Алкоголь під виглядом дипломатичного вантажу: викрито схему на понад 4 мільйони гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили групу, яка налагодила ввезення в Україну алкоголю під виглядом дипломатичного вантажу з подальшим продажем на внутрішньому ринку.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Шістьом учасникам повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів у великому розмірі та незаконному зберіганні, транспортуванні і збуті алкогольних напоїв.

За даними слідства, підозрювані використовували свої зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Це дозволяло оформлювати вантаж як такий, що призначений для службового користування і не підлягає оподаткуванню.

Під таким прикриттям в Україну завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень

Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам.

Таким чином алкогольна продукція передавалася на продаж, що заборонено законами України.

На вилучену продукцію накладено арешт. П’ятьом підозрюваним суд визначив заставу - майже 1 мільйон гривень кожному.

Топ коментарі
+3
чергове підтвердження, що 95 квартал шоумени, розсміши тупого!
ніфіга не економісти, не математики!
ви коли вигадуєте ці байки ви б хоч поцікавилися об'ємом продажів алкоголю в україні!
4 млн, то один сільпо за день робить.

і, що ж там за алкоголь такий унікальний, що треба таки схеми будувати?
08.05.2026 11:45 Відповісти
+3
Жаль немає прізвищ «дипломатів» зелених хто копіює рашистів в своїй «дипломатичній» роботі.
08.05.2026 11:46 Відповісти
+3
Bushmills, Black Velvet, (здається) Paddy, в середньому безакційна ціна ~1000/1л. На 4 лями виходить 4 000 літрів. Грубо кажучи - 4 тони. Потужна робота генеральної прокуратури при мільярдних втратах України на тютюнових виробах. Цікаво, за скільки днів/тижнів вони проп'ють ці доказові матеріали? (Спишуться як такі, що вийшли з терміну придатності).
08.05.2026 12:11 Відповісти
Це вони ху.....лостан копіюють, правда там наркоту ввозять, но з чогось починати треба
08.05.2026 11:40 Відповісти
Ну там потенціал великий - можна почати із порнопослиці у Болгарії. А може таким чином Залужного вирішили зняти з дистанції
08.05.2026 12:28 Відповісти
Нічьосє вони бухають
08.05.2026 11:50 Відповісти
А я думав що "корабельні сосни" будуть возити ганчір'я і парфуми.
Подорослішали "дівчатка та хлоп'ята" навчились рахувати в стовпчик.
Що наступне - фентаніл?
Сибіга! Ау-у-у!!!
Від Вас треба менше хайпових заяв, а більше контролю за роботою дипломатичних установ.
08.05.2026 11:58 Відповісти
А як вони купляли його там задешево ?
Там ціни вищі за наші....
08.05.2026 12:29 Відповісти
дейнека, ти!?
08.05.2026 12:44 Відповісти
Необхідний вантаж наших Зе-послів ескортниць.
08.05.2026 13:11 Відповісти
Тю! Це звичайна (традиційна) практика в посольствах "для підтримки штанців" родин службовців. Ніякої "економічної загрози" така діяльність не являє. Ну провезли там десяток ящиків мимо таможні. І що? Секретарці туфлі, а дружині посла сукню...
08.05.2026 13:33 Відповісти
 
 