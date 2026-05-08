Алкоголь під виглядом дипломатичного вантажу: викрито схему на понад 4 мільйони гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили групу, яка налагодила ввезення в Україну алкоголю під виглядом дипломатичного вантажу з подальшим продажем на внутрішньому ринку.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Шістьом учасникам повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів у великому розмірі та незаконному зберіганні, транспортуванні і збуті алкогольних напоїв.
За даними слідства, підозрювані використовували свої зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Це дозволяло оформлювати вантаж як такий, що призначений для службового користування і не підлягає оподаткуванню.
Під таким прикриттям в Україну завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень
Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам.
Таким чином алкогольна продукція передавалася на продаж, що заборонено законами України.
На вилучену продукцію накладено арешт. П’ятьом підозрюваним суд визначив заставу - майже 1 мільйон гривень кожному.
ніфіга не економісти, не математики!
ви коли вигадуєте ці байки ви б хоч поцікавилися об'ємом продажів алкоголю в україні!
4 млн, то один сільпо за день робить.
і, що ж там за алкоголь такий унікальний, що треба таки схеми будувати?
Подорослішали "дівчатка та хлоп'ята" навчились рахувати в стовпчик.
Що наступне - фентаніл?
Сибіга! Ау-у-у!!!
Від Вас треба менше хайпових заяв, а більше контролю за роботою дипломатичних установ.
Там ціни вищі за наші....