Харків через ймовірне внесення недостовірних відомостей до декларації. За даними слідства, посадовець не вказав майно та автомобілі загальною вартістю майже 4,3 млн грн.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому директору спеціалізованого комунального підприємства Харківської міської ради у внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Йдеться про щорічну декларацію за 2023 рік. За даними слідства, посадовець приховав частину майна та активів, які підлягали обов’язковому декларуванню.

Також дивіться: Незадекларовані активи на понад 13,8 млн грн: судитимуть депутата Ужгородської міськради, - Офіс Генпрокурора

Що не зазначив посадовець?

Зокрема, у декларації не були зазначені

  • житловий будинок і
  • дві земельні ділянки на території садівничого товариства "Коробів Хутір" на Харківщині, що перебувають у власності його дружини.
  •  два автомобілі, якими користувався, - Porsche Cayenne та Mercedes-Benz CL63 AMG.

Загальна вартість незадекларованих активів становить майже 4,3 млн грн.

Колишньому посадовцю інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також дивіться: Незаконне збагачення та недостовірне декларування посадовців ТЦК: проведено відпрацювання по всій країні, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харків (6066) підозра (969) Офіс Генпрокурора (3854) Харківська область (2669) Харківський район (857)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гарно жити не заборониш! а ви нарід воюйте за цих *********!
показати весь коментар
07.05.2026 14:03 Відповісти
Відпоацювпти треба всіх капешникіа, там такі бабки скирдують, що треба не спати, не срати, а тільки скирдувати.
показати весь коментар
07.05.2026 14:04 Відповісти
КП.. це що ж за комунальне підрпиємство? Те що лпікується підмітанням парків, впорфдкування клумб? Чи яке КП?
показати весь коментар
07.05.2026 14:11 Відповісти
імя, сєстра, імя.....
показати весь коментар
07.05.2026 14:13 Відповісти
І що, конфіскують та посадять? Ні!
Це чергову кістку кинули народу, мовляв, боремося...
Така практика "відкупу" працює десятки років, тому нічого не зміниться.
Як крали, так і продовжать це робити.
показати весь коментар
07.05.2026 14:16 Відповісти
Глянув на фото, не дочитавши, подумав що то Зеленський
показати весь коментар
07.05.2026 14:22 Відповісти
А кажуть, що комуналка це збитково.
показати весь коментар
07.05.2026 16:14 Відповісти
Не читав про Карєйка)Понти - це всьо)
показати весь коментар
07.05.2026 18:39 Відповісти
 
 