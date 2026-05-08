Алкоголь під виглядом дипломатичного вантажу: викрито схему на понад 4 мільйони гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили групу, яка налагодила ввезення в Україну алкоголю під виглядом дипломатичного вантажу з подальшим продажем на внутрішньому ринку.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Подробиці

Шістьом учасникам повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів у великому розмірі та незаконному зберіганні, транспортуванні і збуті алкогольних напоїв.

За даними слідства, підозрювані використовували свої зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Це дозволяло оформлювати вантаж як такий, що призначений для службового користування і не підлягає оподаткуванню.

Під таким прикриттям в Україну завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень

Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам.

Таким чином алкогольна продукція передавалася на продаж, що заборонено законами України.

На вилучену продукцію накладено арешт. П’ятьом підозрюваним суд визначив заставу - майже 1 мільйон гривень кожному.















