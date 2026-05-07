Не задекларував Porsche, Mercedes та нерухомість на майже 4,3 млн грн: вручено підозру ексдиректору КП Харківської міськради

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику комунального підприємства Харків через ймовірне внесення недостовірних відомостей до декларації. За даними слідства, посадовець не вказав майно та автомобілі загальною вартістю майже 4,3 млн грн.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому директору спеціалізованого комунального підприємства Харківської міської ради у внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Йдеться про щорічну декларацію за 2023 рік. За даними слідства, посадовець приховав частину майна та активів, які підлягали обов’язковому декларуванню.

Також дивіться: Незадекларовані активи на понад 13,8 млн грн: судитимуть депутата Ужгородської міськради, - Офіс Генпрокурора

Що не зазначив посадовець?

Зокрема, у декларації не були зазначені

житловий будинок і

дві земельні ділянки на території садівничого товариства "Коробів Хутір" на Харківщині, що перебувають у власності його дружини.

два автомобілі, якими користувався, - Porsche Cayenne та Mercedes-Benz CL63 AMG.

Загальна вартість незадекларованих активів становить майже 4,3 млн грн.

Колишньому посадовцю інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також дивіться: Незаконне збагачення та недостовірне декларування посадовців ТЦК: проведено відпрацювання по всій країні, - Нацполіція. ФОТОрепортаж